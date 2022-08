Overzicht: dit zijn de beste Chromebooks in drie prijsklassen

Chromebooks zijn erg populair en dat is wat ons betreft terecht. De laptops zijn overzichtelijk en ideaal voor school, werk of entertainment. Om je te helpen, heeft Android Planet de beste Chromebooks in drie verschillende prijsklassen op een rijtje gezet.

Drie Chromebooks voor drie prijzen

Als je veel te maken hebt met tekstbestandjes, pdf-bestanden of online content, dan is een Chromebook misschien wel geschikt voor jou. Dit zijn laptops met Chrome OS. Dat is het besturingssysteem van Google waarmee je een hoop Android-apps gebruikt. Denk aan Google Chrome, YouTube, Docs en nog veel meer uit de Play Store.

Drie beste Chromebooks in het kort

Asus Chromebook: Budget-apparaat en prima voor licht gebruik en media voor rond de 200 euro;

Budget-apparaat en prima voor licht gebruik en media voor rond de 200 euro; HP Chromebook x2: Een hybride Chromebook met een stevige behuizing, goede speakers en verwijderbaar toetsenbord voor 400 euro;

Een hybride Chromebook met een stevige behuizing, goede speakers en verwijderbaar toetsenbord voor 400 euro; Acer Chromebook Spin: Premium apparaat met volwaardige laptopspecificaties voor zwaardere programma’s. Net onder de 700 euro.

Budget-Chromebook voor basistaken (ASUS Chromebook C223NA-GJ0088)

Het fijne aan Chromebooks is de toegankelijkheid van de software: Chrome OS. Zo kun je met een instapmodel al prima dagelijkse taken uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van pdf-bestandjes of het kijken van een YouTube-video. Dit kan al op deze Chromebook van Asus en het kost je zo’n 200 euro.

Deze Chromebook heeft een 11,6 inch-scherm waar je prima op kan werken en films op kijkt. De accu houdt het makkelijk een hele school- of werkdag vol zonder aan de lader te hoeven. Dat scheelt weer gezeul met kabels in de klas of op kantoor.

De behuizing is deels van rubber en daardoor kan deze Asus tegen een stootje. Je hoeft je ook geen zorgen als je een glas water om laat vallen, want deze Asus Chromebook is waterbestendig.

Midrange Chromebook met handig ontwerp (HP Chromebook x2 11-da0210nd)

Chromebooks komen in alle soorten en maten, en dat blijkt maar weer bij deze HP Chromebook x2. Deze is namelijk zowel als tablet als laptop te gebruiken, want het toetsenbord is verwijderbaar. Zo kijk je op het extra scherpe scherm Netflix in hoge kwaliteit en bedien je ‘m gemakkelijk met het touchscreen. Of typ een verslag met de toetsenbordhoes.

Voor de 400 euro die deze HP kost, krijg je 128GB opslagruimte. Dat is niet veel voor een laptop, maar aangezien je bij Chrome OS veel online werkt, is dit meer dan genoeg. De Snapdragon-processor zorgt ervoor dat je zonder moeite veel webpagina’s open kunt hebben staan.

De speakers van de HP x2 zijn ontwikkeld in samenwerking met Bang & Olufsen. Dat is al tientallen jaren een gerenommeerd merk op het gebied van audio. Je zult dus niet snel slecht geluid horen uit de stalen behuizing van de HP Chromebook x2. Let op: deze HP heeft enkel twee usb-c-poorten.

High end Chromebook voor topsnelheid (Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-5719)

Ben je van plan intensief gebruik te maken van je Chromebook, dan is deze Acer Spin een slimme keuze. Deze laptop heeft relatief krachtige specificaties voor Chrome OS. Daarmee zeg je gedag tegen haperingen of vastlopers. Hij is met 690 euro wel een stukje prijziger, maar kan beter overweg met zware apps.

De Acer Spin heeft een Intel Core i5-processor en 8GB aan werkgeheugen. Daardoor kun je gemakkelijk meerdere apps tegelijk draaien. Ondanks de snellere chips gaat de batterij ook nog eens lang mee. Zo haal je zeker het eind van je werk- of schooldag.

Met het opvouwbare design van de Acer Spin verstel je hem naar drie modi: een ‘normale’ laptop, een tablet of een ‘tentstand’. Daarmee gebruik je de Spin precies zoals jij het wil. Met een behuizing en scherm van 13,5 inch zijn documenten duidelijk zichtbaar. Er zijn verder genoeg aansluitingen aanwezig. Zo kun je een tweede scherm verbinden via hdmi en laadt het apparaat op via usb-c.

