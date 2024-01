De 6 beste smartwatches om de goede voornemens te laten slagen

Na het heerlijke en vele eten in december gaan veel mensen aan de slag met hun lichaam. Een smartwatch komt hier goed bij van pas. Dit zijn de zes beste smartwatches om je goede voornemens te laten slagen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goede voornemens voor 2024

Wat zijn jouw goede voornemens? Na een drukke feestmaand grijpen velen in januari de kans aan om aan zichzelf te werken en de kerstkilo’s eraf te sporten. Met een smartwatch of fitnesstracker houd je je voortgang nauwlettend in de gaten. Dit zijn de zes beste smartwatches om je goede voornemens te laten slagen.

Garmin Fenix 6X Pro: de allerbeste

Bovenaan deze lijst met beste smartwatches moeten we de Garmin Fenix 6X Pro noemen. Als fanatieke sporter kan deze niet om je pols ontbreken. Hij meet alles wat je maar kan bedenken en geeft actief advies over trainingen. Na afloop vertelt hij je ook precies hoe je het beste weer herstelt, om de volgende training er weer alles uit te halen.

Het robuuste ontwerp zorgt ervoor dat hij uitstekend is voor buiten sporten. Je haalt hem in huis via Proshop, waar hij 637,95 euro kost.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic: beste prijs-kwaliteitverhouding

Het meeste waar voor je geld krijg je door de Samsung Galaxy Watch 6 Classic in huis te halen. Deze smartwatch is het nieuwste en uitgebreidste horloge van Samsung. Hij houdt je sportactiviteiten bij, maar in het dagelijkse leven komt hij ook goed van pas. Al je meldingen krijg je op je pols binnen, je bedient muziek tijdens een wandeling en je betaalt je boodschappen met dit slimme klokje.

Via de draairing ga je snel door menu’s of pas je het volume aan. Bij Belsimpel ben je momenteel het goedkoopste uit. Daar kost de Galaxy Watch 6 Classic 259,95 euro en daarmee is hij zelfs goedkoper dan de populaire Watch 5 Pro van vorig jaar. Die haal je voor 279 euro bij Bol.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Garmin Forerunner 955: beste herensmartwatch

De Garmin Forerunner 955 zit bomvol functies om je sportprestaties bij te houden, maar ook de standaard smartwatchmogelijkheden komen voorbij. Denk aan betalen, meldingen ontvangen en meer.

Door de grote accu gaat hij tot 15 dagen mee op een enkele acculading. Hij heeft een flinke kast van 46 millimeter en heeft een robuust design. Momenteel haal je de Forerunner 955 het beste in huis via Bol, waar hij 428 euro kost.

Samsung Galaxy Watch 6: beste damessmartwatch

Het kleine model van de Samsung Galaxy Watch 6 staat stijlvol om de gemiddelde damespols. Hij heeft een scherm van 1,3 inch, waarop je al je activiteiten, slaapkwaliteit en menstruatiecyclus bijhoudt.

Bandjes zijn eenvoudig te verwisselen, zodat hij bij je smaak en outfit past. Het voordeligst is de Samsung Galaxy Watch 6 bij PhoneMarket: voor 214 euro.

Fitbit Charge 6: beste fitnesstracker

Zoek je een goedkope, maar toch uitgebreide manier om je fitnessactiviteiten bij te houden? Neem dan ook een fitnesstracker meer in je overweging. De Fitbit Charge 6 is een aanrader in deze categorie. Dankzij de talloze sensoren meet je zoveel mogelijk informatie, waaronder je hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed.

Tijdens het hardlopen maak je bovendien gebruik van gps om je route nauwkeurig in kaart te brengen. De batterij gaat bovendien lekker lang mee. Je haalt hem via Bol in huis voor 129 euro.

Xiaomi Smart Band 8: beste budget

Voor de beginner hoeft het nog niet zo uitgebreid. Wil je eerst eens kijken of het fitnessleven wel voor jou weggelegd is, dan volstaat een budgetsmartwatch ook. De Xiaomi Smart Band 8 is een fitnesstracker met meer dan 150 trainingsmodi en je speelt zelfs spelletjes op het ovale schermpje. Bij Amazon kost hij nu 38,65 euro.

Niet gevonden wat je zocht?

Zit de smartwatch voor jouw goede voornemens er niet tussen? Bekijk dan ook eens een van onze toplijsten! We vertellen je hierin welke smartwatches we de allerbeste vinden en werken deze maandelijks bij.