iPhone 18 Pro is hier, maar déze Android-telefoon is beter

Apple presenteerde onlangs de iPhone 18-serie, bestaande uit de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo. Zoek je topkwaliteit, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dit zijn de beste Android-alternatieven van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 18 Pro te duur? Deze Android-toestellen bieden bijna hetzelfde

De nieuwe iPhone 18-lijn brengt flink wat vernieuwingen met zich mee. De opvallendste is de iPhone Duo, de allereerste opvouwbare telefoon van Apple.

Toch ontbreekt er iets belangrijks in het aanbod. Er is geen standaard basismodel, waardoor je automatisch bent aangewezen op de duurdere Pro- en Duo-modellen. Die bieden wel geavanceerde functies, zoals een snellere Pro-chip, beter scherm, langere batterijduur en een hogere laadsnelheid.

Maar, de prijs is ook flink gestegen. De instapprijs begint bij 1479 euro en loopt op tot maar liefst 3839 euro. Gelukkig zijn er genoeg Android-toestellen die hetzelfde bieden, maar dan voor een (veel) betere prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 11 Pro: het slimste alternatief voor de iPhone 18 Pro

De Google Pixel 11 Pro is het ideale alternatief voor de iPhone 18 Pro. Beide toestellen zijn lekker handzaam én beschikken over een magnetische achterzijde voor accessoires en laders. Het grootste verschil? De Pixel combineert die vertrouwde ervaring met de slimme software van Google. Die magnetische achterkant werkt via Pixelsnap. Hiermee klik je laders en accessoires automatisch op de juiste plek vast en laad je het toestel draadloos op.

Naast het scherm blinkt deze telefoon uit in fotografie. Aan de achterzijde vind je een veelzijdig camerasysteem met een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens. Met die laatste zoom je tot 5 keer optisch en zelfs tot 120 keer digitaal in. Zie je achteraf iets op de foto wat je liever weg wil hebben? Met de ingebouwde AI-functies bewerk je foto’s eenvoudig tot het gewenste resultaat.

Het toestel is los verkrijgbaar voor € 1.175,13 bij Bol.com. Wie de Pixel 11 Pro liever combineert met een abonnement, kan momenteel profiteren van een aantal extra’s. Zo krijg je bij KPN, Vodafone, en Belsimpel tijdelijk een gratis PixelSnap-oplader bij je aanschaf. Bij Odido ontvang je tot 311 euro toestelkorting en een Google Pixel-accessoirebox.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S26 Ultra: het ultieme alternatief voor de iPhone 18 Pro Max

Voor de iPhone 18 Pro Max is de Samsung Galaxy S26 Ultra het meest geschikte alternatief. Beide toestellen bieden absolute tophardware voor zware taken en beschikken over een ontzettend helder oled-scherm met een hoge ververssnelheid. Het grootste pluspunt van de Galaxy S26 Ultra is het Privacydisplay. Dit privacyscherm zorgt ervoor dat mensen die schuin naast je zitten niet met je mee kunnen kijken. Hierdoor kun je ongestoord privacygevoelige zaken regelen of rustig appen.

Ook op cameragebied pakt het toestel flink uit. De 200 megapixel-hoofdcamera maakt haarscherpe foto’s en wordt bijgestaan door een 50 megapixel-groothoeklens. Daarnaast zijn er twee afzonderlijke telelenzen aanwezig voor 3x en 5x optische zoom. Met behulp van ingebouwde AI verfijn je je foto’s achteraf in een handomdraai.

De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft een instapprijs van 1449 euro, maar is nu te vinden voor € 909,- bij bol.com plaza. Wie het toestel liever met een abonnement bestelt, kan profiteren van mooie extra’s. Zo krijg je er bij KPN tijdelijk een gratis Chromebook Go bij, en ontvang je bij Vodafone een gratis Galaxy Tab A11 Plus.

Samsung Galaxy Z Fold 8: het alternatief voor de iPhone 18 Duo

Met de nieuwe iPhone Duo zet Apple zijn eerste stappen in de wereld van opvouwbare telefoons. Zoek je een alternatief dat zich in de afgelopen jaren al ruimschoots heeft bewezen? Dan is de Samsung Galaxy Z Fold 8 het overwegen waard.

Beide toestellen transformeren van een compacte telefoon naar een kleine tablet, maar Samsung heeft deze vouwtechniek inmiddels verfijnd. Dichtgeklapt heeft de Fold 8 een compact scherm van 5,5 inch. Klap je hem open, dan zie je het 7,6 inch-scherm dat verrassend licht en comfortabel in de hand ligt.

Op cameragebied beschikt de Galaxy Z Fold 8 over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 50 megapixel-groothoeklens aan de achterzijde. In het binnenscherm vind je daarnaast een 10 megapixel-camera voor selfies en videobellen.

Met een adviesprijs van 1999 euro is Z Fold 8 niet goedkoop, al betaal je alsnog minder dan bij de iPhone Duo. Ondertussen is ‘ie ook al in prijs gezakt en betaal je nu € 1.449,- bij bol.com plaza.

Kies je ervoor om de telefoon te combineren met een abonnement, dan kun je rekenen op een mooie extra. Bij KPN, Vodafone en Odido krijg je er momenteel een gratis Galaxy Watch 8 bij. Bij Mobiel.nl ontvang je 200 euro korting op je smartphone, waardoor deze nog maar 1099 euro kost.

Toch nog interesse in de iPhone 18 Pro?