Bescherm je Android-telefoon en privacy met Norton 360 (ADV)

Een virusscanner op je laptop is doodnormaal, maar niet iedereen installeert er eentje op zijn of haar smartphone. Toch is dat vaak wel een goed idee. Wij leggen je uit waarom je Norton 360 ter bescherming van je telefoon wil.

Veiliger internetten

Hoe goed is jouw smartphone beschermd? De meeste mensen installeren geen antivirusscanner en VPN op hun telefoon, maar eigenlijk is dat wel een must. Je pakt waarschijnlijk vaker je smartphone erbij om even snel iets op te zoeken dan je computer. Ook op die telefoon is elke klik traceerbaar en bovendien laten hackers je toestel niet links liggen.

Het beschermen van je persoonlijke gegevens op je telefoon is dus ook belangrijk, want je wil niet dat die op straat komen te liggen. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Norton is al tientallen jaren een vertrouwde naam op dit gebied en inmiddels heeft de anti-viruspartij ook bescherming voor smartphones.

Bescherm je smartphone met Norton 360

Smartphones en internet zijn zo gangbaar geworden in ons dagelijks leven, dat we de gevaren onderschatten of zelfs helemaal niet meer zien. Liggen je gegevens op straat, dan kan er zo iemand met jouw identiteit vandoor gaan. Of denk aan de appjes die zogenaamd van je kind afkomstig zijn en of je even honderden euro’s naar ze overmaakt.

Met een Norton 360-abonnement is dit te voorkomen. Je wachtwoorden zijn veilig voor hackers en ook je internetactiviteiten zijn niet meer te traceren. Heb je kinderen die online te vinden zijn? Dan bescherm je ze met Norton 360 tegen ongepaste websites.

Dit is hoe antivirus te werk gaat

Een antivirus op je telefoon werkt met een zwarte lijst van programma’s die niet deugen. Probeer je een app of bestand dat op deze lijst staat te downloaden, dan laat ‘ie je dat weten. Dagelijks komen er duizenden bestanden bij die je niet op je telefoon wil hebben. Weet je niet altijd even goed wat je binnenhaalt, dan is het zeker goed om een virusscanner te installeren.

Bij Norton heb je de keuze uit drie opties: Norton 360 Standard, Deluxe of Premium. De standaard-variant beschermt één pc, tablet of smartphone tegen virussen en biedt 10GB cloudopslag. Ga je voor Norton 360-Deluxe, dan installeer je het op vijf apparaten en ontvang je 50GB cloudopslag.

Met de Premium-versie bescherm je tot 10 apparaten en 75GB aan bestanden bekijk je waar je maar bent in de cloud. Verder beheer je met zowel de Deluxe- als Premium-versie de internetactiviteiten van je kind. Bovendien speurt Norton met Dark Web Monitoring het internet af of je gegevens ergens genoemd worden. Een VPN-verbinding zet je met Norton 360 altijd op, ongeacht welk pakket je kiest.

VPN op vakantie

Met een VPN-verbinding verberg je al je internetactiviteiten. Ben je op vakantie en wil je even wat op zoeken via het openbare wifi-netwerk, dan kan dat onveilig zijn. Zonder veel moeite kan Jan en alleman jouw gegevens inzien. Met een VPN-verbinding worden jouw gegevens versleuteld.

Een VPN-verbinding is dus in de eerste plaats van belang voor je veiligheid, maar heeft ook leuke voordelen. Vluchten en accommodaties zijn vaak goedkoper als je een VPN-verbinding gebruikt, doordat er soms andere prijzen gehanteerd worden in het buitenland.

En ben je op reis en volg je een serie die alleen in Nederland te kijken is? Zet dan de VPN-verbinding aan en stel de locatie in op Nederland. Je streamt nu gewoon je serie zoals je gewend bent.

Norton 360 nu extra voordelig

Als je nu een abonnement afsluit, betaal je voor het eerste jaar Norton 360 Standard slechts 29,99 euro. Dat is een besparing van 60 procent ten opzichte van het normale tarief. Ook Norton 360 Deluxe en Premium sluit je nu extra voordelig af.

Zo wordt het nog interessanter om je smartphone goed te beschermen. Nog niet helemaal overtuigd? Probeer het eerst 30 dagen lang gratis uit.