Maak je soms gebruik van onbeveiligde wifi-netwerken als je onderweg bent, maar wil je wel graag veilig en anoniem kunnen internetten? Dan is Surfshark de oplossing voor jou.

Wat is Surfshark?

Surfshark is in 2018 opgericht om de online bescherming van privacy menselijker te maken. Zo ontwikkelen ze diverse tools die de privacy van gebruikers beter beschermen dan via de bekende ‘virtuele privénetwerken’ (VPN).

Surfshark heeft een team dat wereldwijd voor je klaar staat, waaronder ook in Nederland. Surfshark heeft al meer dan één miljoen installaties in de Play Store en daarbij waren zij finalist tijdens de ”Cybersecurity Excellence Awards 2020” als cybersecurity-bedrijf van het jaar.

De unieke functies en services op een rij

Surfshark heeft een hoop (unieke) functies voor jou beschikbaar, wij hebben er hieronder een aantal uitgelicht.

BlindSearch : met deze échte incognitomodus zorg je ervoor dat jouw zoekopdrachten privé blijven en nergens opgeslagen worden.

: met deze échte incognitomodus zorg je ervoor dat jouw zoekopdrachten privé blijven en nergens opgeslagen worden. HackLock : indien er een risico is dat jouw e-mailadres of wachtwoord gehackt kan worden, ontvang je een melding. Zo ben je er op tijd bij en kun je jouw accounts goed beveiligen met bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord.

: indien er een risico is dat jouw e-mailadres of wachtwoord gehackt kan worden, ontvang je een melding. Zo ben je er op tijd bij en kun je jouw accounts goed beveiligen met bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord. CleanWeb : met deze functie kan je zorgeloos internetten zonder advertenties, trackers, malware en phishingpogingen. Je kunt het vergelijken met een ad-blocker, maar dan nog een stuk uitgebreider en veiliger.

: met deze functie kan je zorgeloos internetten zonder advertenties, trackers, malware en phishingpogingen. Je kunt het vergelijken met een ad-blocker, maar dan nog een stuk uitgebreider en veiliger. Kill switch : als je VPN-verbinding niet werkt, zorgt deze ”Kill switch” ervoor dat je verbinding met internet automatisch verbroken word. Zo blijven jouw gegevens veilig en wordt er geen informatie ongemerkt gelekt.

: als je VPN-verbinding niet werkt, zorgt deze ”Kill switch” ervoor dat je verbinding met internet automatisch verbroken word. Zo blijven jouw gegevens veilig en wordt er geen informatie ongemerkt gelekt. Multihop : Maak verbinding via meerdere landen tegelijk om je échte locatie nog beter te verbergen. Dit zorgt voor nog meer veiligheid en privacy wanneer je dit nodig hebt.

: Maak verbinding via meerdere landen tegelijk om je échte locatie nog beter te verbergen. Dit zorgt voor nog meer veiligheid en privacy wanneer je dit nodig hebt. Whitelister : Geef specifieke apps en websites toestemming om het VPN te omzeilen. Je kunt dit gebruiken om bekende en betrouwbare websites te bezoeken zonder VPN wat de snelheid zal bevorderen.

: Geef specifieke apps en websites toestemming om het VPN te omzeilen. Je kunt dit gebruiken om bekende en betrouwbare websites te bezoeken zonder VPN wat de snelheid zal bevorderen. ‘No borders’ modus: krijg toegang tot alle content, waar en wanneer je maar wilt. Geen last meer van restricties bijvoorbeeld op basis van je locatie bij streamingsdiensten, sociale media of apps.

Surfshark is de enige VPN-service waarbij een onbeperkt aantal gelijktijdige verbindingen is toegestaan.

Verder is het mogelijk om eenvoudig je IP-adres én de fysieke gps-locatie op je Android-telefoon te wijzigen, om je privacy verder te waarborgen. Hierdoor kun je ook toegang krijgen tot exclusieve content van je favoriete streamingsdiensten of de beste prijzen vinden voor een vliegticket of hotelovernachting.

Surfshark volgt zelf een strict beleid van geen logboeken, wat betekent dat ze jouw online activiteiten niet controleren, volgen of bewaren.

Het team van surfshark staat voor je klaar

Surfshark heeft medewerkers die wereldwijd voor jou klaar staan. Met de 24/7 live customer support kun je dag en nacht contact opnemen met experts via chat, email of social media. De dienst ondersteunt alle besturingssystemen en platformen, waaronder Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Amazon Fire Tv stick, Android TV en Chrome OS.

Is Surfshark iets voor jou? Je kunt kiezen uit een abonnement voor een maand, een jaar of twee jaar. Er loopt nu een actie op het abonnement van twee jaar, waarbij je tijdelijk flinke korting ontvangt en veel goedkoper uit bent dan bij het maand of jaar-abonnement. Daarbij heeft het abonnement van twee jaar een ‘geldteruggarantie’ van 30 dagen.

