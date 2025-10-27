Alleen vandaag scoor je gratis een sim only met 10GB data

Belsimpel komt nu met een opvallende aanbieding. Dankzij een combinatie van hoge korting en cashback kun je een Lebara sim only mét 10GB data volledig gratis aanvragen. Hieronder leggen we uit hoe de deal precies werkt.

Zo scoor je tijdelijk een sim only met 10GB gratis

Een sim only-abonnement met gratis internet klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het kan vandaag écht bij Belsimpel. Dankzij de combinatie van flinke korting en een flinke cashback krijg je nu een sim only van Lebara met 10GB data helemaal gratis. Wees er snel bij, want deze actie geldt alleen vandaag.​

Dit is hoe de kosten zijn opgebouwd

Bij Belsimpel profiteer je nu van 50 procent korting op alle Lebara sim only-abonnementen met minimaal 10GB data, speciaal bij een contract van 2 jaar. Voor het 10GB-pakket betaal je het eerste jaar slechts 4 euro per maand in plaats van 8 euro, daarna geldt het normale tarief van 8 euro per maand.

Bovendien ontvang je tijdelijk een extra voordeel: je kunt tot en met 17 november een cashback van 150 euro claimen zodra je het abonnement afsluit. Zo profiteer je van een dubbele korting.

Dit is hoe de cashback en korting werken

Laten we even doorrekenen wat je precies betaalt. Het eerste jaar kost je 48 euro (12 keer 4 euro) en het tweede jaar 96 euro (12 keer 8 euro). In totaal betaal je dus 144 euro over 2 jaar. Trek hier de cashback van 150 euro vanaf en je houdt zelfs 6 euro over.

Heb je meer data nodig?

Is 10GB voor jou niet voldoende? Geen probleem! Ook de grotere bundels zijn vandaag extra voordelig bij Belsimpel. Zo kost 15GB gemiddeld slechts 1,25 euro per maand, betaal je voor 25GB gemiddeld 5 euro per maand en kom je voor 45GB gemiddeld neer op 12,50 euro per maand.

Dit is daarom je kans om flink te besparen! Claim je cashback uiterlijk 17 november nadat je het contract hebt afgesloten. Let op: deze scherpe Lebara-sim only deals zijn enkel vandaag beschikbaar bij Belsimpel.