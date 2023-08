Tablets onder 400 euro: de beste opties voor studenten

Een tablet is ideaal voor studenten. Ze zijn compact, hebben een groot scherm en zijn handig te bedienen. Dit zijn de allerbeste tablets onder 400 euro, speciaal voor studenten.

Beste tablets voor studenten

Of het nu gaat om scrollen op social media of het zoeken van informatie voor een opdracht: als student ben je veel online te vinden. Met een groot scherm is dat een stuk comfortabeler dan via je smartphone.

Hang er een toetsenbord aan en je hebt een compacte laptop om je schoolopdrachten op uit te werken. Wij hebben de beste tablets onder 400 euro voor studenten op een rijtje gezet.

Beste budgettablet: Samsung Galaxy Tab A8

Leef je op een studentenbudget, dan is er soms nog een stukje maand over als je geld op is. De Samsung Galaxy Tab A8 is een betaalbare tablet met een fijn scherm. Dat is een 10,5 inch-lcd-display. De maximale ververssnelheid ligt op 60Hz. Scrollen gaat daardoor niet bijster soepel, maar dat past ook bij de prijs.

Met het touchscreen bedien je je apps, lees je alle tekstbestanden of speel je een spelletje als je even pauze neemt. De accu houdt het met gemak de hele schooldag vol. De camera heeft niet de hoogste kwaliteit, maar is prima voor af en toe een foto. Dankzij de speakers hoor je tijdens het Netflixen het geluid duidelijk.

Kun je nog heel even wachten op je nieuwe aankoop? We verwachten dat Samsung binnenkort de opvolger van de beste budgettablet in dit rijtje aankondigt: de Galaxy Tab A9.

Beste prijs-kwaliteit: Lenovo Tab P11

Wat de prijs-kwaliteitverhouding betreft is de Lenovo Tab P11 de beste keuze voor studenten. De tablet heeft een lekker grote batterij en houdt het zo’n 10 uur lang vol. Ook heeft het apparaat een redelijk vlotte processor, waarmee dagelijkse taken prima uitgevoerd worden. Dat online college volgen gaat dus met gemak.

Op het 11,5 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz kijk je colleges comfortabel. Al je aantekeningen sla je op het apparaat op met 128GB opslagruimte. Is dat niet genoeg, dan kun je dit verder uitbreiden met een micro-sd-kaartje.

Beste krachtpatser: Xiaomi Pad 6

Speel je als student graag wat zwaardere games op je tablet, dan is de Xiaomi Pad 6 de beste optie onder 400 euro. Onder de motorkap zit de wat oudere, maar nog altijd krachtige Snapdragon 870-chip. Daarmee is het bewerken van foto’s zo gepiept en speel je dus ook al je favoriete games.

Hoewel het 11 inch-lcd-scherm geen enorm goed contrast biedt, vliegen animaties wel soepel over het beeld dankzij de 144 Hz-ververssnelheid. Ook is de accu goed voor zo’n 16 uur aan video’s kijken. Met de vier stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning klinkt de audio die daarbij hoort goed.

Bonus: de allerbeste tablet van dit moment

Heb jij een hoger budget te besteden of sponsoren je ouders de tablet? De beste tablet van dit moment is de Samsung Galaxy Tab S9 met de krachtigste processor en een fraai scherm. Liever een middenweg? Check onze top 8 met beste Android-tablets en vind de tablet die bij jou past.