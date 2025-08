Winactie: bomvolle rugzakken (én elektrische fiets!) met een totale waarde van 5816,52 euro

Het schooljaar gaat weer bijna beginnen. Daarom is het weer tijd voor één van onze grootste winacties van het jaar: de Back to School-winactie. Dit jaar geven we weer een aantal goedgevulde rugzakken én een elektrische fiets weg.

Lees verder na de advertentie.

Android Planet’s Back to School-winactie

Binnenkort begint het schooljaar weer en ieder jaar organiseert Android Planet de Back to School-winactie. Dit jaar is niet anders en de prijzenpot is groter dan ooit. In totaal geven we voor 5816,52 euro weg, verdeeld over vier pakketten. Hierin zitten smartphones, smartwatches en nog veel meer. In eentje zit zelfs een elektrische fiets!

Wil jij één van die toffe rugzakken winnen? Vul dan het Google-formulier in en geef daarin aan welk pakket je het liefste wil winnen. Natuurlijk kun je per persoon maar één keer meedoen (ja, dit wordt echt gecheckt). Ben je geen student? Geen zorgen, ook dan mag je gewoon meedoen. Deze winactie is voor iedereen, dus meld je snel aan. Meedoen kan de hele maand, tot en met 31 augustus.

De prijzenpot bestaat uit een ‘hoofdrugzak’ en die is gevuld met producten met een totale waarde van 3451,75 euro. Hierin zitten toffe prijzen, waaronder de Nothing Phone (3a) en een heuse elektrische fiets van Grundig! Ook zijn er rugzakken volledig gesponsord door één merk. Deze exclusieve rugzakken hebben producten van OnePlus, OPPO en Motorola. De totale waarde van alle pakketten bij elkaar opgeteld is maar liefst 5816,52 euro!

Hoofdprijs: Back to School-rugzak t.w.v. 3451,75 euro

De hoofdprijs is een gloednieuwe rugzak van Kapten & Son. De Helsinki Pro All Black-rugzak heeft genoeg ruimte om al je schoolspullen te vervoeren op je gloednieuwe Grundig elektrische fiets. Hiermee kan je tot wel 110 kilometer touren op een opgeladen accu. Daarnaast heb je de beschikking over zes verschillende modi om je te ondersteunen.

In die tas zitten ook de Nothing Phone (3a) en de Samsung Galaxy Watch 8. Met deze combinatie ben je altijd bereikbaar, want je ontvangt alle meldingen gewoon op je pols. Beide apparaten zitten bomvol kunstmatige intelligentie. Zo heeft de Phone (3a) een speciale AI-knop.

Daarnaast ontvang je de Xiaomi Mini Led Gaming Monitor G Pro 27i van Techpunt om na je lessen te ontspannen. Daarvoor moet je natuurlijk wel een werkend wifi-netwerk hebben en daar komt het mesh-systeem 3-pack ASUS ZenWiFi BD4 om de hoek kijken. Als kers op de taart koop je met de cadeaukaart ter waarde van 100 euro van MediaMarkt nog iets leuks wat je helemaal zelf uitkiest.

In een notendop zit dit in het pakket:

Dit zit er in het OnePlus-pakket t.w.v. 737,90 euro

OnePlus heeft dit jaar een exclusieve rugzak voor je. In de Lisbon Pro All Black-rugzak van Kapten & Son vind je de OnePlus Nord 5 in het wit, die pas net uit is. Dit is een midrange toestel met de komende zes jaar aan updates en een goed stel camera’s.

Bovendien luister je naar jouw afspeellijsten via de OnePlus Buds 4, die ook net zijn verschenen. Ze zijn uitgerust met active noise cancellation, zodat je je compleet afsluit van je omgeving en echt alleen hoort wat je wil horen. Ook zijn ze voorzien van OnePlus 3D-audio, waardoor het lijkt alsof het geluid van alle kanten op je af komt.

In een notendop zit dit in het pakket:

Dit zit er in het OPPO-pakket t.w.v. 927 euro

Dan de exclusieve OPPO-rugzak. Win je deze, dan ontvang je een OPPO Reno13 FS. Deze heeft een werkgeheugen van maar liefst 12GB en 512GB opslag, zodat je ruimte hebt voor al je bestanden. Op het grote 6,67 inch-amoled-scherm komen kleuren prachtig uit en foto’s neem je met de 50 megapixel-hoofdcamera of 8 megapixel-groothoeklens.

Daarnaast krijg je een OPPO Watch X2 Mini, zodat je al je sportactiviteiten nauwkeurig bijhoudt. Tijdens het studeren beluister je muziek via de OPPO Enco Air4 Pro-draadloze oordopjes, die voorzien zijn van ruisonderdrukking. Natuurlijk moet je ook goed hydrateren, dus OPPO doet er ook een waterfles voor je bij.

In een notendop zit dit in het pakket:

Dit zit er in het Motorola-pakket t.w.v. 699,87 euro

Tot slot hebben we een Kapten & Son-rugzak gevuld met Motorola-apparaten. Hierin zit de Edge 60 Fusion-smartphone, deze heeft een flinke accu van 5200 mAh en laadt bovendien razendsnel weer op.

Daarnaast ontvang je de Motorola Moto Buds, die goed geluid leveren en voorzien zijn van ANC. Jouw rugzak raak je nooit meer kwijt met de Moto Tag, want je ontvangt er maar liefst vier als je de gelukkige bent van dit pakket.

In een notendop zit dit in het pakket:

Zo doe je mee aan onze Back to School-winactie

Zie jij één van deze rugzakken wel zitten en wil je meedoen? Vul dan onderstaand formulier in en je doet automatisch mee. Meedoen kan tot en met zondag 31 augustus 2025. Daarna wijzen we willekeurig de winnaars aan. Namens het hele team van Android Planet en natuurlijk onze partners: heel veel succes!

