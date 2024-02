Alleen vandaag: tot 200 euro korting op de Samsung Galaxy A54

Het is Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent dat er weer een toffe deal voor je klaarstaat. Deze week haal je de Samsung Galaxy A54 extra voordelig in huis.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Elke week is het Magic Monday bij Belsimpel. De ene keer scoor je een mooi kortingsbedrag op een populair toestel en de andere keer krijg je zelfs een gratis smartphone cadeau bij je abonnement. Vandaag is het de beurt aan de Samsung Galaxy A54, die je met 200 euro korting in huis haalt.

Let op: de aanbieding is alleen vandaag geldig! Is de voorraad op, dan heb je helaas pech. Weer er dus snel bij!

Dit is de Samsung Galaxy A54

De Samsung Galaxy A54 is het populairste toestel op Android Planet en dat komt door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een fraai amoled-scherm van 6,4 inch, een krachtige processor die vrijwel alle taken moeiteloos uitvoert en een grote batterij van 5000 mAh.

Dat is genoeg om de hele dag door te komen. Ben je een zuinige smartphonegebruiker, dan haal je waarschijnlijk ook zelfs twee dagen. Is het toch tijd om hem weer op te laden, dan doe je dat met maximaal 25 Watt. Het design doet denken aan de high-end S23-serie, waardoor de A54 luxe voelt.

Foto’s maak je met één van de drie camera’s op de achterkant van de telefoon. Je hebt de beschikking over een 50 megapixel-hoofdcamera en wijde foto’s maak je met de groothoeklens. Close-ups maken kan ‘ie ook en daarvoor gebruikt hij de macrocamera.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verder staat Samsung bekend om het uitstekende updatebeleid. Dat is voor de Samsung Galaxy A54 niet anders. Je mag uitgaan van beveiligingsupdates tot 2028 en wordt hij bijgewerkt tot Android 17. Vanuit de doos draait hij op Android 13, maar je updatet hem meteen naar Android 14.

Tot 200 euro korting op de Samsung Galaxy A54

Alleen vandaag ontvang je tot 200 euro korting op de Samsung Galaxy A54. Daarvoor sluit je een abonnement af van Ben. Kies je voor het abonnement met 20GB en onbeperkt bellen, dan betaal je nog maar 131 euro voor het toestel.

Los kost het toestel momenteel rond de 330 euro. Dat is dus een voordeel van 200 euro! Past een ander abonnement beter bij je? Dan betaal je een paar euro’s meer. Via onderstaande knop check je de beste deals in combinatie met de Galaxy A54.