Dit zijn de 5 beste smartwatches tussen de 150 en 250 euro

Ben je op zoek naar een smartwatch en ligt je budget tussen de 150 en 250 euro? Dat komt goed uit! In dit artikel zetten we de vijf beste slimme horloges in deze prijsklasse op een rij.

Beste smartwatches tussen 150 en 250 euro

Smartwatches worden steeds populairder. Je gebruikt ze niet alleen om je gezondheid bij te houden, ze vormen ook een natuurlijk verlengstuk van je smartphone. Zo lees je eenvoudig je notificaties af en met sommige modellen kun je zelfs telefoontjes plegen.

Qua prijs kun je het zo gek maken als je zelf wil. Een eenvoudige fitnesstracker heb je al onder de 50 euro, maar voor een volwaardig slim horloge ben je wel iets meer kwijt. Dit zijn – in willekeurige volgorde – de vijf beste smartwatches tussen de 150 en 250 euro. Binnen deze prijsklasse is er namelijk meer dan voldoende keuze.

1. Samsung Galaxy Watch 4 Classic

De Samsung Galaxy Watch 4 Classic is de huidige topsmartwatch van Samsung. Dit roestvrijstalen horloge geeft je nauwkeurig inzicht in je gezondheid via de Samsung Health Monitor-app. Dankzij onder meer de hartslagmeter, bloeddrukmeter en sensoren om je vetpercentage en spiermassa bij te houden, weet je precies hoe je eraantoe bent.

De ronddraaiende bezel maakt het heel gemakkelijk om door je appjes en de menu’s te scrollen. Bovendien draait de Galaxy Watch 4 Classic op Wear OS. Dankzij dit besturingssysteem kun je apps als Spotify en Snapchat rechtstreeks uit de Play Store op je horloge installeren. Heel handig dus. De batterijduur is met een dag of anderhalf wat minder indrukwekkend.

Het horloge is verkrijgbaar in twee varianten: met een horlogekast van 42 of 46 millimeter. Beide modellen hebben een oled-scherm met een resolutie van 450 bij 450 pixels. Hieronder vind je de prijzen voor het grootste model, dat inmiddels flink in prijs is gedaald.

2. Fitbit Sense

Fitbit is al jaren een gerenommeerde naam op het gebied van wearables. De Sense is hun meest uitgebreide horloge en behoort absoluut tot de beste smartwatches tussen de 150 en 250 euro. Dit horloge heeft een oled-scherm van 1,58 inch en draait op een eigen besturingssysteem van Fitbit. Dat heeft als nadeel dat je er geen apps op kunt installeren, maar de batterijduur is door de simpele werking wel prima te noemen. Een kleine week zonder opladen moet mogelijk zijn.

De Fitbit Sense zit werkelijk bomvol sensoren om je gezondheid te checken. Hij beschikt over een zeer accurate hartslagsensor en dankzij de ECG-app krijg je ook beter inzicht in je hartritme. Natuurlijk houd je al je workouts eenvoudig bij, maar het meest opvallende is wel de nieuwe EDA-sensor. Die geeft inzicht in je stressniveaus en tips om rustiger te worden als dat nodig is. Ook kun je betalen met het horloge dankzij Fitbit Pay.

3. Amazfit GTR 3 Pro

Fabrikant Amazfit is sinds kort actief op de Nederlandse markt en de GTR 3 Pro is de meest complete smartwatch. Hij heeft een oled-scherm van 1,45 inch waarop je je appjes ziet binnenkomen, maar waarmee je ook een telefoontje kunt starten. Het horloge beschikt namelijk over een luidspreker. Ook kun je muziek en foto’s opslaan op het interne geheugen.

Helaas kun je geen apps installeren op de GTR 3 Pro. Wel biedt de smartwatch zo’n beetje alle denkbare sensoren om je gezondheid en sportprestaties in de gaten te houden. Zo meet je gemakkelijk je stressniveau en hartslag. Ook houdt de SPO2-sensor het zuurstofgehalte in je bloed bij. Vrouwen kunnen bovendien hun menstruatiecyclus monitoren. Volgens de fabrikant gaat de batterij zo’n 12 dagen mee, maar dat ligt natuurlijk aan je gebruik.

4. Fossil Gen 6

De klassiek vormgegeven Fossil Gen 6 is een fraaie smartwatch, zeker als je van ‘ouderwetse’ horloges houdt. Net als de Samsung Galaxy Watch 4 Classic draait het apparaat op Wear OS, waardoor je je favoriete apps als Google Maps gewoon kunt installeren. Je ontvangt niet alleen berichten op het horloge, maar kunt er ook mee bellen. Dankzij de ingebouwde muziekspeler luister je bovendien naar je persoonlijke afspeellijsten.

Ook Fossil geef je natuurlijk inzicht in je gezondheid. Zo meet de Gen 6 het zuurstofgehalte in je bloed, heeft hij een geavanceerde hartslagmeter en lees je eenvoudig af hoe je slaappatronen eruitzien. Daarnaast legt het bedrijf veel nadruk op snelheid. De processor is erg rap en na 30 minuten laden zit het horloge al voor 80 procent vol.

5. Huawei Watch GT 3

Omdat Huawei geen Google-diensten mag gebruiken, zul je Wear OS niet aantreffen op de Watch GT 3. Je kunt wel wat apps installeren op het horloge, maar veel minder dan op die van Samsung of Fossil. Dat heeft als voordeel dat het horloge een relatief goede batterijduur heeft. Je moet er bij gemiddeld gebruik een dag of tien mee kunnen doen.

Wel heeft de smartwatch een fraai design, goed scherm en kun je ermee bellen als je telefoon in de buurt is. Daarnaast bouwt Huawei diverse gezondheidsfuncties in. Zo meet je je hartslag en kun je aan de slag met ademhalingsoefeningen. Andere sensoren zorgen ervoor dat je de lichaamstemperatuur of bijvoorbeeld je stressniveau kunt meten. Ook is het mogelijk om je work-outs bij te houden tijdens onder meer zwemmen, hiken en snowboarden.

In onze review van de Huawei Watch GT 3 lees je meer over de voor- en nadelen van deze smartwatch. Het horloge is verkrijgbaar met kasten van 42 of 46 millimeter. Ook kies je uit diverse afwerkingen.

