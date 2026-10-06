Je hebt maar 48 uur voor deze Amazon Prime-deals met tot 69 procent korting

De Amazon Prime-dagen zijn weer losgebarsten. Vandaag en morgen vliegen de kortingen je om de oren, maar laat je niet gek maken, want niet elke aanbieding is even scherp. Geen zin om uren te zoeken? Wij zetten de beste deals op een rijtje!

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Dit zijn de beste Amazon Prime-deals van dit moment

De Amazon Prime-dagen zijn weer begonnen! Op 6 en 7 oktober scoor je gedurende 48 uur opvallende aanbiedingen met hoge kortingen. Met prijsverlagingen in meer dan 35 verschillende categorieën, waaronder elektronica en huishoudelijke apparaten, zit er voor iedereen wel iets tussen. Plaats je een bestelling van 50 euro of meer? Gebruik dan bij het afrekenen de kortingscode (PRIME10) voor 10 euro extra voordeel op geselecteerde artikelen.

De hoogste kortingen zie je vrijwel altijd op de apparaten van Amazon zelf. Denk hierbij aan de Fire TV Sticks, Echo Dot- luidsprekers en slimme Ring-deurbellen, waarbij het voordeel oploopt tot wel 69 procent. Wij lichten de meest interessante aanbiedingen hieronder voor je uit.

Amazon Prime-lid worden

Om gebruik te maken van deze acties moet je wel lid zijn van Amazon Prime. Ben je dat niet? Dan kun je een gratis proefperiode van 30 dagen starten om alsnog te profiteren van alle lopende deals.

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Amazon Fire TV Stick 4K Max

De Fire TV Stick is ontworpen om jouw televisie slimmer te maken. Je steekt de streamingstick simpelweg in de hdmi-poort van je televisie en verbindt hem met je draadloze netwerk.

Vervolgens krijg je direct toegang tot je favoriete streamingdiensten. Je kunt je meest gebruikte apps vastpinnen op het startscherm en krijgt aanbevelingen op basis van je kijkgedrag.

De Amazon Fire TV Stick is momenteel verkrijgbaar voor 51,99 euro, wat neerkomt op 55 procent korting ten opzichte van de adviesprijs van 114,99 euro.

Bij de streamingdongle ontvang je een afstandsbediening met ingebouwde spraakbediening. Door op de knop te drukken geef je eenvoudig opdrachten door, zoals het starten van een serie of het opvragen van de weersverwachting. Ook zitten er handige sneltoetsen op om direct naar rechtstreekse televisie te schakelen of terug te keren naar een gekoppelde app.

Amazon Echo Dot (5e generatie)

De Echo Dot ziet er uit als een compacte, bolvormige luidspreker, maar bevat stiekem veel slimme mogelijkheden. Je schaft deze slimme luidspreker tijdens de Prime-dagen aan voor slechts 29,99 euro, wat een korting is van 67 procent ten opzichte van de adviesprijs van 89,99 euro.

Hiermee haal je de spraakassistent Alexa in huis, die je dagelijkse routines een stuk eenvoudiger maakt. Je bedient Alexa met je stem door opdrachten uit te spreken, zoals het instellen van een timer of het opvragen van de weersverwachting.

Ondanks het compacte formaat levert de Echo Dot een helder geluid met een diepe bas voor alledaags gebruik. Naast spraakopdrachten verbind je hem eenvoudig via bluetooth met je smartphone om muziek af te spelen vanuit je favoriete toepassing. Bovendien koppel je de luidspreker moeiteloos aan andere slimme apparaten in huis. Dankzij de ingebouwde temperatuursensor kun je bijvoorbeeld instellen dat een slimme ventilator automatisch inschakelt als een ruimte te warm wordt.

Zoek je een luidspreker om een grote kamer echt op hoog volume van muziek te voorzien? Dan schiet het vermogen van dit compacte model wel wat tekort en kun je beter kijken naar deze opties:

Amazon Echo Dot Max: krachtiger geluid en vollere bas. Nu verkrijgbaar voor 64,99 euro (50 procent korting, adviesprijs 129,99 euro).

Amazon Echo Studio: voor de echte muziekliefhebber met ruimtelijk geluid. Nu te koop voor 189,99 euro (21 procent korting, adviesprijs 239,99 euro).



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Ring Videodeurbel op batterij & Ring Binnencamera Plus

Wil je altijd precies weten wie er voor de deur staat en tegelijkertijd binnenshuis een oogje in het zeil houden? Met deze beveiligingsset van Ring haal je de combinatie van een videodeurbel en een binnencamera in huis. Via de nieuwste Ring-videodeurbel zie je op je smartphone wie er aanbelt of een pakketje bezorgt. Dankzij de ingebouwde luidspreker praat je direct live met je bezoekers.

De meegeleverde Ring-binnencamera plaats je vervolgens in de gang of woonkamer om bewegingen op te merken of eenvoudig je huisdieren te bekijken. Beide apparaten leggen alles vast in een hoge 2K-beeldkwaliteit, beschikken over nachtzicht en laten je communiceren via tweerichtingsspraak. De set is nu afgeprijsd naar 49,99 euro, dat ten opzichte van de adviesprijs van 159,98 euro 69 procent korting is.

Houd er wel rekening mee dat je een aanvullende maandelijkse dienst nodig hebt om gemaakte beelden terug te kijken en op te slaan in de cloud. Bij de installatie zit standaard een proefperiode van 30 dagen inbegrepen, waardoor je de opslagfuncties meteen uitgebreid kunt uitproberen.

Philips Hue GU10 Spotlamp, 5-pack

Met deze set van vijf slimme spotjes geef je de verlichting in huis een moderne update. Je voegt de lampen toe aan je smart home, waarna je de lichtinval op je eigen voorkeuren afstemt. Je schakelt moeiteloos tussen helder koel wit licht voor dagelijkse taken en een warme gloed voor een gezellige avond. De spotjes zijn nu nog maar 71,49 euro wat 34 procent korting is vergeleken met de adviesprijs van 107,98 euro.

Daarnaast zijn de spotjes traploos te dimmen via de toepassing op je telefoon of met eenvoudige spraakopdrachten. Maak je al gebruik van een bridge binnen je netwerk? Dan ontgrendel je extra functies, zoals het instellen van automatische tijdschema’s of de bediening van je verlichting wanneer je van huis bent.

Meer Philips Hue-deals ontdekken

Naast deze spotjes zijn er tijdens de Prime-dagen nog veel meer Philips Hue-producten in de aanbieding. Denk hierbij aan complete startersets, losse kleurlampen en slimme lichtstrips. Hierdoor is dit een fijn moment om je hele woning op een voordelige manier slim te verlichten en eenvoudig uit te breiden.