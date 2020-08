Het schooljaar begint weer bijna en of je nou naar de collegezaal moet of thuis studeert, sommige gadgets zijn voor die periode een prima aankoop. In dit artikel zetten we je de beste Back to School-deals van 2020 op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Back to School-deals 2020

Het maandthema op Android Planet is deze maand back to school. Zo gaven we al tips voor de beste studie-apps, apps om al student voordelig mee te reizen en hoe je koopjes spot in de Play Store. Omdat het nieuwe schooljaar eraan komt, hebben we in dit artikel zeven leuke Back to School-deals verzameld. Deze gadgets en diensten helpen je niet alleen bij het concentreren tijdens het studeren, maar juist ook voor wat ontspanning als je daar even klaar mee bent.

1. Een setje goede oordopjes

Op de fiets naar school of met het openbaar vervoer? Dan is een muziekje voor onderweg wel een fijn idee. Ook tijdens een tussenuur, of als je moet studeren kan muziek, al dan niet op de achtergrond, je helpen met relaxen en focussen.

Oordopjes heb je in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Wil je nog bedraad muziek luisteren of kies je voor een bluetooth-verbinding? Het is uiteraard aan jou, maar neem via onderstaande knop eens een kijkje in het grote aanbod van oordopjes.

2. Google Nest Mini

De Google Nest Mini is en blijft een toffe, maar ook handige gadget. Zet na een uur studeren bijvoorbeeld een timer om even te ontstressen. Gebruik de speaker om een heerlijk ontspannend muziekje af te spelen of om iets op te zoeken via Google.

Daarvoor gebruik je namelijk de ingebouwde Google Assistent en die kan allerlei vragen beantwoorden. Huiswerk voorkauwen is er uiteraard niet bij, maar een handig hulpmiddel is de Nest Mini zeker.

3. Abonnement op Disney Plus

Klaar met al dat studeren en even de beentjes omhoog? Een abonnement op Disney Plus is dan misschien een leuk cadeau. Niet alleen voor jezelf, maar ook om te delen met het gezin of vrienden. Zo kun je even aan de realiteit ontsnappen met die laatste Disney-films.

Genieten van documentaires van National Geographic is ook mogelijk, net zoals het kijken van alle Star Wars-films. Tot slot kun je allerlei films van de Marvel-superhelden en de Pixar-studio bekijken. En daarna, weer terug de schoolboeken in!

kooptip OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken

4. Powerbank voor extra power

Of je nu onderweg bent, net niet bij een stopcontact zit of wilt studeren in de achtertuin, maar daar geen stroom hebt. In een echte schoolrugzak hoort gewoon ook een powerbank te zitten, oftewel een ‘accu voor onderweg’.

Je hebt echter allerlei soorten en maten, met verschillende specificaties. Ook kun je kijken naar het aantal aansluitingen, waardoor je misschien wel meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Je kunt niet alleen je smartphone opladen, maar ook je fitnesstracker, tablet of portable speaker.

5. Xiaomi Mi Smart Band 5

De Xiaomi Mi Smart Band 5 is de nieuwste wearable van de Chinese fabrikant. Ten opzichte van de Mi Band 4 zijn er weer enkele updates doorgevoerd. Zo is het schermpjes iets groter en ook de resolutie is iets verhoogd, waardoor alles er nog beter uitziet.

Het apparaatje is stof- en waterdicht en douchen of ermee zwemmen is dus ook geen probleem. Je kunt ‘m op afstand gebruiken om een foto mee te maken met je smartphone en slaapgedrag, gezette stappen en work-outs kun je ermee bijhouden. De grootste upgrade ten opzichte van zijn voorganger is het magnetisch kunnen opladen.

6. Google Chromecast

De Google Chromecast is al jaren een aanrader, want zo maak je je televisie een stuk slimmer. Apps zoals Netflix, NPO, YouTube of Disney Plus en vele andere hebben Cast-ondersteuning.

Daarmee stuur jouw favoriete muziek, serie of films naar het grote beeld. Je telefoon gebruik je simpelweg als afstandsbediening, handig vanaf de bank of bed. Even niet denken aan studie, casten maar!

7. Abonnement op VPN-dienst

Werk je nu veelal vanuit huis of wil je niet al je data via het schoolnetwerk versturen? Dan is een abonnement op een VPN-dienst misschien een uitkomst. Zo kun je bijvoorbeeld anoniem surfen over het wereldwijde web.

Ook kun je ervoor kiezen om het te doen lijken of je in een ander land aanwezig bent. Dat is bijvoorbeeld handig voor het kunnen downloaden van andere apps of games uit de Play Store of het aanbod van een on-demand dienst.

Zo kun je eens kijken naar een abonnement bij GooseVPN, ExpressVPN, NordVPN of bijvoorbeeld SurfShark VPN. Elke dienst heeft zijn eigen pluspunten, support en voorwaarden, dus check wel even wat het beste bij jouw eisen past.

Winactie Back to School 2020

Doe jij trouwens al mee aan onze grote Back to School-winactie? Daarbij maak je kans op een gevulde rugzak met een waarde van 909 euro, een pakket van Xiaomi of één van de andere toffe prijzen. Deze actie loopt tot en met eind augustus, dus meedoen kan nog even! Succes!

Lees meer over het maandthema Back to School:

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.

kooptip OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken