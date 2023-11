Beste smartphone voor senioren: eenvoudig en functioneel

Hoeven al die uitgebreide snufjes die tegenwoordig op elke smartphone zitten niet en moet het juist simpel? Als je wat ouder wordt, worden de kleine lettertjes ook steeds minder zichtbaar. Dit is de beste seniorensmartphone.

De beste smartphone voor senioren

Een seniorensmartphone is speciaal ingericht voor iedereen die gebruiksgemak waardeert. Vaak hebben ze een eenvoudige interface met grotere pictogrammen. Vaak beschikt zo’n toestel ook over handige functies waar ouderen baat bij hebben. Denk aan een hulpknop om snel iemand te bereiken bij een ongeluk.

Natuurlijk is zo’n seniorensmartphone niet alleen voor senioren. Slechtzienden en slechthorenden kunnen ook wat aan de handige speciale functies hebben. Dit zijn de beste smartphones voor senioren.

1. Gigaset GS5 senior

Door de versimpelde interface is de Gigaset GS5 senior gebruiksvriendelijk en ook het opladen gaat simpel. De laadkabel is magnetisch en klikt makkelijker vast. En heb je hulp nodig omdat je gevallen bent of een hulpvraag hebt?

De telefoon is uitgerust met een noodoproepfunctie die meteen een contactpersoon of het alarmnummer belt. Die val beschadigt je smartphone overigens niet snel, want in de fabriek wordt al een laagje beschermende folie aangebracht. De GS5 Senior is momenteel het goedkoopst verkrijgbaar bij Bol voor 299 euro.

Fysieke knoppen: Gigaset GL7

Ben je op zoek naar een nog simpelere telefoon? Dan is de Gigaset GL7 een aanrader. Hij ziet eruit als een klaptelefoon zoals we in de jaren 2000 zagen, maar je bereikt je (klein)kinderen gewoon via WhatsApp en Facebook. Ook is hij uitgerust met een noodknop.

2. Emporia Smart 4

De Emporia Smart 4 is gemaakt om te doen wat hij moet doen en laat ingewikkelde snufjes achterwege. Onder andere WhatsApp is al geïnstalleerd en net als de smartphone hierboven is er een hulpknop. De telefoon belt na indrukken tot vijf mensen tot er iemand opneemt.

Het toestel draait op het oude Android 10, maar heeft een versimpelde interface. Door zijn simpelheid gaat de Emporia Smart 4 lekker lang mee op een enkele acculading. Ook zijn er aan de voor- en achterkant een camera aanwezig. Los koop je hem het beste via Proshop voor 144,90 euro.

Nog eenvoudiger alternatief: Emporia TouchSmart 2

Net als de Gigaset GL7 hierboven, is de Emporia TouchSmart 2 een klaptelefoon, maar met slimme eigenschappen. Je chat met geliefden op WhatsApp met het numerieke toetsenbord. Hulp nodig? Bij de TouchSmart 2 worden twee achterkanten geleverd: eentje met hulpknop en eentje zonder. Opladen doe je door hem op het oplaadstation te zetten.

3. Doro 8100

Dan is ook de Doro 8100 niet te missen in dit lijstje met de beste seniorensmartphones. Dit toestel komt meer overeen met reguliere smartphones dan de telefoons hierboven, maar is vooral vanwege de lichtere Android-versie en de hulpknop aan de achterkant een aanrader voor ouderen. Maak je zo nu en dan graag een fotootje, dan gebruik je één van de drie verschillende camera’s. Hij is bij Belsimpel te verkrijgen voor 200 euro.

Geen smartphone, wel handig: Doro 6880

De Doro 6880 is nog eenvoudiger en mist de functionaliteiten van een smartphone. Deze verbindt met internet, maar er zijn geen apps die op de telefoon geïnstalleerd kunnen worden. WhatsAppen met geliefden is er dus niet bij. Wel schakel je ze in als je gevallen bent via de hulpknop en maak je af en toe een fotootje.

4. Fysic F25

De Fysic F25 is voor jou als je voornamelijk bereikbaar wil zijn door te bellen en af en toe een WhatsApp-berichtje verstuurt. Het toestel draait op software die gebaseerd is op Android. Verder zie je binnenkomende notificaties ook op het schermpje als de telefoon ingeklapt is. Schakel bij een val familie of vrienden in met de SOS-knop. Bij Bol kost ‘ie 136 euro.