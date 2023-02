Samsung Galaxy S22 nu fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

De Samsung Galaxy S22 is momenteel fors in prijs gedaald. Ben je op zoek naar een los toestel of juist in combinatie met een abonnement? Wij zetten de beste S22-deals voor je op een rijtje.

Alles over de Samsung Galaxy S22

De Galaxy S22 werd vorig jaar in februari officieel gepresenteerd. Met een adviesprijs van 849 euro is dit toestel het instapmodel in de S22-reeks. De smartphone is voorzien van 8GB aan werkgeheugen, heeft standaard 128GB opslagruimte en is leverbaar in meerdere kleuren.

De Galaxy S22 beschikt over een 6,1 inch amoled-scherm en een ververssnelheid van 120 Hz. Onder de motorkap zit een Exynos 2200-chip, die prima prestaties levert. De accu is 3700 mAh groot, wat voldoende moet zijn voor een volle dag gebruik. Het toestel is voorzien van drie camera’s. Op de achterkant vinden we een primaire camera van 50 megapixel en er is ook een 10 megapixel-zoomcamera en 12 megapixel-groothoeklens aanwezig. Ook handig: de Galaxy S22 wordt nog jarenlang voorzien van software-updates.

De beste Samsung Galaxy S22-deal scoor je momenteel bij Amazon. Daar haal je het toestel los (in het zwart) in huis voor 599 euro. Dat is een besparing van 250 euro op de adviesprijs. De andere kleuren in de S22-serie zijn iets duurder dan de zwarte variant.

Samsung Galaxy S22 bij providers – bespaar tot 23 euro

Ben je niet op zoek naar een los toestel, maar wil je de Galaxy S22 met een abonnement combineren? Dat kan via de providers, waarmee je ook flink wat kan besparen op de toestelprijs. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest; voor de toestelprijs betaal je hetzelfde. Als je niet veel belminuten, sms’jes of data nodig hebt, dan is het zeker interessant om hier naar te kijken.

Je bespaart momenteel het meeste bij T-Mobile. Daar krijg je nu tijdens de GO GO GO-deals namelijk extra korting op je abonnement. Het voordeel loopt daar op tot maximaal 23 euro en ook zijn de aansluitkosten gratis.

Bij Simyo, Vodafone en KPN is de besparing op de toestelprijs momenteel minder dan wanneer je het toestel los koopt bij Amazon. Toch kun je bij deze providers ook terecht voor andere interessante aanbiedingen, zoals op de nieuwste Samsung Galaxy S23.

Galaxy S22-serie

Samsung Galaxy S22 bij webshops – bespaar tot 239 euro

Je bespaart momenteel het meeste wanneer je bij een webshop bestelt, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb. Je krijgt hier namelijk meer voordeel dan wanneer je het toestel aanschaft bij de providers zelf. Het voordeel kan hier oplopen tot 239 euro.

Samsung Galaxy S22 abonnement van T-Mobile bij GSMweb – bespaar tot 239 euro

Bestel je de S22 in combinatie met een T-Mobile abonnement bij GSMweb, dan bespaar je tot 239 euro op de toestelkosten. Zijn er daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile thuis geregistreerd op dit adres? Dan krijg je 2,50 euro korting per maand, 2GB aan extra data en bovendien 10 euro korting op onbeperkt bellen/sms’en.

Samsung Galaxy S22 abonnement van KPN bij Belsimpel – bespaar tot 119 euro

Bestel je het toestel in combinatie met een KPN abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je maar liefst 119 euro. Daarnaast ontvang je 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op het entertainmentpakket als je internet thuis van KPN hebt.

Samsung Galaxy S22 abonnement van Tele2 bij GSMweb – bespaar tot 119 euro

Ontvang tot 5GB extra data per maand en 5 euro korting op T-Mobile thuis wanneer je meerdere Tele2-abonnementen op jouw adres hebt staan. Schaf je de Galaxy S22 aan met een Tele2-abonnement via GSMweb, dan bespaar je tot 119 euro.

Samsung Galaxy S22 abonnement van Ben bij GSMweb – bespaar tot 119 euro

Met klantvoordeel van Ben ontvang je 1GB extra en 5 euro korting op internet voor T-Mobile thuis. Wanneer je de smartphone bestelt in combinatie met een Ben abonnement bij GSMweb, dan bespaar je tot 119 euro.

Samsung Galaxy S22 abonnement van Vodafone bij Belsimpel – bespaar tot 98 euro

Ben je in het bezit van internet van Ziggo? Dan ontvang je dubbel zoveel data, een extra tv-pakket en nog veel meer voordeel. Als je het toestel nu aanschaft bij Belsimpel in combinatie met een Vodafone abonnement, dan bespaar je tot 98 euro op de toestelprijs.

Samsung Galaxy S22 abonnement van Simyo bij Belsimpel – bespaar tot 17 euro

Als je het toestel aanschaft bij met daarbij een Simyo abonnement, dan bespaar je tot 17 euro. In het bezit van een internet thuis abonnement van KPN? Dan ontvang je dubbel zoveel data en dubbel zoveel belminuten in je bundel.