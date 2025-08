Dit is waarom de OnePlus Nord 5 en Pad Lite onmisbaar zijn dit schooljaar (of tijdens werk) (ADV)

Op 8 juli zijn nieuwe gadgets van OnePlus verschenen. De Nord 5, Pad Lite, Watch 3 en Buds 4 werken enorm goed samen. We vertellen je over de slimme functies die je niet mag missen voor het nieuwe schooljaar.

Gloednieuwe OnePlus Nord 5, Watch 3 en meer

De zomer vliegt voorbij en het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Zorg dat je er helemaal klaar voor bent met de nieuwe apparaten van OnePlus. Op 8 juli verschenen de OnePlus Nord 5 en goedkopere Nord CE 5, maar ook de Watch 3 43mm, Pad Lite en Buds 4.

Terwijl je aantekeningen maakt op je OnePlus Pad Lite, zie je op je Watch 3 een bericht binnenkomen van een klasgenoot. Beantwoord deze via de Nord 5 en luister ondertussen naar je favoriete motiverende deuntjes via de Buds 4. Met deze combinatie weet je zeker dat je een geslaagd jaar tegemoet gaat.

Naadloze samenwerking tussen alle apparaten

De beste ideeën ontstaan op de gekste plekken. Dan wil je even snel een aantekening maken om die later op een ander apparaat te gebruiken. Maak je gebruik van meerdere OnePlus-apparaten, dan wordt alles in de OnePlus Cloud opgeslagen. Zo kun je er overal en op ieder device bij, en verder werken.

Maak je een foto met de fijne 50 megapixel-hoofdcamera of groothoeklens van 8 megapixel van de Nord 5, dan zie je alle details pas echt goed op een groter scherm. In plaats van met kabeltjes te hannesen om het naar een ander apparaat te bekijken, staan alle foto’s direct in de galerij van de Pad Lite. Vervolgens bekijk je foto’s op het grote 11 inch-scherm.

Soms zie je op je telefoon handige informatie of afbeeldingen voorbijkomen die goed passen bij een opdracht. Normaal zou je deze waarschijnlijk via je mail naar jezelf sturen om het op een ander apparaat te krijgen. Ideaal is dat je dit vanaf de Nord 5 kan kopiëren en direct plakt op de Pad Lite.

Om je focus optimaal te behouden, houd je tijdens de les je smartphone in je tas en moet je het even een aantal uren zonder je vrienden doen. Daarna kost vaak veel tijd om weer bij te lezen, maar met de OnePlus Watch 3 om je pols zie je alsnog alle meldingen.

Als je haast hebt, kost die ene minuut om in te loggen soms net wat te veel tijd. Heb je echter de Watch 3 om je pols en kom je in de buurt van je Nord 5 of Pad Lite, dan ontgrendelt het apparaat meteen en kun je direct aan de slag. Ook staat dat documentje waarin je aan het werken was in de trein op de telefoon bij thuiskomt op de tablet, zonder tussenkomst van kabeltjes.

Heb je een college gemist? Dan kijk je hem terug zonder afleidingen dankzij de noise cancellation van de Buds 4. Handig is dat deze met twee apparaten te verbinden is, zodat je dat belangrijke belletje niet mist.

Slimme AI-functies tillen je werkstuk naar hoger niveau

Op steeds meer apparaten is kunstmatige intelligentie alom vertegenwoordigd en ook de gloednieuwe OnePlus-producten zijn flink uitgebreid met nieuwe AI-functies. De Nord 5 is uitgerust met een nieuwe Plus Key, die je snel toegang geeft tot AI Plus Mind. Dit is de AI-modus van OnePlus.

Zodra je een mailtje krijgt met daarin een deadline of andere afspraak, druk je op de gloednieuwe Plus Key van de Nord 5. Vervolgens wordt deze informatie opgeslagen in de OnePlus Mind Space. Hiermee creëer je als het ware één groot klipbord met belangrijke info. Later vind je deze info weer terug door in de zoekbalk om de informatie te vragen zoals je het aan een persoon zou vragen: “Wat moet ik morgen inleveren?”. Het antwoord verschijnt direct op je scherm.

Vind razendsnel de antwoorden die je zoekt, waar dan ook in je telefoon, met AI Search. Ook heeft die ene foto die je op vakantie neemt wat bewerking nodig voor hij geschikt is voor sociale media. Daarvoor komt de handige bewerkingssoftware om de hoek kijken. Met de AI Eraser verwijder je ongewenste objecten van je foto, maar er is nog veel meer mogelijk. Ontdek het zelf!

