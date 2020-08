Back to School: Xiaomi-toestellen nu scherp geprijsd bij MediaMarkt (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon om het nieuwe schooljaar goed mee te beginnen? Voor ons maandthema Back to School lichten we diverse toestellen voor je uit. Deze keer zetten we de toestellen van Xiaomi voor je op een rij! Koop jouw Xiaomi-toestel nu voor een scherpe prijs bij MediaMarkt.

Xiaomi Mi Note 10 en 10 Pro bij MediaMarkt

De Mi Note 10 en 10 Pro zijn krachtige toestellen met uitstekende camera’s en dualsim-ondersteuning. Beide toestellen hebben 6,47 inch-oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Hierdoor kun je optimaal van je series, films en games genieten.

Zes camera’s in totaal

De toestellen beschikken beiden over maar liefst zes(!) camera’s. Een primeur in de smartphonewereld. Met een primaire camera van 108 megapixel schiet je hele scherpe plaatjes, die je ook kan gebruiken voor bijvoorbeeld een poster zonder dat deze onscherp wordt.

De tweede camera van 8 megapixel zorgt voor de mogelijkheid om tot vijf keer optisch te zoomen zonder kwaliteitsverlies. De derde camera heeft een sensor die diepte vastlegt: hier kun je mooie typerende portretfoto’s maken waarbij de voorgrond scherp is en de achtergrond vervaagd is. De vierde camera van de Mi Note 10 (Pro) is een groothoeklens met een resolutie van 20 megapixel. Hiermee leg je eenvoudig je uitgestrekte landschappen vast.

De laatste camera achterop is een 2 megapixel-camera, deze gebruik je voor macrofotografie. Hiermee schiet je eenvoudig scherpe en gedetailleerde plaatjes van bijvoorbeeld insecten of bloemen. Tot slot beschikt het toestel over een frontcamera die plaatjes van maximaal 32 megapixel schiet: ideaal voor selfies dus.

Forse opslag en gaat lang mee

De veelzijdigheid van de camera’s is natuurlijk enorm fijn, maar je moet wel voldoende opslagcapaciteit hebben om die foto’s en video’s op te slaan. De Mi Note 10 heeft een opslagcapaciteit van 128GB, dit is voor de meeste gebruikers ruim voldoende. Ben je van plan om veel foto’s van hoge kwaliteit op te slaan? Kies dan voor de Mi Note 10 Pro. Met een opslagcapaciteit van 256GB hoef je je nooit zorgen te maken dat je te weinig ruimte hebt op je toestel.

Fotograferen met je smartphone kost natuurlijk flink wat stroom. Gelukkig hebben de Mi Note 10 en Note 10 pro een accu van 5260 mAh waar je gemakkelijk een dag mee doorkomt, ook bij intensief gebruik. Ben je wat zuiniger met je accu gaat hij zelfs meerdere dagen mee. Dankzij de snellader van 30 Watt die Xiaomi meelevert, is je toestel in een mum van tijd weer opgeladen van 0 naar 100 procent

Bestel de Mi Note 10 (128GB, zwart) – van 495 euro voor 399 euro

Bestel de Mi Note 10 (128GB, groen) – van 459 euro voor 399 euro

Bestel de Mi Note 10 Pro (256GB, zwart) – van 579 euro voor 519 euro

Bestel de Mi Note 10 Pro (256GB, groen) – van 579 euro voor 519 euro

Xiaomi Mi 10 Pro

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft een fors 6,67 inch-amoled-scherm met een scherpe resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het display neemt vrijwel de hele voorkant in beslag. Enkel linksboven zie je een kleine inkeping voor de 20 megapixel-frontcamera. Dankzij 8GB werkgeheugen en maar liefst 90Hz-ververssnelheid, werkt dit toestel erg snel en soepel. Veel andere toestellen blijven op 60Hz steken.

Het toestel heeft een 108 megapixel-hoofdcamera op de achterkant en een 20 megapixel-groothoeklens. Ook heeft de Pro een 8 megapixel-telelens. Deze gebruik je om het beeld op foto’s dichterbij te halen, zonder kwaliteitsverlies. Tot slot beschikt het toestel over een 12 megapixel-portretlens. Ideaal voor het maken van portretfoto’s omdat deze contrast kan regelen tussen het object op de voorgrond en de achtergrond. Kortom: enorm veelzijdige cameramogelijkheden.

Mi 10 Pro 5G – (256GB, grijs) – van 999,99 euro voor 749 euro

Xiaomi Mi 10 Lite

Is de Mi 10 Pro iets te uitgebreid voor jou en zoek je een goedkopere variant? Dan is de Mi 10 Lite wellicht iets voor jou. Deze smartphone heeft een iets kleiner scherm (6,57-inch), 6GB werkgeheugen en de keuze tussen 64GB- of 128GB opslaggeheugen.

De 48 megapixel-hoofdcamera is voor de doorsnee gebruiker ruim voldoende en met een batterij van 4160 mAh gaat dit toestel gemakkelijk een dag mee.

Mi 10 Lite 5G (64GB, blauw) – van 343 euro voor 319 euro

Mi 10 Lite (5G, 64GB, grijs) – van 343 euro voor 319 euro

Mi 10 Lite (5G, 128GB, blauw) – van 383 euro voor 349 euro

Mi 10 Lite (5G, 128GB, grijs) – van 399 euro voor 349 euro

Alle Xiaomi toestellen bij MediaMarkt

Zit jouw ideale toestel hier nog niet tussen? MediaMarkt heeft nog een veel groter aanbod van Xiaomi-toestellen.