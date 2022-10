Top 3: de beste slimme thermostaten om energie (en geld) mee te besparen

Android Planet heeft de beste slimme thermostaten voor je op een rijtje gezet. Zo bespaar je niet alleen energie, maar ook geld. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar de beste prijzen voor deze apparaten. Lees dus snel verder!

Dit zijn de beste drie slimme thermostaten

De winter komt eraan en iedereen weet het: de energieprijzen rijzen de pan uit. Daarom is het nu misschien een goed idee om te kijken naar een slimme thermostaat. Zo ben je verzekerd van een warm huis of kantoor, check je makkelijk en snel hoeveel energie je hebt verbruikt en voorkom je ook nog eens hoge rekeningen.

Slimme thermostaten zijn er in allerlei vormen en maten, onderdeel van je smart home en te bedienen met je mobiele telefoon. Android Planet heeft in willekeurige volgorde drie van deze apparaten op een rij gezet en de beste prijzen voor je bij elkaar gezocht.

tado° Slimme Bedrade Thermostaat Starter Kit V3+

Op zoek naar een goede kit om direct mee te beginnen? Dan is de starter kit van tado° een slimme keuze, want daarin vind je de juiste apparatuur voor de perfecte start. Dankzij de slimme app zie je altijd en overal de gegevens die je zoekt. Natuurlijk bedien je ook eenvoudig de thermostaat met je smartphone of tablet.

Je stelt schema’s in voor specifieke ruimtes, waarin je eventueel ook andere slimme apparatuur kunt opnemen. Vertrek je bijna van werk, dan zorg je ervoor dat de juiste kamer alvast opwarmt. Het systeem detecteert (tegen betaling) automatisch open ramen en past zich daarop aan, maar misschien nog handiger zijn de aanpassingen aan de weersvoorspellingen. Tot slot is er natuurlijk integratie aanwezig met systemen en slimme assistenten als de Google Assistent, Apple Homekit en Amazon Alexa.

Honeywell Lyric T6 slimme thermostaat

Een andere slimme optie is de Honeywell Lyric T6. Moet het op een bepaalde tijd 21 graden zijn, dan zorgt deze slimme thermostaat daar voor. Ook dit slimme apparaat werkt met schema’s, maar die kun je natuurlijk altijd aanpassen naar hoe jij dat wil of hoe het uitkomt. Werk je dinsdag een keer niet thuis, zoals normaal, dan is dit geen probleem.

Handig is dat het apparaat ook werkt met geofencing. Detecteert het systeem dat je telefoon op een bepaalde afstand is, dan wordt het huis bijvoorbeeld alvast opgewarmd of de thermostaat wordt omlaag gedraaid, als je te ver van huis bent. Natuurlijk werkt de Lyric T6 samen met de Google Assistent. Via een stemcommando stel je een hogere of lagere temperatuur in, of verwarm je alvast een andere kamer als er visite komt.

Google Nest Learning Thermostat

Misschien ben je wel grote fan van Google zelf en dan is er maar één goede keuze! De Google Nest Learning Thermostat is een ronde thermostaat die perfect in elk huishouden past. De directe integratie met allerlei andere apparaten en diensten van de fabrikant is fijn om mee te werken.

Je regelt de temperatuur in afzonderlijke ruimtes, stelt tijdschema’s in en gebruikt de Google Assistent vanaf elk ander slim apparaat. Zo zorg je voor meer comfort én eenvoud. Tevens leert ‘ie van je ritme en behoeften en past zich daarop aan.