De beste slimme thermostaten om energie én geld te besparen

De temperaturen dalen weer langzaam en dat betekent dat de verwarming binnenkort weer aan gaat. Bespaar energie – en daarmee geld – door een slimme thermostaat te installeren. Wij hebben drie aanraders voor je op een rijtje gezet.

Bespaar op je energierekening met een slimme thermostaat

We naderen het einde van het jaar en dat staat gelijk aan winterse temperaturen. Niemand wil in de kou zitten, dus de verwarming wordt langzamerhand weer ingezet voor een aangenaam temperatuurtje in huis. Daardoor wordt de energierekening weer een stukje duurder.

Installeer een slimme thermostaat! Daarmee bespaar je energie en dus geld, maar heeft nog meer voordelen. Je komt thuis in een warm huis en ‘s nachts wordt de verwarming automatisch iets lager gezet. In de ochtend gaat hij een paar uurtjes voordat je moet opstaan alweer eventjes aan, zodat je wakker wordt in een lekker aangenaam huis.

Een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is of je de temperatuur in je huis in één keer wil regelen, of per ruimte. Is dat laatste het geval, dan is het handig te beginnen met een starterspakket. Daarin vind je de thermostaat en een aantal radiatorknoppen die je op de te regelen verwarming installeert. Je bedient ze uiteraard allemaal met je smartphone. We hebben in willekeurige volgorde drie van de beste slimme thermostaten voor je op een rijtje gezet.

1. tado° Slimme Thermostaat V3+

Slaap je het liefste in een koele kamer, maar wil je wel ‘s ochtends in een aangename woonkamer binnenkomen? Dan regel je dat met de slimme thermostaat-starterkit van tado°. Hij werkt met vrijwel alle verwarmingssystemen en biedt bovendien ondersteuning voor de Google Assistent en Amazon Alexa.

Via de app heb je overal toegang, zodat je makkelijk vanuit de trein alvast de temperatuur in je huis omhoog schroeft. Dat is fijn thuiskomen in je warme huis!

In de app bepaal je per ruimte de temperatuur, maar stel je ook automatiseringen in. Zo stel je in dat elke dag op een vaste tijd de verwarming aan springt. Je kunt ook door middel van ‘geofencing’ de verwarming automatisch aan laten gaan wanneer je in de buurt van je huis bent. Daar heb je overigens wel een abonnement voor nodig.

Je haalt deze starterskit vanaf 229,99 euro in huis met twee slimme radiatorknoppen. Liever je hele huis in één keer regelen? Dan heb je geen radiatorknoppen nodig en betaal je 169,95 euro. Je hebt de keuze uit een zwarte of witte thermostaat, de radiatorknoppen zijn altijd wit.

2. Google Nest Learning Thermostat

Misschien ben je wel grote fan van Google en dan is er maar één goede keuze! De Google Nest Learning Thermostat is een ronde thermostaat die perfect in elk huishouden past, want hij is te verkrijgen in verschillende kleuren. De directe integratie met allerlei andere apparaten en diensten van de fabrikant is fijn om mee te werken.

Je regelt de temperatuur in afzonderlijke ruimtes, stelt tijdschema’s in en gebruikt de Google Assistent vanaf je smartphone. Zo zorg je voor meer comfort én eenvoud. Tevens leert ‘ie van je ritme en behoeften en past zich daarop aan. Je schaft de thermostaat aan voor 179 euro.

3. Honeywell Lyric T6 slimme thermostaat

Een andere slimme optie is de Honeywell Lyric T6. Moet het op een bepaalde tijd 21 graden zijn, dan zorgt deze slimme thermostaat daar voor. Ook dit slimme apparaat werkt met schema’s, maar die kun je natuurlijk altijd aanpassen naar hoe jij dat wil of hoe het uitkomt.

Laat de Lyric T6 via stemcommando’s weten hoe je de temperatuur ingesteld wil hebben, maar hij detecteert ook via geofencing dat je in de buurt van je huis komt. De temperatuur wordt alvast omhoog geschroefd. Of ben je juist verder van huis, dan gaat ‘ie wat omlaag en wordt er niet onnodig energie verspild.

Je energieverbruik inzichtelijk gemaakt

Wil jij inzicht in je complete energieverbruik? Met de slimme apparaten van HomeWizard zie jij in de app precies hoeveel stroom je verbruikt, maar er zijn ook mogelijkheden om je water- of gasverbruik inzichtelijk te maken. Zo spoor je stroomvreters op en bespaar je nóg meer op je energierekening.