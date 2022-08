Back to School 2022: dit zijn de leukste deals op een rijtje

Het schooljaar gaat bijna van start en dus is het tijd om je alvast goed voor te breiden. In dit overzicht met Back to School-deals van 2022 zetten we gadgets op een rijtje die van pas kunnen komen.

Back to School-deals 2022

Het nieuwe schooljaar komt eraan en daarom zetten we op Android Planet toffe deals op een rijtje waarmee jij je voordeel kan doen. Zoek je bijvoorbeeld nog een nieuwe laptop om op te werken of heb je een goede oordopjes nodig?

Lees dan snel verder! Deze gadgets en diensten helpen je niet alleen bij het concentreren tijdens het studeren, maar juist ook voor wat ontspanning als je daar even klaar mee bent.

1. Werken op Chromebooks

Een goede, vlotte laptop is essentieel tijdens het nieuwe schooljaar. Een Chromebook is dan een ideale keuze, want deze laptops zijn licht, snel én gaan lang op een volle batterij mee. Zo hoef je niet tijdens de les naar een stopcontact te zoeken. Ook fijn is dat een goede Chromebooks niet veel hoeft te kosten; ze zijn er in allerlei prijsklassen.

2. Een setje draadloze oordopjes

Als je op de fiets of met het openbaar vervoer gaat, dan wil je vast onderweg een muziekje kunnen luisteren. Een setje draadloze oordopjes is dan ideaal. Maar, ook tijdens het studeren kan een goede headset handig zijn, zodat je je helemaal focussen zonder het lawaai van buitenaf. Ga dan voor oordopjes met actieve ruisonderdrukking (of noise cancelling).

Via de links hieronder vind je bij verschillende webwinkels een groot aanbod aan oordopjes. Je hebt ze in allerlei soorten en maten – en de prijzen verschillen ook behoorlijk – dus er zit voor iedereen wel iets bij.

3. Muziek luisteren met (slimme) draadloze speakers

Niets is fijner als je ook even kan ontspannen met je favoriete muziek. Een draadloze speaker is vaak compact, maar geeft wel veel beter geluid dan bijvoorbeeld je laptop of smartphone. Helemaal handig zijn de slimme speakers van Google, zoals de Nest Mini en Nest Hub. Daarmee kun je niet alleen je favoriete tracks afspelen, maar ook iets opzoeken via Google.

4. Streamingdiensten

Ben je klaar met studeren en wil je even relaxen met een goede film of serie? Een abonnement op een streamingdienst is dan een leuk cadeau voor jezelf. Denk bijvoorbeeld aan HBO Max, waar je nu de gloednieuwe Game of Thrones-prequel House of the Dragon kan zien. Of kijk alle sportwedstrijden en Formule 1 op Viaplay.

5. Smartwatches

Met een smartwatch check je niet alleen meldingen die binnenkomen op je telefoon, maar kun je ook gezondheidsinformatie checken. Denk aan het bijhouden van je slaap, het aantal stappen dat je iedere dag zet en het meten van je hartslag. Je kan er zelfs mee navigeren, todo-lijstjes opstellen, je agenda inzien en timers instellen.

6. Sporten met fitnesscrackers

Het is erg belangrijk dat je naast het studeren ook genoeg beweegt. Een fitnesstracker helpt je om genoeg in beweging te blijven. Een voordeel van fitnesstrackers ten opzichte van smartwatches is dat ze vaak veel meer soorten work-outs kunnen registreren. Ook gaat de batterij (veel) langer mee, terwijl ze bijvoorbeeld wel gewoon over gps beschikken.

7. Extra opslag

Heeft je laptop of desktop maar weinig opslagruimte beschikbaar en moet je wel genoeg geheugen hebben voor al je schoolbestanden? Met een extra harde schijf kun je gemakkelijk (en relatief goedkoop) de opslagruimte flink uitbreiden. Heel fijn voor als je bijvoorbeeld grote prestaties met afbeeldingen en video’s maakt, of voor een schoolopdracht filmpjes moet maken. Via de links hieronder vind je de beste deals op een rijtje.

Back to School 2022 winactie

Vergeet trouwens niet mee te doen met de grote Back to School 2022-winactie op Android Planet! We geven meerdere rugzakken vol met toffe smartphones en andere gadgets weg. De winactie loopt tot en met woensdag 31 augustus, dus je hebt nog even om mee te doen.