Op zoek naar een foldable? Dit zijn de 3 beste vouwbare smartphones

Wil jij opvallen met je smartphone? Dan is een foldable een goede optie om te overwegen. Dit zijn de drie beste vouwbare smartphones van dit moment.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste vouwbare smartphones van dit moment

Als je wil opvallen met je smartphone, kies je voor een foldable. Deze telefoons vouw je open om het grote scherm te gebruiken en worden door steeds meer merken gemaakt. Om je te helpen een keuze te maken, hebben wij de beste drie vouwbare smartphones van dit moment op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy Z Flip 5: nostalgische klaptelefoon

We starten de beste vouwbare smartphones met de Samsung Galaxy Z Flip 5. Meestal is het kiezen tussen een compact toestel of een model met groot scherm om comfortabel op te kijken. Met de Z Flip 5 hoeft dat niet, want het grote 6,7 inch-amoled-scherm vouw je als je klaar bent gewoon dicht. Hij past dan met gemak in elke zak of tas.

Ontvangen berichten bekijk je op het coverscherm van 3,4 inch. Het checken van het weerbericht of je agenda kan ook op dit display. De mogelijkheden blijven echter beperkt. Wel maak je selfies met de beste camera’s van het toestel, terwijl je op dit kleinere schermpje checkt of je er goed op staat.

Je haalt de Galaxy Z Flip 5 het goedkoopst in huis via Belsimpel met een abonnement van KPN. Je betaalt in totaal 720 euro voor het toestel. Dat is een besparing van 224 euro in vergelijking met de prijs voor het losse toestel. Die ligt op 944 euro bij PhoneMarket.

Goedkoper alternatief: Samsung Galaxy Z Flip 4

De Samsung Galaxy Z Flip 5 heeft een flink prijskaartje en is niet voor iedereen weggelegd. Overweeg ook de Samsung Galaxy Z Flip 4, die nu vriendelijker geprijsd is. Het toestel biedt veel van hetzelfde, al is het coverscherm kleiner en minder handig. Voor de Z Flip 4 betaal je op het moment 679 euro bij Belsimpel.

Motorola Razr 40 Ultra: veelzijdig en krachtig

Motorola maakt ook al een tijdje klaptelefoons en de Razr 40 Ultra is de nieuwste vouwcreatie van het merk. In eerste oogopslag lijkt ‘ie veel op de Samsung Z Flip 5, maar het kleine schermpje is veelzijdiger. Elke app is daarop te gebruiken: zelfs Netflixen behoort tot de mogelijkheden.

Het hoofdscherm van 6,9 inch oogt dankzij de ververssnelheid van 165Hz erg vloeiend. Onder de motorkap zit de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, die nog altijd erg rap is. Tijdens het schieten van kiekjes zet je de smartphone precies in de hoek die je wil en gebruik je altijd de beste camera’s.

Met een abonnement is vaak veel voordeel te behalen. In combinatie met een KPN-abonnement bij Mobiel.nl ben je het voordeligst uit. Je betaalt 936 euro voor het toestel. Liever een los toestel? Dan moet je bij Belsimpel zijn, waar je 1193 euro voor de Razr 40 Ultra betaalt.

Goedkoper alternatief: Motorola Razr 40

De Motorola Razr 40 is een stuk goedkoper. Het veelzijdige coverscherm krimpt naar 1,5 inch, maar je bedient nog steeds je muziek of checkt het weerbericht. Wel krijg je een grotere accu dan zijn duurdere broer. De Razr 40 is op het moment het goedkoopst bij Belsimpel, waar je 811 euro voor het losse toestel betaalt. In combinatie met een abonnement is ‘ie echter het voordeligst.

Samsung Galaxy Z Fold 5: ideale multitasker

In een lijstje met de beste vouwtelefoons kan de Samsung Galaxy Z Fold 5 niet ontbreken. Hij vouwt op een andere manier open, waardoor juist een dubbel zo groot scherm als een standaard smartphone ontstaat. En dit 7,6 inch-display is ideaal als je veel multitaskt. Op het ene scherm speel je een spelletje, terwijl je op het andere WhatsApp-berichtjes beantwoordt.

Dat gaat zonder haperingen, want de Z Fold 5 wordt aangestuurd door de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat is de krachtigste chip van dit moment. Samen met 12GB werkgeheugen voert hij alle taken zonder moeite uit.

Op het moment is de Samsung Galaxy Z Fold 5 het goedkoopst als los toestel. Daarvoor moet je bij PhoneMarket zijn: daar kost de zwarte variant van de foldable 1517 euro.

Goedkoper alternatief: Samsung Galaxy Z Fold 4

Dat is natuurlijk een flink prijskaartje en de voorganger geeft je veel van hetzelfde, maar dan voor minder. Ten opzichte van de Z Fold 5 is het scherm van de Samsung Galaxy Z Fold 4 een tikkeltje minder fel en krijg je de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Die is overigens nog altijd erg snel. Een los toestel kost 1149 euro bij Bol.com.