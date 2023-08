De beste smartphones voor elk budget: dit zijn de beste deals

Ben je in de markt voor een nieuwe smartphone, maar weet je nog niet precies wat je uit wil geven? Dan komt dat goed uit! Wij zetten de beste toestellen in vijf verschillende prijsklassen voor je op een rijtje.

Nieuw smartphone kopen?

Is je smartphone aan vervanging toe, loopt je abonnement bijna af of koop je liever een los toestel? In dit artikel hebben we de beste telefoons in vijf verschillende prijsklassen voor je op een rijtje gezet. Er zit daardoor voor elk budget wel iets tussen!

1. Beste smartphone onder de 200 euro: Samsung Galaxy A14 (188 euro)

De Samsung Galaxy A14 is één van de beste budgettelefoons van dit moment. Deze smartphone heeft een 6,6 inch-scherm en draait op Android 13. Het toestel beschikt over drie camera’s waarmee je een prima foto maakt, al moet je geen wonderen verwachten. Met een batterij van 5000 mAh gaat de Samsung Galaxy A14 ruim een dag mee voordat ‘ie aan de lader moet. Dat laden gaat helaas niet zo snel. De smartphone laadt op met maximaal 15 Watt.

De processor die Samsung in deze budgetsmartphone stopt is prima voor alledaagse apps. Wil je supersnel internetten, dan ga je voor de versie met 5G-ondersteuning. Het grote voordeel van een Samsung-smartphone is dat je lang updates krijgt. In de toekomst mag je Android 14 en 15 nog verwachten. Bovendien ben je de komende vier jaar beveiligd tegen hackers dankzij de beveiligingspatches.

De Samsung Galaxy A14 haal je op dit moment los het voordeligst in huis bij Joeps. Daar betaal je voor het losse toestel nu 188 euro. Liever een Galaxy A14 in combinatie met een abonnement? Die is het goedkoopste als je ‘m combineert met een Vodafone-abonnement via GSMweb. Je betaalt dan alleen voor de abonnementskosten, de losse toestelprijs is 0 euro.

2. Beste smartphone tussen de 200 en 400 euro: Samsung Galaxy A53 (353 euro)

De Samsung Galaxy A53 is een veelzijdige smartphone met uitstekende specificaties in verhouding tot zijn prijs. Het toestel beschikt over een kleurrijk en vloeiend amoled-scherm en is verder uitgerust met goede camera’s. Hoewel het toestel al een jaartje oud is, zit je de komende tijd nog steeds goed dankzij het updatebeleid van Samsung. Verder is deze smartphone voorzien van ondersteuning voor 5G.

Ook met dit toestel ben je verzekerd van vier grote Android-updates (tot Android 16) en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Hoewel de oplaadsnelheid met de meegeleverde adapter aan de trage kant is, bestaat de mogelijkheid om een 25 Watt-oplader aan te sluiten voor sneller opladen.

De Galaxy A53 haal je nu al in huis voor 352 euro bij Belsimpel. Heb je liever jouw nieuwe toestel in combinatie met een abonnement? Deze smartphone haal je nu het voordeligste in huis in combinatie met een T-Mobile-abonnement bij GSMweb. Dan betaal je voor het losse toestel 84 euro.

Tip: de opvolger van deze smartphone, de Samsung Galaxy A54 is net op de markt en los vanaf 361 euro in huis te halen.

3. Beste smartphone tussen de 400 en 500 euro: Google Pixel 7a (€489)

De Google Pixel 7a is de betaalbare variant van de Pixel 7 (Pro). Deze smartphone is uitgerust met een krachtige Tensor G2-chip en beschikt over een ververssnelheid van 90 Hz. Hierdoor voelt het toestel snel en vloeiend aan. De batterijcapaciteit is 4385 mAh en het toestel is draadloos op te laden.

