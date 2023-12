Dit zijn de 5 beste powerbanks om je telefoon draadloos op te laden

Niets is zo vervelend dan ergens staan en je telefoon is leeg. Een powerbank is dan een fijne uitkomst. Dit zijn de vijf beste powerbanks die je telefoon draadloos opladen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 5 beste draadloze powerbanks

Aan het einde van een intensieve dag kan het wel eens voorkomen dat je batterij er snel doorheen gegaan is. Als er dan ook nog eens geen stopcontact in de buurt is, wordt het helemaal vervelend. Een powerbank bij de hand hebben is dan wel handig.

Tegenwoordig kunnen de meeste telefoons draadloos opladen. Zo hoef je dus ook nog niet eens met kabeltjes in de weer. Wij hebben de vijf beste powerbanks die draadloos je telefoon kunnen opladen voor je op een rij gezet.

Beste budgetpowerbank: Zens (4500 mAh)

De goedkoopste powerbank in deze lijst is deze van Zens. Normaal gezien is hij al niet duur met zijn 24,95 euro, maar momenteel is hij bij Smartphonehoesjes.nl ook nog eens in de aanbieding voor 9,99 euro. Met de capaciteit van 4500 mAh laad je jouw smartphone zo’n een keer volledig op, dus dat is zeker iets om rekening mee te houden.

Heeft een vriend ook wat stroom nodig? Sluit een kabeltje aan en een tweede telefoon wordt tegelijkertijd opgeladen. Het vermogen wordt natuurlijk wel over beide apparaten verdeeld en het opladen duurt daardoor wel een stukje langer.

Beste compacte powerbank: Anker 321 (5000 mAh)

Als je al een kleine tas hebt, wil je daar niet ook nog een reusachtige powerbank bij in moeten stoppen. De Anker 321 is een kleine en 12,5mm dunne powerbank die je telefoon zo’n 1 tot 2 keer oplaadt. Heb jij een magnetisch hoesje? Dan blijft hij zonder moeite aan je telefoon vastzitten.

De powerbank heeft bovendien een standaard zodat je je telefoon handig even neerzet om een filmpje te kijken. Je haalt de Anker 321 met capaciteit van 5000 mAh in huis voor 34 euro bij Bol.

Beste premium: Samsung Wireless Powerbank (10.000 mAh)

De Samsung Wireless Powerbank maakt je onafhankelijk van het stopcontact dankzij zijn flinke capaciteit van 10.000 mAh. Je laadt je smartphone daarmee ongeveer twee keer volledig op. Dankzij de twee usb-poorten kunnen er drie telefoons tegelijk opgeladen worden. Ook gaat dat via een kabeltje via Samsung Fast Charge in rap tempo. Op het moment is hij het goedkoopst via Smartphonehoesjes.nl, waar je 47,99 euro voor de powerbank betaalt.

Beste prijs-kwaliteit: Varta (10.000 mAh)

Het meeste waar voor je geld krijg je met de draadloze powerbank van Varta. Deze levert een capaciteit van 10.000 mAh. Hij laadt met een vermogen van maximaal 10 Watt je telefoon twee keer relatief snel op. Ook kunnen er drie toestellen tegelijkertijd aangesloten worden: twee via de usb-poorten en eentje draadloos. Hij is nu voor 29,99 euro te scoren via onderstaande link.

Beste capaciteit: Otterbox Powerbank (15.000 mAh)

De Otterbox Powerbank heeft een capaciteit van 15.000 mAh en heeft daarmee het label beste capaciteit verdiend. Deze levert tot 47 uur extra batterij op en kan drie telefoons tegelijkertijd opladen. Hij ondersteunt bovendien snelladen via een kabel, maar ook draadloos is hij met 10 Watt relatief snel. Voor de Otterbox Draadloze Powerbank betaal je momenteel 36,95 euro.