Scholieren hebben een smartphone nodig voor het checken van hun rooster, op de hoogte te blijven van lesuitval en natuurlijk om te appen. Maar, welke moet je als ouder aanschaffen? En waar moet je op letten? Dit zijn de 3 beste smartphones voor scholieren.

Gids: Waarop letten bij een smartphone voor scholieren?

WhatsApp, Instagram, de rooster-app en TikTok: een beetje middelbare scholier kan tegenwoordig bijna niet meer zonder smartphone. Gelukkig voor ouders hoef je een puber of tiener echt geen vlaggenschip van 1000 euro cadeau te doen.

Integendeel zelfs, er zijn uitstekende budgetsmartphones verkrijgbaar die een paar honderd euro (of minder) kosten. In dit artikel zetten we drie goede smartphones voor middelbare scholieren op een rij. Eerst kijken we echter naar de criteria: waar moet zo’n telefoon aan voldoen? Let in ieder geval op deze 4 punten.

1. Stevige behuizing

Het is een inkoppertje, maar pubers en tieners zijn niet altijd even voorzichtig met hun smartphones. Het is daarom waarschijnlijk niet zo handig om ze een hele kwetsbare telefoon te geven die bij het minste of geringste breekt. In het meest ideale geval doe je nog een hoesje om een van zichzelf al stevige smartphone voor maximale bescherming.

2. Compact formaat

Ook belangrijk: smartphones voor scholieren moeten handzaam zijn. Hele logge telefoons zijn lastig te bedienen en vallen bovendien sneller uit hun broekzak, jas of rugzak.

3. Betaalbaar

Smartphones zijn er in alle soorten en maten. Je hebt telefoons van 50 euro, maar ook van 2500 euro. Waarschijnlijk wil je echter niet al teveel geld kwijt zijn aan een smartphone voor je kind. In onderstaande gids hebben we daarom 250 euro als plafond gebruikt. Ook zit er een toestel van minder dan 100 euro bij.

4. Updates

Software-updates worden steeds belangrijker. Google, de eigenaar van het Android-besturingssysteem waar onderstaande telefoons op draaien, brengt maandelijks een zogeheten beveiligingsupdate. Deze ‘dicht’ gaten in het systeem en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens (van je kind) veilig blijven en niet zomaar op straat komen te liggen.

Let bij het uitzoeken van een smartphone voor je kind daarom op het updatebeleid van de telefoonfabrikant. Een goed updatebeleid zorgt ervoor dat je kind lang met haar/zijn smartphone vooruit kan. Wil je meer weten over het hoe en waarom van Android-beveiligingsupdates? Check dan onze video hieronder.

De beste smartphones voor scholieren: een top 3

Met deze voorwaarden in het achterhoofd: welk toestel kun je het best aanschaffen voor je kind? Onze redactie test jaarlijks tientallen telefoons en dit zijn volgens ons de beste smartphones voor scholieren.

1. Samsung Galaxy A41

Het is niet de goedkoopste smartphone voor scholieren, maar wel de beste. De Samsung Galaxy A41 is een verrassend complete, maar compacte smartphone. Vooral dat laatste is een pluspunt, want dankzij de smalle behuizing kunnen veel scholieren het toestel met één hand bedienen.

Verder is de Galaxy A41 van alle gemakken voorzien. De behuizing is waterdicht, het 6,1 inch-scherm leent zich uitstekend voor het kijken van films en het toestel heeft een drievoudige camera achterop. Ook tof: de vingerafdrukscanner is in het scherm verwerkt. Bij zijn voorganger, de Samsung A40, zat deze nog op de achterkant.

Tot slot is de betaalbare Samsung krachtig genoeg om alledaagse apps, films en games vlekkeloos te draaien. Ook is je kind met de A41 goed voorbereid op de toekomst, want de smartphone ontvangt ieder kwartaal een beveiligingsupdate. Bovendien wordt het toestel op den duur geüpdatet naar Android 11 en Android 12.

