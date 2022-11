Dit zijn de 5 beste draadloze opladers voor je smartphone

Wil jij je smartphone draadloos van accusap voorzien? Daar heb je natuurlijk een speciale lader voor nodig. Maar welke moet je nou kiezen? We zetten de vijf beste draadloze opladers voor je smartphone op een rij!

De beste draadloze opladers voor je smartphone

Het draadloos opladen van je smartphone is hartstikke handig. Je legt je toestel gewoon op de lader en hoeft niet steeds te pielen met het stekkertje. Op deze manier laden is nog altijd minder snel dan bedraad accusap tanken, maar het gaat wel rapper dan een paar jaar geleden. In dit artikel zetten we de vijf beste draadloze opladers voor je smartphone op een rij.

1. Samsung EP-P2400 Draadloze Oplader (15 Watt)

Smartphones van Samsung staan niet bekend om hun hoge oplaadsnelheden. Zelfs de Galaxy S22 Ultra kun je draadloos ‘slechts’ met 15 Watt opladen. Het heeft dus geen zin om een lader met een hogere snelheid te kopen, want daar heb je niets aan. De EP-P2400 is Samsungs officiële draadloze lader en voldoet prima. Het is een compact apparaat dat niet te veel kost en precies doet wat ie moet doen. Uiteraard kun je er smartphones van een ander merk ook mee vullen.

26,95 euro – https://www.belsimpel.nl/accessoire-detail/samsung-ep-2400-draadloze-oplader-15w-zwart

2. Xiaomi Mi Wireless (20 Watt)

Zet je je smartphone liever op een standaard? Dan is de Xiaomi Mi Wireless een mooi alternatief. Hij laadt met 20 Watt nog iets rapper op ook, al moet je toestel die snelheid natuurlijk wel ondersteunen. Dit is een handig apparaat voor je werkplek, want je ziet het direct als je een berichtje krijgt. Xiaomi levert ook een kabeltje mee. Je hoeft de Mi Wireless dus alleen nog op een adapter aan te sluiten. Bovendien is hij spotgoedkoop.

22,50 euro – https://www.techpunt.nl/nl/xiaomi-mi-wireless-20-watt-charging-stand.html

3. Choetech Dual Wireless Charger (20 Watt)

Wil je twee smartphones tegelijk opladen? Of heb je ook draadloze oordopjes die je af en toe van verse prik moet voorzien? Kijk dan eens naar de Choetech Dual Wireless Charger. Zoals de naam al zegt, biedt hij ruimte voor twee apparaten. Die kunnen per stuk met 10 Watt opladen. Dat is niet heel snel, maar als je ‘s nachts accusap tankt is dat natuurlijk niet erg. Dit is een handig apparaat als jij en je partner allebei je telefoon willen opladen. Choetech levert een kabel mee, dus je kunt direct aan de slag.

24,95 – https://www.bol.com/nl/nl/p/choetech-dual-wireless-charger-20w-fast-charge-5-coils-zwart/9200000110156659/

4. Google Pixel Stand 2e Generatie (23 Watt)

De Google Pixel Stand (2e generatie) heeft een fraai en stevig design. Er staat echt een mooi ding op je bureau. Hij heeft een ingebouwde ventilator, zodat je toestel koel blijft. Zo kun je je toestel opladen terwijl je bijvoorbeeld een videogesprek voert.

Daar betaal je wel flink voor, wat hij is duurder dan veel andere draadloze opladers. De Pixel Stand laadt je Pixel 7 Pro op met maximaal 23 Watt. Heb je een gewone Pixel 7 dan is dat 20 Watt. Natuurlijk kun je smartphones van andere merken er ook mee opladen.

85,95 euro – https://www.belsimpel.nl/accessoire-detail/google-pixel-stand-2e-generatie

5. OnePlus Warp Charge (50 Watt)

Sommige smartphones, zoals de OnePlus 10 Pro, laden ook draadloos behoorlijk snel op. Daar heb je wel deze prijzige lader voor nodig, die net als de Google Pixel Stand een mooi plekje verdient. Ook dient er een stevige adapter van minimaal 50 Watt achter te zitten, die de broodnodige stroom in de lader pompt. Je kunt ook smartphones van andere fabrikanten opladen met de OnePlus Warp Charge, maar dat zal een stuk minder rap gaan. Je kunt in dat geval dus beter voor een wat goedkopere optie gaan.

74,95 euro – https://www.gsmpunt.nl/opladers/oneplus-warp-charge-50w-fast-charge-draadloze-oplader-wit-1