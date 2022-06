Dit zijn de 3 beste smartwatches voor de fanatieke sporter

Ben je als fanatieke (top)sporter op zoek naar een slim horloge? Er zijn heel veel verschillende modellen verkrijgbaar. Om je op weg te helpen, zetten we in dit artikel de drie beste smartwatches voor sporters op een rij!

Beste smartwatches voor sporters

Je kúnt smartwatches natuurlijk gewoon gebruiken als verlengstuk van je telefoon. Zo zie je berichtjes op je pols binnenkomen en kun je soms zelfs telefoontjes plegen.

Vrijwel alle slimme horloges bieden daarnaast uitgebreide gezondheidsfuncties, maar als je veel sport wil je misschien net een beetje meer. Denk aan inzicht in hoe je beweegt, een extra robuuste bouwkwaliteit of apps die zijn toegespitst op verschillende soorten trainingen. Behoor jij tot deze groep? Lees dan snel verder. Dit zijn de drie beste smartwatches voor sporters!

1. Garmin Forerunner 245

Smartwatches die bedoeld zijn voor sporters kosten over het algemeen vrij veel geld. De Garmin Forerunner 245 vormt daar een uitzondering op. Hij is ongeveer even duur als ‘normale’ slimme horloges, maar zit toch vol functies om je workouts effectief in de gaten te houden. Zo krijg je tijdens het sporten inzicht in je hartslagzones, zodat je gericht traint op het verbranden van vet of het vergroten van je uithoudingsvermogen.

Daarnaast biedt de Forerunner 245 een virtuele coach aan om je doelen te bereiken. Ook kun je, als je een los verkrijgbare ‘Running Dynamics Pod’ gebruikt, inzicht krijgen in hoe je beweegt tijdens het hardlopen. Het horloge geeft je tips om bijvoorbeeld je cadans te verbeteren, zodat je het risico op blessures zo klein mogelijk houdt. Garmin laat zelfs zien hoe je lichaam herstelt van een training en geeft advies hoe lang je na een inspanning dient te óntspannen. Uiteraard is het horloge waterdicht.

2. Polar Grit X Pro

Ben jij vaak in de natuur te vinden, bijvoorbeeld om bergen te beklimmen? Dan is de Polar Grit X Pro een uitstekende keuze. Deze smartwatch is zeer duurzaam gebouwd en voldoet aan de militaire standaard. Dat zie je onder andere aan het scherm, waar een laag robuust saffierglas op zit. Daarmee behoren krasjes tot het verleden. Ook kun je diepzeeduiken, want het horloge is waterdicht tot een diepte van maar liefst 100 meter. Bovendien werkt hij bij temperaturen van min 20 tot 50 graden Celsius.

De Grit X Pro zit verder boordevol sensoren die je gezondheid in de gaten houden, waaronder een zeer nauwkeurige hartslagmeter. Ook zie je heel precies waar je bent en hoe je route eruit zal zien, inclusief hoogteverschillen. Het horloge houdt bovendien exact bij waar je bent geweest, zodat je gemakkelijk de weg terug kunt vinden wanneer je verdwaalt. Polar belooft een batterijduur van maximaal een week, maar dat is wanneer je geen gps gebruikt. Als je die wel inschakelt, gaat het horloge ongeveer 40 uur mee.

3. Garmin Fenix 7 Solar

Eén van de beste smartwatches voor sporters is zonder twijfel de Garmin Fenix 7 Solar. Zoals je misschien al aan de naam kunt zien, is het mogelijk om dit horloge (deels) via zonne-energie op te laden. Dat is natuurlijk erg handig als je op een lange trektocht gaat, want dan voorzie je hem van vers accusap door de Garmin gewoon om je pols te dragen. De Fenix 7 Solar gaat zo tot wel 22 dagen mee. Als je gps inschakelt, is dat maximaal zo’n 72 uur.

Deze smartwatch is niet goedkoop, maar biedt wel zo’n beetje alles wat je je kunt wensen. Hij is bestand tegen water, extreme temperaturen en schokken, zodat je hem op elk terrein kunt gebruiken. Ook kun je voor vertrek kaarten op het horloge laden en zet je er muziek op voor wat entertainment onderweg. Het spreekt vanzelf dat de Garmin Fenix 7 Solar uitgebreide trainingsfuncties biedt, waaronder veertig verschillende sportprofielen. Ook laat de smartwatch nauwkeurig zien hoe het met je gezondheid gesteld is en welke invloed trainingen hebben op je lichaam.