Meer informatie en kopen

Wil je meer weten? Lees (of kijk)dan onze uitgebreide Samsung Galaxy A41 review. Hierin gaan we uitgebreid in op de plus- en minpunten van het toestel. Via onderstaande prijsvergelijker kun je een losse Samsung A41 of Samsung A41 met abonnement aanschaffen. Je kunt zelf filteren op winkel, kleur, hoeveelheid mobiel internet en meer.

2. Motorola Moto G8 Power

Hechten jij en je kind vooral waarde aan een lange accuduur? Dan is de Motorola Moto G8 Power een zeer interessante budgetsmartphone. Dit toestel valt met name op dankzij zijn enorme 5000 mAh-accu. Hierdoor hoef je het toestel, afhankelijk van het gebruik, maar één keer per twee dagen op te laden.

Ook met de overige kenmerken van de Moto G8 Power zit het wel snor. Het toestel heeft een modern design met voorkantvullend scherm, fraai uitziende behuizing en maar liefst vier camera’s achterop, waaronder een macrocamera. Deze gebruik je om close-up foto’s te maken, bijvoorbeeld van een insect.

De betaalbare Motorola heeft een fors 6,1 inch-scherm met linksboven een gaatje voor de 16 megapixel-selfiecamera die scherpe zelfportretten en TikTok-filmpjes maakt. De Moto G8 krijgt minstens één grote Android-update en twee tot drie jaar beveiligingsupdates. Qua software-ondersteuning doet hij het dus iets minder dan de Samsung, maar hij kost dan ook minder.

Meer informatie en kopen

Als je alles over de betaalbare Motorola wil weten kun je het best even onze Motorola Moto G8 Power review lezen (of kijken). Hierin voelen we het toestel uitgebreid aan de tand. Via onderstaande koopadviseur kun je een losse Motorola Moto G8 Power of Motorola Moto G8 Power met abonnement aanschaffen en zelf de beste deal filteren.

3. Alcatel 1SE (2020

Gaat je kind aan haar/zijn eerste smartphone beginnen? Dan is de Alcatel 1SE (2020) een interessante en bovenal heel betaalbare kanshebber. Je haalt het toestel voor minder dan 100 euro namelijk al in huis. Voor dat prijskaartje krijg je een verrassend complete smartphone.

De betaalbare Alcatel heeft bijvoorbeeld een drievoudige camera, vingerafdrukscanner en FaceKey aan boord. Laatstgenoemde is gezichtsontgrendeling, zodat je het toestel met alleen een scan van je gezicht kunt ontgrendelen. Doorgaans kom je dit soort kenmerken alleen bij duurdere smartphones tegen.

De Alcatel 1SE (2020) is echter niet vrij van nadelen. Van de drie scholieren-smartphones uit dit rijtje is hij bijvoorbeeld overduidelijk de minst krachtige. Dat merk je tijdens het uitvoeren van veeleisende taken, zoals het spelen van games. Ook het updatebeleid is ietwat onzeker. Gezien het ontzettend lage prijskaartje valt echter met deze nadelen te leven.

Meer informatie en kopen

Als je alles over het budgettoestel wil weten lees je onze Alcatel 1SE (2020)-overzichtspagina. Hier staat alle informatie overzichtelijk op een rijtje. Via onze prijsvergelijker kun je een losse Alcatel 1SE (2020) of Alcatel 1SE (2020) met abonnement aanschaffen.

Klaar voor het nieuwe schooljaar

De hele maand augustus staat Android Planet overigens in het teken van het thema Back to School. We hebben bijvoorbeeld geschreven over de beste agenda-apps die helpen bij het inplannen van huiswerk, handige studie-apps en heb je nog een nieuwe laptop nodig? Check dan onze gids met daarin de beste Chromebooks.

Ook geven we een bomvolle rugzak weg aan onze lezers, dus doe mee aan de Back to School-winactie! Inschrijven kan tot en met 31 augustus 2020.

Back to School met Android Planet:

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO. OPPO heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen we publiceren.