De enkele frontcamera bevindt zich in het scherm, terwijl aan de achterkant twee lenzen te vinden zijn. Een van deze camera’s is een vernieuwde 64 megapixel-camera. Hoewel een macromodus ontbreekt, zijn er wel diverse andere functies beschikbaar, waaronder een nachtmodus, de ‘magische gum’ om ongewenste objecten van foto’s te verwijderen, en een portretmodus. Met de Pixel 7a ben je verzekerd van drie jaar aan Android-updates en maar liefst vijf jaar aan beveiligingspatches.

Wil je de Google Pixel 7a los kopen? Deze haal je nu het voordeligste in huis via Phonemarket. Het toestel kost daar los 489 euro. Toch liever een abonnement? Deze smartphone haal je nu het voordeligste in huis in combinatie met een KPN-abonnement via Belsimpel. De toestelprijs komt dan neer op 240 euro.

4. Beste smartphone tussen de 500 en 800 euro: Google Pixel 7 Pro (€771)

De Pixel 7 Pro is de krachtigste Pixel-telefoon van dit moment. Het toestel heeft een zelfontwikkelde Tensor G2-chip. De Pixel 7 Pro is een aanrader dankzij zijn uitstekende foto- en videokwaliteit. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en wordt vergezeld door een 48 megapixel-zoomlens waarmee je vijf keer optisch inzoomt. Bovendien tref je ook nog een groothoeklens en een prima selfiecamera aan.

Met een batterijcapaciteit van 4600 mAh kom je moeiteloos de dag door, zelfs bij intensief gebruik. De Pixel 7 Pro wordt door Google voorzien van een schone versie van Android 13, en updates van de software worden gewaarborgd tot en met Android 16.

De Google Pixel 7 Pro haal je op dit moment los het goedkoopst in huis bij Belsimpel. Daar betaal je voor het losse toestel nu 771 euro. Gaat je voorkeur uit naar de Pixel 7 Pro in combinatie met een abonnement? Wanneer je deze combineert met een KPN-abonnement via Belsimpel dan betaal je voor de losse toestelprijs 600 euro.

5. Beste smartphone boven de 800 euro: Samsung Galaxy S23 Ultra

Op dit moment steekt de Galaxy S23 Ultra met kop en schouders boven alle andere smartphones uit. Het 6,8 inch-amoled-scherm biedt een comfortabele kijkervaring voor films en series. Deze smartphone levert niet alleen topprestaties, maar ook op het gebied van fotografie overtreft hij alle verwachtingen, zelfs bij weinig licht.

De indrukwekkende hoofdcamera met maar liefst 200 megapixels zorgt voor uitstekende foto’s. Daarnaast biedt de 12-megapixel groothoeklens de mogelijkheid om imposante gebouwen en grote groepen moeiteloos vast te leggen. Met twee zoomlenzen kun je tot wel drie keer optisch inzoomen met de eerste lens, en tot maar liefst tien keer met de tweede lens.

De batterij van 5000 mAh gaat bij normaal gebruik makkelijk een dag mee. Aan het einde van die periode laadt ‘ie razendsnel weer op dankzij de 45 Watt-lader. Bovendien zijn updates gegarandeerd tot en met Android 17, waardoor je lange tijd kunt genieten van de nieuwste functies.

Wil je de S23 Ultra los kopen? Deze haal je nu het voordeligste in huis via Phonemarket. Het toestel kost daar los 1074 euro. Toch liever een abonnement? Deze smartphone haal je nu het voordeligste in huis in combinatie met een KPN-abonnement via Mobiel.nl. Voor het losse toestel betaal je dan 840 euro.

Meer smartphones vergelijken

Op zoek naar een Android-smartphone met goede prestaties, maar dan voor een ander prijskaartje? Er zijn (meer dan) genoeg snelle Android-toestellen voor minder geld. Check daarvoor onze beste smartphones tot 500 euro koopgids.

Liever minder uitgeven? Dan kun je terecht bij onze koopgidsen voor Android smartphones tot 200 en tot 300 euro: