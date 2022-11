Dit zijn de 5 beste opladers voor je smartphone

Als je tegenwoordig een telefoon koopt, is de kans groot dat er geen lader in de doos zit. Heb je niks meer in de kast liggen? Dan is het tijd om te shoppen! Dit zijn de vijf beste opladers voor je smartphone.

De beste opladers voor je smartphone

Dat je een oplader bij je smartphone krijgt, is tegenwoordig allerminst zeker. En het kan natuurlijk ook gebeuren dat je oude exemplaar defect raakt of dat je hem verliest. Hoog tijd voor een nieuwe dus, zoals een bekende webwinkel zou zeggen.

We richten ons in dit artikel op bedrade usb-c-opladers in verschillende categorieën. Sommige opladers kun je niet alleen voor je smartphone gebruiken, maar ook voor je laptop. Die leveren meer vermogen en zijn dus duurder. Zoek je een lader voor alleen je telefoon? Zoek dan even op met welke snelheid je toestel overweg kan. Het heeft immers weinig zin om een 45 Watt-adapter te kopen voor een smartphone die met maximaal 30 Watt oplaadt.

1. Phreeze snellader (15 Watt)

Heb je een wat oudere telefoon? Of hang jij je smartphone altijd ‘s nachts aan het stopcontact? Dan heb je misschien geen behoefte aan een supersnelle oplader. Deze lader van het merk Phreeze krijgt uitstekende recensies, is zeer betaalbaar en levert een redelijk vermogen van 15 Watt. Daarmee zit je smartphone, afhankelijk van de accucapaciteit, in twee tot drieënhalf uur weer vol. De meegeleverde usb-c-kabel is 1 meter lang.

2. Google USB-C Snellader (30W)

Als je een nieuwe Google Pixel 7 of Pixel 7 Pro koopt, zul je misschien ietwat beteuterd het platte doosje openmaken. Er zit geen lader in! Deze officiële Pixel-lader moet je er dus los bij kopen en levert een vermogen van 30 Watt. Dat is enigszins misleidend, want de Pixel 7 en 7 Pro laden zelf op met maximaal 21 en 23 Watt. Je kunt deze adapter natuurlijk ook gebruiken met smartphones die wél het volledige potentieel benutten. Er wordt helaas geen usb-c-kabel meegeleverd.

3. Samsung PD Wall Charger (45W)

De Samsung Galaxy S22 Plus en S22 Ultra tanken accusap met maximaal 45 Watt, maar de oplader moet je zelf aanschaffen. Dit is de officiële variant, waardoor je zeker weet dat hij goed werkt. Na een minuut of 20 zit je toestel voor zo’n 50 procent vol. Let wel op: de gewone Galaxy S22 laat met 25 Watt langzamer op en benut dus niet het volledige vermogen van deze adapter. Samsung levert wél een bijpassende usb-c-kabel mee, dus die hoef je niet los aan te schaffen.

4. Belkin Boost-Up Charge Pro Adapter (65 Watt)

Met de laders hierboven kun je één smartphone tegelijk van verse prik voorzien. Maar misschien zoek je wel een oplader waarmee je een weekendje weg kunt met je geliefde. Dan is deze Belkin een aanrader. Hij heeft twee usb-c-poorten: eentje die 45 Watt levert en eentje waar 20 Watt doorheen stroomt. Die kunnen tegelijk gebruikt worden voor een totaal vermogen van 65 Watt. Zo kunnen jullie dus allebei je telefoon opladen met één adapter. Het is natuurlijk ook mogelijk om met de tweede poort bijvoorbeeld je oordopjes van stroom te voorzien.

5. Satechi snellader (100 Watt)

Als je naast je smartphone ook je laptop van energie wil voorzien, heb je een krachtige oplader nodig. Deze Satechi levert maar liefst 100 Watt vermogen en is daarom ook geschikt voor de MacBook Pro. Hij heeft zelfs genoeg power om je laptop onder zware belasting te kunnen gebruiken zonder dat de accu verder leegloopt. Ook je tablet en smartphone laden moeiteloos op met de maximale snelheid die deze apparaten ondersteunen. De Satechi heeft twee usb-c-poorten én een usb-a-poort voor accessoires of oudere apparaten.

