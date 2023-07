Top 5: de beste kleine Android-smartphones van juli 2023

Een groot scherm kijkt fijn weg, maar soms is een compacte smartphone net zo handig. Daarom hebben we de top 5 beste smartphones met een klein scherm voor je op een rijtje gezet.

De beste kleine Android-smartphone

Een groot scherm kijkt comfortabel, vooral als je graag series kijkt of games speelt op je telefoon. Maar klein is fijn: soms is het handiger een klein toestel te hebben. Hij past beter in je broekzak of kleine schoudertas en is met één hand te bedienen.

Ben je op zoek naar zo’n kleiner model met een scherm van rond de 6 inch? Wij helpen je in dit artikel op weg met een top 5. De smartphones zijn gesorteerd op prijs.

1. Google Pixel 7a (vanaf 490 euro)

Het scherm van de Google Pixel 7a meet 6,1 inch en heeft een 90Hz-ververssnelheid, wat zorgt voor vloeiende beelden. Daardoor kijkt het display comfortabel weg. Onder de motorkap vind je de Tensor 2-chip, die we kennen van de duurdere Pixel 7 (Pro). Daardoor weet je zeker dat de Pixel 7a elke taak die je hem geeft met gemak uitvoert.

Verder profiteer je met een Google-smartphone van het uitstekende updatebeleid. Dat zijn vijf jaar aan beveiligingspatches en drie Android-updates. Omdat je een Google-telefoon in huis haalt, ben jij de eerste die updates krijgt. Ook is het een kale versie van Android, zonder overbodige poespas.

2. Samsung Galaxy Z Flip 4 (vanaf 576 euro)

Opgevouwen past de Samsung Galaxy Z Flip 4 makkelijk in je broekzak, maar als je ‘m openklapt kijk je alsnog comfortabel series op het 6,7 inch-scherm. En dat ziet er prachtig uit dankzij het amoled-paneel, waar de kleuren vanaf spatten. Is de smartphone dichtgeklapt, dan zie je welke meldingen binnenkomen op het ‘coverscherm’ van 1,9 inch.

De komende jaren zit je goed met de Flip 4, want het updatebeleid van Samsung is één van de beste die er zijn. Zo krijgt de smartphone vier grote Android-updates. Dat betekent tot en met Android 16, want het toestel draait vanuit de doos op Android 12. Verder wordt ‘ie vijf jaar ondersteund met beveiligingspatches.

3. Asus Zenfone 9 (vanaf 630 euro)

Met zijn 5,9 inch-oled-scherm hoort de Asus Zenfone 9 absoluut in dit rijtje thuis. Ondanks het kleine formaat haal je toch een krachtige smartphone in huis met een vloeiend 120Hz-scherm. Hij heeft ook een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor voor goede prestaties.

Het grote nadeel van deze smartphone is ook belangrijk om te noemen: het updatebeleid. Met maar twee Android-updates en twee jaar aan beveiligingsupdates is dat erg mager. Bovendien werd de Zenfone 9 vorig jaar gepresenteerd, waardoor daar ook al een jaar van is verstreken.

4. Samsung Galaxy S23 (vanaf 698 euro)

Als je een goede en kleine smartphone zoekt, dan is de Samsung Galaxy S23 ook zeker het overwegen waard. De randen langs het heldere 6,1 inch-scherm zijn beperkt gehouden, waardoor het formaat nog wat kleiner is dan dat van de Google Pixel 7a die we hierboven noemen.

Samsung kiest voor de S23-serie voor de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is krachtig en speciaal aangepast voor de fabrikant – en dat zorgt ervoor dat de kleine smartphone ook voor intensieve gebruikers weggelegd is. Bovendien maak je gebruik van de goede camera’s die de S23 rijk is én het jarenlange updatebeleid van Samsung.

5. Asus Zenfone 10 (vanaf 799 euro)

De Asus Zenfone 10 lijkt op zijn voorganger, de Zenfone 9, die ook in dit rijtje met kleine smartphones staat. Toch is hij iets dikker dan zijn oudere broer en veel andere smartphones. Wel kun je de Zenfone 10 draadloos opladen én is de hardware nog krachtiger.

Asus heeft ook geluisterd naar de klachten over het ondermaatse updatebeleid, want dit toestel krijgt vier jaar aan beveiligingsupdates. Uit de doos draait de Zenfone 10 op Android 13 met de ZenUI-schil. Dat lijkt veel op een kale versie van het besturingssysteem, waardoor die fijn te gebruiken is. De kleine smartphone wordt tot en met Android 15 geüpdatet.

