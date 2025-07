De beste esim-aanbiedingen: weg met die fysieke simkaart

Wil jij overstappen van een fysieke simkaart naar een esim? Of misschien ga je wel voor dual sim. We vertellen je alles over de voordelen en waar je het goedkoopste esim-abonnement afsluit van KPN, Odido en meer.

De beste esim-aanbiedingen

De esim is een vervanging voor je fysieke simkaart. Het profiel van je gegevens, waaronder het abonnement, wordt hierop digitaal geladen. Hierdoor weet je telefoon welke bundel je hebt gekozen bij welke provider. Je maakt hierna gebruik van internet en belt zoals jij dat normaal gezien ook doet.

Niet alle Android-telefoons ondersteunen esim, maar de meest recente ondertussen wel. Zo zit je met een toestel nieuwer dan 2020 meestal goed. Wil je het zeker weten, check dan je instellingen. In Nederland zijn er zeven providers die esim aanbieden. We zetten de beste aanbiedingen van dit moment voor je op een rijtje.

1. Youfone: vanaf 3,75 euro per maand

Bij Youfone kun je kiezen uit verschillende databundels, zodat er voor iedereen een passende optie is. Tijdelijk krijg je het eerste jaar 50 procent korting. Gemiddeld kost de goedkoopste bundel daardoor 3,75 euro per maand en geeft je 1GB data en 200 belminuten. Wil je meer data voor een scherpe prijs? Dan is de bundel van 10GB voor 5,63 euro per maand de beste keuze.

Youfone biedt bundels tot 30GB en maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Heb je thuis internet van KPN op jouw adres, dan profiteer je van extra voordelen: bijvoorbeeld tot 10GB extra data. De maximale downloadsnelheid bij Youfone is 200 Mbit/s. Zo heb je niet alleen een voordelige, maar ook een snelle en stabiele verbinding.

2. Lyca Mobile: vanaf 3 euro per maand

Daarna moeten we Lyca Mobile noemen. Daar is momenteel een actie, waardoor je ook het eerste jaar 50 procent korting krijgt. De kleinste bundel is er eentje met 1 GB aan data en daarvoor betaal je de eerste twaalf maanden slechts 2 euro per maand. Daarna is ‘ie 4 euro per maand, waardoor je 3 euro per maand betaalt.

Wil je wat meer GB’s? Er is momenteel een Summer Sale. Daardoor krijg je 15GB én 10GB extra (dus totaal 25GB). Deze kost je door de actie gemiddeld 7,50 euro per maand (12 maanden 5 euro p/m, daarna 10 euro p/m). Er zijn abonnementen tot 50GB, daarmee kan je dus wel even vooruit. Lyca Mobile maakt gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN.

3. Simyo: vanaf 7 euro per maand

Het goedkoopste is bij Simyo de 2GB bundel. Je betaalt hier 7 euro per maand voor met 400 belminuten. De beste deal is echter die voor 15GB. Daarvoor ben je 8,50 euro per maand kwijt.

Er zijn bundels tot 20GB, dus voor ieder wat wils. De provider maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk. Heb je thuis internet van KPN op je adres, dan ontvang je gratis extra GB’s. Zo krijg je 10GB extra bij een 15GB-bundel. De maximale downloadsnelheid van Simyo ligt op maximaal 300 Mbit/s.

4. Ben: vanaf 8 euro per maand

Bij Ben begint het goedkoopste abonnement bij 8 euro per maand. Daarvoor krijg je tijdelijk 10GB data en 200 belminuten. De beste deal op dit moment is echter de 30GB-bundel, die je tijdelijk voor 10 euro per maand kunt krijgen.

Ben biedt databundels tot 40GB, waardoor er voor verschillende soorten gebruikers een passende optie is. De provider maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van Odido (voorheen T-Mobile), en de standaard downloadsnelheid ligt op 200 Mbit/s.

5. Odido: vanaf 14 euro

Een abonnement van Odido sluit je af vanaf 14 euro per maand. Je krijgt dan 2GB aan data en 120 minuten om te bellen. De 10GB-bundel krijg je momenteel voor 15,50 euro per maand.

De snelheden liggen voor de databundels op 300 Mbit/s. Heb je sneller internet nodig? Ga dan voor onbeperkt, waarbij je verschillende opties hebt tot maar liefst 1Gbit/s.

Odido heeft een eigen 5G-netwerk, waardoor je altijd betrouwbaar en stabiel internet hebt. Kies je voor onbeperkt internet, dan krijg je vanaf Unlimited Plus ook nog eens leuke extra’s. Je mag daar gratis tot drie streamingdiensten uitkiezen. Verder krijgen klanten van Odido Thuis tot 7,50 euro korting per maand.

6. Vodafone: vanaf 15 euro

Vodafone heeft abonnementen vanaf 15 euro per maand. Internetten doe je voor 3GB in de maand, maar kan ook onbeperkt. Er is ook een bundel met 50GB die je deelt met het hele gezin, mogelijk ben je daarmee goedkoper uit. Deze kost 30 euro per maand en is overigens net zo duur als een onbeperkt internetabonnement.

Heb je thuis internet van Ziggo? Profiteer van klantvoordeel! Daarmee krijg je tot 7,50 euro korting op je abonnement, dubbele GB’s, een gratis tv-pakket en meer.

7. KPN: vanaf 17,50 euro

Ga je het liefst voor KPN, dan ben je minimaal 17,50 euro per maand kwijt. Hiervoor krijg je echter wel 8GB data met 150 minuten of sms’jes. Er is ook een mogelijkheid om voor geen GB’s te kiezen. Dit is bijvoorbeeld handig als je van iemand anders op je adres data krijgt. Dit abonnement kost je 14 euro per maand. Standaard ligt de internetsnelheid van KPN op 300 Mbit/s, maar ga je voor onbeperkt internet dan heb je meer mogelijkheden.

Heb je internet van KPN thuis? Dan krijg je Combivoordeel, zoals dubbele MB’s, tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Leuk is ook dat je een gratis abonnement krijgt van Netflix of ESPN Compleet. Heb je meer dan twee abonnementen op je adres, dan krijg je nog meer mogelijkheden.

De voordelen van esim

Zo’n digitale simkaart is een stuk minder fraudegevoelig. Je raakt het kaartje niet kwijt, het hoeft niet via de post naar je verstuurd te worden en daardoor kan niemand zomaar je gegevens stelen.

Bovendien kan je zo meerdere simkaarten in je telefoon gebruiken. Dit is handig voor bijvoorbeeld werk, zodat je een privénummer hebt en eentje voor werk gerelateerde zaken.

Toch is er een nadeel te vinden aan een esim: het activeren werkt via een code. Die kan natuurlijk achterhaald worden door mensen die daar iets mee willen. Daardoor kunnen ze met jouw simkaart en gegevens aan de haal gaan. Gelukkig wordt dit beperkt door gebruik te maken van een goede beveiliging van je mailbox.

