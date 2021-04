Ben je toe aan nieuwe oordopjes, maar weet je niet welke je moet nemen? Geen paniek! Wij laten de beste draadloze oordopjes zien in drie verschillende prijsklassen.

Lees verder na de advertentie.

Beste draadloze oordopjes tot 50 euro

Heb je nog nooit draadloze oordopjes gehad en wil je eerst kijken of het iets voor je is? Tegenwoordig haal je voor een paar tientjes al een basic setje in huis. Dit zijn de beste draadloze oordopjes tot 50 euro.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Voor nog geen twee tientjes zijn de Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 van jou. Gezien dat bescheiden prijskaartje klinken de oordopjes prima, al lever je wel iets in op de accuduur. Met een volle lading gaan ze namelijk 1,5 uur uur en dat is niet al te lang. Gelukkig kun je de oordopjes snel weer opladen in de meegeleverde case. Die biedt nog eens 12 uur luisterplezier.

De Xiaomi Earbuds beschikken niet over de uitgebreide functies die je op duurdere modellen aantreft. Wél heeft het rechter oordopje een knop, waarmee je je muziek kunt bedienen of een telefoontje aanneemt. Door dubbel te klikken roep je de Google Assistent op.

Trust Primo Touch

Ook de Trust Primo Touch haal je voor minder dan 20 euro in huis. Het design doet erg denken aan de oordopjes van een concurrent uit Cupertino, maar dat mag de pret niet drukken. Dit setje gaat vier uur mee op een enkele lading en dat is in deze prijsklasse meer dan keurig. Het bijgeleverde doosje geeft je in totaal 10 uur accusap.

De Trust Primo Touch heeft een bereik van 10 meter. Zo kun je ook naar muziek luisteren als je smartphone iets verder weg ligt. Je neemt een telefoontje aan door op de zijkant van de oordopjes te tikken. Deze knop kun je ook programmeren om een liedje te pauzeren of over te slaan. Wel zo handig!

Realme Buds Air Neo

De Realme Buds Air Neo zijn iets duurder dan de eerste twee setjes in deze categorie. Daar krijg je naast beter klinkende muziek ook een paar toffe features voor terug. Met Google Fast Pair is het koppelen van de oordopjes aan je telefoon een eitje. En de Super Low Latency Mode is handig voor gamers. Die zorgt namelijk voor en perfecte synchronisatie tussen beeld en geluid.

Ook met de accu zit het wel goed. Je luistert tot 3 uur op een enkele lading. De meegeleverde case zorgt in totaal voor maar liefst 17 uur geluid. Daar kom je de dag dus gemakkelijk mee door.

Beste draadloze oordopjes van 50 tot 100 euro

Mag het iets meer kosten? Dan kun je oordopjes vinden die een beter geluid bieden en soms zelfs al over actieve ruisonderdrukking beschikken. Dit zijn de beste oordopjes tussen 50 en 100 euro.

Samsung Galaxy Buds Plus

Samsung zet met de Galaxy Buds Plus in op pure geluidskwaliteit. De 2-way speakers van AKG zorgen voor zuivere hoge tonen en een diepe bas. Daarnaast beschikken de oordopjes over een binnenmicrofoon en twee buitenmicrofoons. Daardoor kan je gesprekspartner je tijdens een telefoontje altijd goed verstaan. Met ambient sound volume kun je geluiden van buitenaf bovendien versterken. Dat is wel zo veilig in het verkeer.

Luister je de hele dag naar muziek? Geen zorgen, want de Samsung Galaxy Buds gaan op een acculading maar liefst 11 uur mee! De case voegt daar nóg eens 11 uur aan toe.

Huawei Freebuds 4i

Ook de Huawei FreeBuds 4i hebben een uitstekende accuduur. Je luistert tot wel 10 uur naar muziek voor je de oordopjes op moet laden. Dat kan natuurlijk gewoon in de meegeleverde case, die in totaal garant staat voor 22 uur luisterplezier. Huawei’s Pure Audio zorgt bovendien voor uitstekend geluid in ieder genre.

Toch is dat nog niet eens de grootse aantrekkingskracht van de Freebuds 4i. Uniek in deze prijsklasse is dat de oordopjes over actieve ruisonderdrukking beschikken. Je filtert hinderlijk achtergrondlawaai dus eenvoudig weg, zodat je ongestoord van je muziek kunt genieten. Wil je op de fiets al het verkeer aan horen komen? Met de Awareness-modus kun je geluiden van buitenaf juist versterken.

JBL Tune 225 TWS

De JBL Tune 225 TWS zien er niet alleen chique uit, ze hebben ook een aantal handige functies aan boord. Door het Dual Connect-systeem kun je de oordopjes bijvoorbeeld los van elkaar gebruiken. Luister met de ene naar muziek, terwijl je de andere bijlaadt in de meegeleverde case. De dopjes gaan 5 uur mee op een enkele lading. De oplaadcase staat in totaal garant voor maar liefst 25 uur draadloze muziek.

Dankzij JBL’s Pure Bass-geluid klinken je favoriete nummers bovendien vol en warm. De JBL Tune 225 TWS zijn verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. Er zit er dus altijd wel eentje tussen die bij jou past.

Beste draadloze oordopjes van meer dan 100 euro

Ga je voor neusje van de zalm? Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dit zijn de beste draadloze oordopjes die meer dan 100 euro kosten. Daar krijg je wel superieure geluidskwaliteit en uitstekende ruisonderdrukking voor terug.

Sony WF-1000XM3

Sony staat bekend om zijn goede actieve ruisonderdrukking. De Sony WF-1000XM3 behoren op dit gebied dan ook tot de top van de markt. Je hebt dus nooit meer last van luid pratende mensen in de trein. Zelfs mét ruisonderdrukking gaan de oordopjes wel 6 uur mee. Als je deze functie uitschakelt, kun je tot 8 uur naar je favoriete muziek luisteren. Toch leeg? In de case kun je ze nog eens drie keer helemaal opladen.

De WF-1000XM3 klinken natuurlijk ook uitstekend. Sony verbetert audiobestanden automatisch, zodat je optimaal van je muziek geniet. En dankzij de uitstekende pasvorm kun je ze de hele dag dragen.

Jabra Elite 85t

Ook de Jabra Elite 85t beschikken over uitstekende Active Noise Cancellation. Die kun je op 11 verschillende niveaus instellen. Je kiest dus zelf welke geluiden je wel en niet wil horen. Jabra heeft ook veel tijd gestopt in het ontwerp van de oordopjes. Ventilatie-openingen voorkomen drukopbouw, zodat je geen last krijgt van je oren. Zo kun je langer blijven luisteren.

Met de Jabra Elite 85t haal je bovendien fantastisch geluid in huis met veel detail en krachtige bassen. De functie Mysound kalibreert de klanken specifiek voor jouw oor. Toch niet helemaal tevreden? De equalizer laat je ieder aspect van het geluid naar eigen wens aanpassen.

Bose QuietComfort Earbuds

Met een combinatie van passieve én actieve ruisonderdrukking creëren de Bose QuietComfort Earbuds totale stilte in je oren. De unieke akoestische structuur van de oordopjes zorgt voor extra diepe bassen, ongeachte het volume waarop je luistert. Omdat de Earbuds waterbestendig zijn, hoef je je bovendien geen zorgen te maken over een regenbuitje.

Bose heeft verder veel aandacht besteed aan de pasvorm van deze luxe oordopjes. Daardoor blijven ze ook tijdens het sporten stevig zitten. Omdat ze helemaal gemaakt zijn van zachte siliconen kun je de QuietComfort Earbuds de hele dag dragen.