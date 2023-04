Klaar voor de start? Dit zijn de 4 beste fitnesstrackers tot 100 euro

Vind je een echte smartwatch te duur of te groot, maar wil je wel je workouts registreren? Lees dan snel verder. In dit artikel zetten we de vier beste fitnesstrackers onder de 100 euro voor je op een rij.

De vier beste fitnesstrackers onder de 100 euro

Sporten is goed, sporten is gezond, maar sporten wordt natuurlijk pas écht leuk als je de resultaten vast kunt leggen. Dat kun je doen met een smartwatch, maar die zijn aan de prijs en vaak ook behoorlijk groot. Gelukkig bestaat er een alternatief: fitnesstrackers.

Deze apparaatjes zijn doorgaans juist vrij klein en een stuk goedkoper dan echte smartwatches. Ze bieden ook minder mogelijkheden, maar hebben wel alles in huis om je gezondheid in de gaten te houden. Denk aan het registreren van je hartslag, het monitoren van je slaap en uiteraard bijhouden hoeveel je beweegt.

Er zijn natuurlijk veel verschillende varianten, dus welke moet je nemen? Hieronder lopen we de vier beste fitnesstrackers onder de 100 euro met je langs.

1. Xiaomi Smart Band 7

Met de Xiaomi Smart Band 7 haal je voor zes tientjes een erg complete fitnesstracker in huis. Hij heeft een smal, 1,62-inch-oled-scherm dat altijd aanstaat. Zo kun je de tijd aflezen zonder de tracker echt te activeren. Je kiest uit meer dan honderd wijzerplaten om het apparaat te personaliseren. Ook kun je bijpassende bandjes kopen in meerdere kleuren.

De Smart Band 7 heeft verschillende sensoren, waardoor je onder meer je hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed kunt meten. Ook analyseert hij je slaap, zodat je een betere nachtrust krijgt.

Daarnaast heeft hij meer dan 110 sportmodi, waarmee je al je workouts registreert. Daar hoort ook zwemmen bij, want deze tracker is waterdicht tot 50 meter diepte. En dat hou je lang vol, want de Xiaomi Smart Band 7 heeft een batterijduur tot wel 14 dagen.

2. Amazfit Band 7

Ook met de Amazfit Band 7 kun je tot 50 meter onder water. Hij heeft 120 sportmodi om al je workouts te registreren. De resultaten lees je af op het 1,47 inch-scherm, dat dus iets kleiner is dan de Xiaomi Smart Band 7 hierboven.

De accuduur is met maximaal 18 dagen juist iets beter, terwijl je 24 uur per dag je hartslag, het zuurstofgehalte in je bloed en stresslevels bijhoudt. Als zich iets abnormaals voordoet op deze vlakken, krijg je automatisch een waarschuwing op je pols. Dat geldt ook als je bijvoorbeeld te lang zit en even een rondje moet lopen.

Amazfit geeft je daarnaast inzicht in je slaapritme. Ook geeft deze tracker aan op welk tijdstip je naar bed moet gaan om zo uitgerust mogelijk wakker te worden. Met een gewicht van 28 gram (inclusief bandje) voel je hem nauwelijks zitten.

3. Fitbit Inspire 3

Fitbit is zonder twijfel het bekendste merk als het om fitnesstrackers aankomt, al zijn de beste vaak duurder dan 100 euro. Toch kom je ook met de Fitbit Inspire 3 een heel eind. Hij biedt veel van de features die zijn concurrenten hierboven ook hebben. Je ziet berichten en notificaties van je smartphone op je pols binnenkomen en kunt daarnaast je menstruatiecyclus bijhouden.

Uiteraard houdt ook deze tracker je slaap nauwkeurig bij. Bovendien heeft hij een extra foefje: hij laat een alarm klinken op het moment dat je volgens dit horloge het meest uitgerust wakker wordt. Nu maar hopen dat hij er niet naast zit.

Een extra mogelijkheid van de Fitbit Inspire 3 ten opzichte van goedkopere fitnesstrackers is de dagelijkse herstelscore. Die laat zien of je lichaam klaar is om er weer tegenaan te gaan of dat je beter wat rust kunt pakken. Helaas heb je daar wel Fitbit Premium voor nodig, een abonnement waar je maandelijks voor moet betalen.

4. Garmin Vivosmart 4

Garmin is vooral bekend als fabrikant van peperdure smartwatches. Toch maakt het bedrijf ook een betaalbare tracker. De Garmin Vivosmart 4 is een stijlvol apparaatje dat alle sensoren in zich draagt die je verwacht. Zo hou je 24 uur per dag je hartslag bij, het zuurstofgehalte in je bloed en je stressniveaus. Is één van deze waarden verhoogd? Dan krijg je een seintje.

Ook notificaties van je smartphone zie je binnenkomen op het langwerpige schermpje. Deze Vivosmart 4 heeft geen ingebouwde gps, maar kan wel gebruikmaken van die van je telefoon. Zo houd je nauwkeurig bij hoe lang je gewandeld of gefietst hebt. Ook andere sporten registreert hij natuurlijk. De batterijduur is helaas wat korter dan die van de meeste andere trackers: na een week moet je hem weer opladen.

