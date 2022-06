Sporters opgelet: dit zijn de 4 beste fitnesstrackers onder de 50 euro

Wil je graag je workouts bijhouden zonder veel geld aan een smartwatch uit te geven? Wellicht is één van deze betaalbare fitnesstrackers dan wel jouw perfecte sportbuddy. Lees snel verder!

Deze fitnesstrackers maken sporten nog leuker

Bewegen is goed voor je, dat is geen geheim. Bij Android Planet houden we van sporten – zolang we er maar wel een technisch tintje aan kunnen geven, natuurlijk. We zijn dan ook groot fan van fitnesstrackers; handige apparaatjes die voor weinig geld je gezondheid nauwlettend in de gaten houden.

In dit artikel vind je verschillende fitnesstrackers op willekeurige volgorde. De één is dus niet perse beter dan de ander. Gebruik jij al een smartphone van Samsung, dan is de kans groot dat je ook graag een fitnesstracker van het bedrijf wil hebben. Veel smartphonefabrikanten bieden hun eigen fitnesstrackers aan, met grofweg dezelfde functies. Dit zijn de beste fitnesstrackers onder de 50 euro.

1. Xiaomi Mi Smart Band 6

De Mi Smart Band 6 is de meest uitgebreide in de lijn van betaalbare Xiaomi-fitnesstrackers. Het apparaatje ziet eruit als een mix tussen een smartwatch en armband. Hij heeft een 1,56 inch-amoled-scherm in de vorm van een pil. Hierop zie je de tijd en bijvoorbeeld je hartslag en het weer, afhankelijk van de wijzerplaat die je kiest.

Je merkt nauwelijks dat je de Mi Smart Band 6 draagt, want het apparaatje is vederlicht. Ook is hij waterdicht en bevat hij allerlei handige sensoren. Daarmee check je alles over je slaapgedrag, je gezette stappen en natuurlijk je workouts. Ook je hartslag en SpO2-waarde meet je met de Smart Band 6.

2. Samsung Galaxy Fit 2

Met de Galaxy Fit 2 biedt Samsung een uitgebreide, veelzijdige fitnesstracker voor een lage prijs. Hij herkent automatisch vijf work-outs voor de fanatieke sporters. Ook je hartslag, slaapgedrag en stressniveau worden netjes gemeten. Meer info check je natuurlijk via de eigen applicaties van Samsung, zoals de Health-app. Deze kun je via de Play Store installeren of staat al voorgeïnstalleerd op je Samsung-toestel.

De accuduur van de Fit 2 is indrukwekkend. Op een enkele acculading kun je zo’n twee á drie weken vooruit. Dat ligt er natuurlijk aan hoe intensief je hem gebruikt.

3. Amazfit Band 5

De Amazfit Band 5 heeft een hartslagmeter, stappenteller, slaapmonitor en SpO2-sensor. Het apparaatje meet hiermee gedurende de dag nauwkeurig je gezondheid. Ook zit hij vol handige kleine extra functies, zoals het sturen van meldingen als je te lang zit en even moet gaan staan.

Je bestuurt de fitnesstrackers net als de andere wearables in dit artikel via het aanraakscherm. Het amoled-display van de Amazfit Band 5 heeft een grootte van 1,1 inch. Je kunt hem dankzij zijn compacte ontwerp zonder gedoe de hele dag dragen, ook tijdens het zwemmen. Hij gaat maximaal 20 dagen mee op een volle accu.

4. Huawei Band 6

De Huawei Band 6 onderscheidt zich dankzij zijn grote scherm en andere vormfactor van de meeste fitnesstrackers. Het amoled-scherm is 1,47 inch groot, waardoor je allerlei informatie in een oogopslag ziet. Ook is hij een stuk rechthoekiger, waardoor hij enigszins op de Apple Watch lijkt.

Je hebt keuze uit verschillende digitale wijzerplaten. Hiermee tover je de Band 6 helemaal om in jouw eigen fitnesstracker. Natuurlijk heeft-ie net als de andere fitnesstrackers in dit artikel allerlei sensoren, waarmee je bijvoorbeeld je gezette stappen kunt bijhouden. De accuduur is goed genoeg voor twee weken gebruik en je kunt allerlei trainingsmodi gebruiken voor je workouts.

