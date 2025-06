Sim only van Ben of Simyo vanaf 3,83 euro: tijdelijk 100 euro cashback

Loopt jouw sim only binnen drie maanden ten einde? Dan is dit het perfecte moment om jouw overstap te regelen, want bij zowel Simyo als Ben krijg je 100 euro cashback. Daardoor heb je jouw sim only-abonnement al vanaf 3,83 euro per maand.

100 euro cashback bij Ben- of Simyo-abonnement

Meer dan de helft van de mensen laat hun abonnement ongemerkt of uit gemak doorlopen na het aflopen van de looptijd. Zonde, want meestal betekent dit een hogere prijs en regelmatig komen er goede aanbiedingen voor sim only-abonnementen voorbij. Je kan vaak al drie maanden voor het einde van de looptijd jouw volgende abonnement afsluiten.

Je krijgt bovendien vaak extra’s, zoals een gratis koptelefoon of draadloze oordopjes, of – zoals nu – cashback. Kies je Simyo, dan kun je via zowel Belsimpel als Mobiel.nl 100 euro aan cashback scoren vanaf 10GB data. Ook bij een sim only van Ben is dit het geval, maar dit is alleen geldig via Mobiel.nl. We laten je hieronder zien hoe de aanbieding werkt.

Simyo: hogere standaard internetsnelheid en meer belminuten

Heb je het liefste je abonnement van Simyo? Dan kan je terecht bij zowel Belsimpel als Mobiel.nl voor de 100 euro cashback. De aanbieding is geldig vanaf 10GB. Neem je het bedrag mee in het gemiddelde maandbedrag, dan ben je voor 10GB slechts 3,83 euro per maand kwijt.

Natuurlijk is het ook mogelijk om voor een grotere bundel te gaan, maar dan ben je voordeliger uit om voor Ben te kiezen. Dit zijn de prijzen in dat geval:

Hoeveelheid data Actieprijs Normale prijs 10GB €3,83 p/m €8,- p/m 15GB €4,83 p/m €9,- p/m 20GB €7,33 p/m €11,50 p/m

Dit zijn verder de belangrijkste redenen om voor Simyo te kiezen:

Standaard 300 Mbit/s

400 belminuten of sms’jes

Onbeperkt bellen voor 1 euro extra

Dataplafond voor 50 cent extra

Werkt op KPN-netwerk

Tot 10GB extra data als je thuis internet van KPN hebt

Ben met 100 euro cashback: grotere, voordelige bundels

Ga je voor een abonnement van Ben? Dan kan je voor 100 euro cashback alleen terecht bij Mobiel.nl. Ook hier moet je een bundel kiezen met minstens 10GB data kiezen om in aanmerking te komen.

Je gemiddelde maandbedrag komt – inclusief 100 euro cashback – neer op 3,83 euro per maand voor 10GB. Hieronder zie je welke bundels meedoen en het bijbehorende maandbedrag.

Hoeveelheid data Actieprijs Normale prijs 10GB €3,83 p/m €8,- p/m 20GB €4,83 p/m €9,- p/m 30GB €5,83 p/m €10,- p/m 40GB €7,83 p/m €12,- p/m

Dit zijn verder de belangrijkste redenen om voor Ben te kiezen:

Standaard 200 Mbit/s

400 belminuten of sms’jes

300 Mbit/s voor 1 euro extra

Onbeperkt bellen voor 2 euro extra

Werkt op Odido-netwerk

Tot 10GB extra data als je thuis internet van Odido hebt

Vind de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je nou zeker weten dat je de beste aanbieding scoort? Dan pak je onze sim only-prijsvegelijker erbij. Hierin geef je jouw wensen aan, zoals minimale hoeveelheid data en belminuten, maar ook welke provider je hebt voor je vaste internet. Zo neemt de vergelijker jouw eventuele klantvoordeel ook mee en staat de beste aanbieding bovenaan.