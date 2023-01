De 6 beste smartgadgets om gezond het nieuwe jaar in te gaan

Heb jij goede voornemens voor 2023? Er zijn allerlei apparaten die je daarbij kunnen helpen. Dit zijn de zes beste smartgadgets om gezond het nieuwe jaar in te gaan!

De beste smartgadgets van 2023

Het begin van het jaar is altijd een moment waarop mensen aan hun gezondheid willen werken. Gelukkig sta je er niet alleen voor, want er zijn meer dan genoeg apparaten die een handje kunnen helpen. Met een fitnesstracker houd je nauwkeurig je workouts bij, terwijl een echte smartwatch ook dient als verlengstuk van je telefoon.

En wat dacht je van een slimme weegschaal, die naast je gewicht onder andere je vetpercentage en vochtgehalte meet? Dit zijn de zes beste smartgadgets voor het begin van 2023.

1. Samsung Galaxy Watch 5

De Samsung Galaxy Watch 5 is een zeer complete smartwatch, waarop je apps uit de Play Store kunt installeren – zoals Spotify. Dat is natuurlijk erg handig, net als de uitgebreide gezondheidsfuncties. Er zijn verschillende sensoren aanwezig, die bijhouden hoeveel calorieën je verbruikt, wat het zuurstofniveau in je bloed is en hoeveel spiermassa je hebt. Dat is nog niet alles, want het horloge meet ook hoe je slaapt en of je stress ervaart.

Je koopt de Galaxy Watch 5 met een kast van 40 of 44 millimeter, afhankelijk van de afmeting van je pols. Je kunt overigens ook kijken naar de Galaxy Watch 5 Pro, die een nog betere accuduur, groter scherm en een luxe behuizing heeft.

2. Xiaomi Mi Band 7

Heb je geen behoefte aan een echte smartwatch, maar wil je wel je gezondheid in de gaten houden? Dan is de Xiaomi Mi Band 7 een prima keuze, waar je bovendien slechts een paar tientjes voor betaalt. Deze fitnesstracker is zo licht dat je ‘m amper om je pols voelt zitten. Op het 1,62 inch-oled-scherm kun je al je statistieken prima aflezen. Bovendien gaat de batterij makkelijk een week mee, zodat je de Mi Band 7 niet vaak hoeft op te laden.

Wat je allemaal kunt met deze tracker? Heel veel. Er zijn 120 verschillende sportmodi, waardoor je al je activiteiten gemakkelijk bijhoudt. Verder registreert de tracker je gemiddelde hartslag, verbrande calorieën en hersteltijd. Nieuw is dat de Mi Band 7 ook het zuurstofgehalte in je bloed meet. Je krijgt een seintje als die onder de 90 zakt, want dan is het tijd om gas terug te nemen.

3. Tanita RD-953

Als je wil afvallen, is een goede weegschaal één van de beste smartgadgets die je kunt kopen. De Tanita RD-953 is een luxe variant die een complete lichaamsanalyse voor je uitvoert. Uiteraard toont de weegschaal je gewicht, maar hij doet nog veel meer. Zo krijg je je vetpercentage, spiermassa, BMI en caloriebehoefte te zien. Ook kun je een streefgewicht instellen, zodat je doelgericht te werk gaat.

Deze Tanida is extra stevig uitgevoerd, waardoor personen tot 200 kilo er op kunnen staan. Verder stel je maximaal vier verschillende profielen in. Zo maakt je hele gezin gebruik van deze weegschaal. De resultaten van je metingen vind je altijd gemakkelijk terug in de Tanita-app.

4. Fitbit Charge 5

Fitbit is misschien wel het bekendste merk als het gaat om gezondheidstrackers. De Fitbit Charge 5 is het nieuwste model. Hij doet veel meer dan alleen stappen en calorieën tellen. De EDA-sensor laat zien hoe het met je stressniveau is gesteld, terwijl je met de ECG-app hartfilmpjes maakt. Bovendien houdt de ingebouwde gps je route bij en betaal je eenvoudig vanaf je pols met Fitbit Pay.

Bij aankoop van de Charge 5 ontvang je zes maanden Fitbit Premium cadeau, waarmee je nog meer inzicht krijgt in je gezondheid. Zo toont de Charge 5 je hersteltijd. Die is belangrijk om te weten hoelang je lichaam nodig heeft om bij te komen van een grote inspanning. Na zes maanden betaal je maandelijks 8,99 euro voor Fitbit Premium.

5. Silvergear Bluetooth

Wil je een slimme weegschaal, maar heb je geen zin om honderden euro’s uit te geven? Kijk dan eens naar de Silvergear Bluetooth. Voor minder dan 25 euro krijg je een weegschaal die een complete lichaamsanalyse verzorgt. Hij laat maar liefst 14 metingen zien, waaronder je gewicht, BMI, spierpercentage, botmassa en lichaamsleeftijd. Zo weet je precies hoe het met je lijf is gesteld.

De weegschaal heeft een eenvoudig uiterlijk, maar in de gratis Fitdays-app krijg je alle resultaten overzichtelijk gepresenteerd. Deze Silvergear is geschikt voor mensen met een gewicht tot 150 kilo. Bovendien stel je tot wel 24 verschillende gebruikers in en synchroniseer je je gegevens eenvoudig met Google Health.

6. Garmin Fenix 7

Als je het beste van het beste wil qua smartgadgets kom je al snel uit bij een horloge van Garmin. De Fenix 7 is een high-end smartwatch met een even stijlvol als klassiek uiterlijk. Hij is ook bijzonder robuust gebouwd volgens militaire normen voor thermische, schok- en waterbestendigheid. Op welk avontuur je ook gaat, dit horloge laat je niet snel in de steek.

De Garmin Fenix 7 heeft uiteraard allerlei fitnessfuncties aan boord. Denk aan een slaap- en stressscore, hydratatietracking, stappenteller en zuurstofopname. Hij geeft ook advies hoe je zo snel mogelijk acclimatiseert wanneer het warm is, of wanneer je op grote hoogte in de bergen bent. Bovendien kun je kaarten van over de hele wereld downloaden en gaat deze smartwatch tot wel 18 dagen mee op één acculading.

