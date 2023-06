Smartphone met de beste camera: dit zijn de beste deals

Op zoek naar een nieuwe smartphone, waarmee je ook nog eens een goede foto kunt schieten? Wij hebben drie goede cameratelefoons voor je uitgezocht, met daarbij de beste prijzen.

Deze smartphones hebben de beste camera

Tegenwoordig is een echte camera niet meer nodig, want we hebben er elke dag eentje op zak. Smartphonemakers hebben dat door en richten zich vaak op het verbeteren van de camera’s en bijhorende software.

Maar welke smartphone met een goede camera past bij jou en je portemonnee? We hebben een aantal goede opties in verschillende prijsklassen voor je verzameld.

Allerbeste smartphonecamera: Google Pixel 7 Pro

De smartphone met de beste camera op dit moment is de Google Pixel 7 Pro. Het toestel heeft op de achterkant drie camera’s, die door middel van pixel binning scherpere en mooiere plaatjes vastleggen.

De hoofdcamera maakt foto’s met de vernieuwde 50 megapixel-sensor. Ook gebouwen zet je met gemak op de foto met de groothoeklens. Ook heeft de Google Pixel 7 Pro een telelens, waarmee je tot vijf keer zonder kwaliteitsverlies inzoomt. Bovendien maak je met de smartphone close-ups.

Het is echter vooral de camerasoftware die uitblinkt. Zo haal je met de magische gum mensen of objecten die onbedoeld op je foto staan eenvoudig weg. Verder kun je wazige foto’s uit de oude doos verscherpen.

Zo haal je de Google Pixel 7 Pro voordelig in huis

Lijkt de Google Pixel 7 Pro je wel wat? De telefoon heeft een adviesprijs van 899 euro, maar kun je veel goedkoper in huis halen met een abonnement. Dat doe je het voordeligst via Belsimpel met een KPN-abonnement. In dat geval betaal je 552 euro voor het toestel.

Dat is een besparing van 187 euro in vergelijking met de huidige losse toestelprijs. Die is namelijk 739 euro. Interesse in een losse Pixel 7 Pro, dan moet je bij Bol.com zijn.

Ook een goede optie: Samsung Galaxy S23 Ultra

De Samsung Galaxy S23 Ultra is een goede tweede keuze als het op de camera’s aankomt. De smartphone beschikt over de beste camera’s die Samsung te bieden heeft, maar daar betaal je ook voor.

De Galaxy S23 Ultra heeft een uitstekende hoofdcamera die kiekjes levert van maximaal 200 megapixel. Door pixel binning bevatten je kiekjes veel details. Verder kun je aan de slag met de groothoeklens en twee zoomcamera’s. Daarmee zoom je tot 10 keer optisch in.

Bovendien is de selfiecamera verbeterd ten opzichte van de S22 Ultra. Hij heeft nu een lagere resolutie, maar een groter dynamisch bereik. Dat wil zeggen dat ‘ie in staat is om binnen één foto hele donkere en hele lichte plekken vast te leggen. De S23 Ultra heeft een stevige adviesprijs van 1399 euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: dit is de beste prijs

Voor de beste deal moet je bij GSMweb zijn. Sluit je tegelijkertijd met je aankoop een abonnement van Vodafone af, dan bespaar je 244 euro ten opzichte van een los toestel. Je rekent voor het toestel dan nog 840 euro af.

Ook krijg je tijdelijk 200 euro retour na je aankoop. Zit je liever nergens aan vast? Een losse Galaxy S23 Ultra is momenteel het voordeligst bij PhoneMarket. Daar kost de Samsung S23 Ultra 1084 euro.

Goedkoper: Google Pixel 7a

Niet iedereen wil zoveel uitgeven aan een smartphone. Daarom hebben we ook een goede, goedkopere optie voor je: de Google Pixel 7a. Het toestel heeft een adviesprijs van 509 euro en is daarmee veel toegankelijker.

Kiekjes schiet je met de vernieuwde hoofdcamera van 64 megapixel. Verder is er ook een 13 megapixel-groothoeklens aan boord. Optisch zoomen of close-ups maken is helaas niet mogelijk.

Wel maak je – net als bij de Pixel 7 Pro – gebruik van de slimme software van Google. Photobombers verwijder je gemakkelijk met de magische gum en wazige foto’s verscherp je. Ook kun je aan de slag met de toffe portretmodus.

Beste Google Pixel 7a deals op een rij

Lijkt de Google Pixel 7a je wel wat? De smartphone is relatief nieuw en is daarom nog nauwelijks in prijs gedaald. Bij PhoneMarket betaal je 499 euro voor de smartphone.

Je bespaart meer door meteen een abonnement af te sluiten. Daarvoor moet je bij Belsimpel zijn. In combinatie met een KPN-abonnement kost de Pixel 7a dan nog 336 euro.

Beste camerasmartphone met abonnement of sim only

Weet je al welke smartphone het wordt, maar ben je er nog niet uit of je de aankoop combineert met een abonnement? Of misschien is jouw smartphone uitgerust met een goede camera en ben je op zoek naar een nieuw en voordelig sim only-abonnement. Natuurlijk weten we ook dan waar je moet zijn. Check snel onze sim only-prijsvergelijker!