Dit zijn de beste smartphones voor studenten onder de 500 euro

Begint de studie binnenkort, dan kun je niet zonder smartphone. Als student heb je waarschijnlijk ook een beperkt budget. In dit artikel vind je dan ook de vijf beste smartphones voor studenten op een rij met een maximale prijs van 500 euro.

Smartphone voor studenten: hier moet je op letten

Smartphones zijn te koop in allerlei prijsklassen, van tig merken en elk met hun eigen unieke eigenschappen. Het is dus nogal persoonlijk welk toestel het best bij jou past. Als student zijnde wil je niet teveel uitgeven, maar ben je vast en zeker ook op zoek naar een telefoon die op elk gebied z’n mannetje staat.

Zo moet ‘ie krachtig genoeg zijn voor alledaagse taken, is het fijn als de camera’s goed zijn en de accuduur lang genoeg is, maar ook jarenlange ondersteuning is een slimme keuze. In dit overzicht vind je de vijf beste smartphones voor studenten, in een willekeurige volgorde, met een maximumprijs van 500 euro.

Soms loont het trouwens om een toestel direct aan te schaffen met abonnement, omdat je zo flink kunt besparen op de aanschafprijs. Let dan wel op de maandelijkse toestelkosten, want als die te hoog worden krijg je een BKR-registratie aan je broek.

#1. Nothing Phone (1) – 469 euro

De Nothing Phone (1) is een populair en opvallend toestel, want Nothing doet het net even anders. De smartphone draait voornamelijk om het design, want dat doet iedereen omkijken. Op de achterzijde zijn namelijk honderden ledjes te vinden, die oplichten bij binnenkomende oproepen, notificaties of tijdens het afspelen van muziek.

Het pakket van hardware is prima op elkaar afgestemd en de software is fijn om mee te werken. Onnodige applicaties of extra’s zijn niet aanwezig en het voelt snel en soepel aan. In alles doet de Phone (1) het goed, maar op geen enkel gebied is het uitmuntend.

#2. Google Pixel 6a – 449 euro

De Google Pixel 6a kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Het is de instapper van Google, maar het toestel heeft veel te bieden. Wat denk je van de schone versie van Android 12 en jarenlange updates? Zo kun je de hele studie genieten van de nieuwste mogelijkheden en ben je altijd veilig dankzij maandelijkse updates.

De smartphone is voorzien van een eigen processor die we kennen van de duurdere Google Pixel 6 en 6 Pro. Ook is de 6a relatief klein te noemen dankzij het scherm van slechts 6,1 inch. Verkrijgbaar is ‘ie in verschillende kleuren, dus je kunt ook nog eens kiezen welke er het beste bij je past.

#3. OnePlus Nord 2T – 349 euro

De Nord-serie van OnePlus staat al jaren bekend om de goede verhouding tussen prijs en prestaties, en dat is niet anders bij de OnePlus Nord 2T. Deze midranger scoorde in onze review dan ook een dikke voldoende. Dat komt onder andere door het kleurrijke en vloeiende scherm, snelle processor en prima stel camera’s voor deze prijs.

Opvallend is de snellaadfunctie, waarmee je de batterij van 4500 mAh razendsnel oplaadt. Dat gaat namelijk met maximaal 80 Watt en dat vind je vaak niet eens bij veel duurdere modellen. Tevens kun je nog jaren vooruit met het toestel op het gebied van updates, want ook Android 13 en 14 komen eraan in de toekomst.

#4. Samsung Galaxy A53 – 339 euro

De meest betaalbare smartphone in deze top vijf komt van Samsung. Vergis je echter niet, want het toestel meet zich met de besten in deze prijsklasse. De Galaxy A53 behoort tot de populaire A-lijn en dat is niet voor niets. Zo is het updatebeleid de beste en kun je zo makkelijk de hele studie af met het toestel.

Ook met de hardware, accu en camera’s zit het wel goed. Zo gebruik je je telefoon voor alledaagse taken, het uitvoeren van berekeningen of plannen van meetings. Een oplader levert Samsung trouwens niet meer mee, dus die moet je zelf regelen.

#5 Realme GT 2 – 429 euro

De Realme GT 2 is inmiddels flink in prijs gezakt en daardoor ook zeker een goede keuze. Dit toestel van Realme komt met een erg krachtige processor die elke taak of 3D-game makkelijk aankan. Er is plek voor twee simkaarten en foto’s maak je in elke situatie met één van de vier camera’s.

Daarnaast draait ‘ie standaard al op Android 12 en zien we in de toekomst drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingspatches. Al met al dus zeker een toestel om te overwegen en mee te nemen in je zoektocht naar een betaalbare smartphone!

