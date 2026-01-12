Alleen vandaag: sim only van Ben met 10GB data voor slechts 2,79 euro

Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8!

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
12 januari 2026, 9:57
1 min leestijd
Op maandagen is het altijd Magic Monday bij Belsimpel. Vandaag krijg je 125 euro cashback vanaf 10GB data als je voor Ben kiest. Daardoor heb je al een sim only vanaf 2,79 euro per maand.

Lees verder na de advertentie.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel de Magic Monday-aanbieding voor je. De ene keer krijg je hoge korting op een populair toestel, de andere keer een gratis koptelefoon bij je sim only-abonnement.

Vandaag ontvang je 125 euro cashback op het moment dat je een sim only van Ben afsluit met minimaal 10GB data. Daardoor betaal je voor die 10GB slechts 2,79 euro per maand.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag geldig, op maandag 12 januari 2026. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Alleen vandaag krijg je dus 125 euro cashback als je kiest voor minstens 10GB data van Ben. We zetten hieronder de prijzen die je daardoor betaalt voor je op een rijtje.

Aantal GB’sPrijs inclusief 125 euro cashbackNormale prijs
10GB2,79 euro p/m8 euro per maand
20GB3,29 euro p/m8,50 euro per maand
30GB3,79 euro p/m9 euro per maand
40GB6,79 euro p/m12 euro per maand
Ben: betrouwbare provider op het Odido-netwerk

Kies je voor een abonnement van Ben, dan weet je zeker dat je altijd een stabiele verbinding hebt. De provider heeft geen eigen netwerk, maar maakt gebruik van dat van Odido. Standaard ligt de maximale internetsnelheid op 200 Mbit/s, maar voor 1 euro extra per maand verhoog je dit naar 400 Mbit/s.

Daarnaast ontvang je 200 belminuten of sms’jes. Wil je liever onbeperkt bellen? Dan kan dit voor 2 euro per maand meer.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

