Betaalbare oordopjes met actieve ruisonderdukking: 5 goede opties

Goede oordopjes met actieve ruisonderdrukking hoeven helemaal geen aanslag op je portemonnee te zijn. Dit zijn vijf betaalbare earbuds die al het omgevingsgeluid wegfilteren.

Betaalbare oordopjes met actieve ruisonderdukking

Bij Android Planet zijn we fan van draadloze oordopjes (of koptelefoons) met actieve ruisonderdrukking. De functie is wat ons betreft onmisbaar en ideaal als je in een drukke trein of bus zit, met het vliegtuig reist of in een druk kantoorgebouw werkt.

Het is overigens niet zo dat goede, draadloze oordopjes met noise cancelling de hoofdprijs kosten. Sterker nog: er zijn een heleboel betaalbare opties die prima geluid bieden én je in alle stilte laten genieten van je muziek. Dit zijn – in willekeurige volgorde – vijf aanraders.

OnePlus Buds Z2

De OnePlus Buds Z2 kosten maar 70 euro, maar zijn verrassend compleet. Allereerst zitten de oordopjes comfortabel in je oren, zodat je ze uren kan blijven dragen. Het design is niet heel origineel – ze lijken erg op de AirPods van Apple – maar wel netjes. De batterij gaat met de meegeleverde oplaadcase tot 38 uur mee en je kan heel snel opladen.

Veel belangrijker is natuurlijk de actieve ruisonderdrukking, die het omgevingsgeluid goed wegdrukt. Wil je gesprekken toch meekrijgen of zit je op de fiets, dan kun je de transparantiemodus gebruiken. Je hoort dan goed wat er om je heen gebeurt. Ook handig: de OnePlus Buds Z2 zijn water- en zweetbestendig.

Samsung Galaxy Buds 2

De Samsung Galaxy Buds 2 zijn ook een goede optie als je goedkope oordopjes met actieve ruisonderdrukking zoekt. De Buds 2 onderscheiden zich vooral door de pasvorm: ze zitten erg fijn in je oren en soms merk je niet eens dat je ze in hebt. Dat komt ook door het lage gewicht van slechts 5 gram.

De noise cancelling werkt prima en schakel je in door even op het rechter oordopje te tikken en vast te houden. Verder kun je met de Galaxy Wearable-app het geluid aanpassen, zodat je favoriete muziek precies klinkt zoals jij het wil.

Sony WF-1000XM3

De Sony WF-1000XM3 zijn iets duurder dan de oordopjes van OnePlus en Samsung, maar komen dan ook van Sony. Dit merk staat bekend om zijn uitstekende audioproducten. De WF 1000XM3 klinken prettig en weten het omgevingsgeluid goed weg te filteren.

De accuduur is ook netjes: je kan tot 6 uur muziek luisteren voordat je de oordopjes moet opladen. Dat opladen gaat ook relatief snel: na tien minuutjes laden heb je weer genoeg stroom voor anderhalf uur luisterplezier.

Jabra Elite Active 75T

Ben je van plan om veel te gaan sporten met je draadloze oordopjes? Dan is de Jabra Elite Active 75T een interessante optie, want deze earbuds zijn specifiek gericht op actieve gebruikers. Zo zijn de Elite Active 75T lekker klein en water- en zweetbestendig. De batterij gaat tot 7,5 uur op een volle lading mee. Erg lang dus.

Uiteraard is ook actieve ruisonderdrukking aanwezig voor als je eventjes niet gestoord wil worden door je omgeving. Een andere handige functie is dat je zowel de oordopjes als de opbergcase draadloos kan opladen.

Nothing Ear (1)

De Nothing Ear (1) leggen het qua geluid en noise cancelling af tegen de meeste andere opties in deze lijst, maar hebben wel één groot voordeel. Ze zien er heel uniek (en wat ons betreft erg tof) uit dankzij het transparante design. Hierdoor zie je de losse onderdeeltjes zitten en dat zorgt voor een opvallende look.

Daarnaast zijn alle belangrijke functies aanwezig. De Nothing Ear (1) hebben een handige opbergcase (die ook draadloos kan opladen), zijn water- en zweetbestendig en filteren het omgevingsgeluid weg. Ze zitten fijn en doen qua pasvorm denken aan de AirPods Pro, wat een compliment is.

