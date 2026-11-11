Waarom dit hét moment is om een Samsung Galaxy S26 (Ultra) te halen (ADV)

Als je een nieuwe high-end smartphone zoekt, valt er tijdens Black Friday veel voordeel te behalen. Door de tijdelijke acties bij de officiële Samsung-webshop schaf je jouw favoriete telefoon uit de Galaxy S26-serie voor veel minder aan.

Pak nu dubbele korting op je nieuwe Samsung Galaxy S26

Als je nog een reden zocht om een nieuw toestel uit de Samsung Galaxy S26-serie aan te schaffen, laat dit dan je teken zijn. Bij de officiële winkel van Samsung ontvang je momenteel dubbel voordeel. Via de actiecode BF26 claim je tijdelijk tot 350 euro extra voordeel op je bestelling.

Dit bedrag is te combineren met een inruilvoordeel dat kan oplopen tot 543 euro wanneer je jouw huidige telefoon inlevert. Het exacte inruilbedrag hangt af van het toestel dat je aanbiedt, maar het is in ieder geval zeker de moeite waard om dit vooraf te checken.

Binnen de Samsung Galaxy S26-reeks zijn verschillende modellen te vinden. Hieronder leggen we de specificaties en verschillen voor je uit, zodat je het geschikte toestel kiest. Bovendien heeft Samsung tijdens Black Friday ook acties met dubbel voordeel op andere gadgets uit het assortiment van de fabrikant.

Samsung Galaxy S26 Ultra voor de ultieme smartphone-ervaring

Ben je op zoek naar het absolute toptoestel van Samsung, dan kom je uit bij de Samsung Galaxy S26 Ultra. Dit is het meest uitgebreide model uit de serie. De S26 Ultra heeft de beste specificaties en een tof design. Ook heeft de smartphone het grootste scherm en de krachtigste batterij, die bovendien snel oplaadt.

Bovendien is dit dé keuze voor iedereen die van fotografie houdt, dankzij de extra vierde camera met de hoogste resolutie en de mogelijkheid om lekker ver in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Met de ingebouwde S Pen maak je snel handgeschreven notities, bedien je de camera op afstand en bewerk je foto’s. Dankzij het unieke privacy-scherm kijken omstanders bovendien niet zomaar met je mee op het display. Met de maximale inruilwaarde en de BF26-code pak je momenteel het hoogste voordeel op dit topmodel.

Samsung Galaxy S26 Plus als middenweg

Zoek je een krachtige telefoon met een groot scherm voor video’s en apps, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de Samsung Galaxy S26 Plus de ideale optie. Dit toestel bevindt zich precies tussen de twee andere smartphones in: het display en de accu zijn net wat smaller dan bij de S26 Ultra, maar veel ruimer dan bij de reguliere S26.

Daartegenover staat dat je profiteert van exact dezelfde processor en de haarscherpe schermkwaliteit van de duurste variant. Ook de Samsung Galaxy S26 Plus heeft een fraai design dat erg prettig in de hand ligt.

Het is daardoor de perfecte optie voor wie urenlang series wil kijken of mobiel wil gamen, maar liever een vriendelijker bedrag afrekent. Met de actiecode pakt dit populaire tussenmodel tijdens Black Friday extra voordelig uit.

Samsung Galaxy S26 voor wie een compact topmodel zoekt

De reguliere Samsung Galaxy S26 is de slimste keuze voor wie de volledige Galaxy S26-ervaring wil meepakken tegen het scherpste bedrag. Je kiest voor dit model als je een telefoon zoekt met een compact formaat die probleemloos met één hand te bedienen is en in je broekzak past.

Ondanks dat dit het meest voordelige model uit de serie is, levert het toestel niets in op de razendsnelle prestaties en het verfijnde design. Dit maakt het de beste optie als je simpelweg een moderne toptelefoon zoekt voor dagelijks gebruik, zonder extra te betalen voor snufjes die je niet nodig hebt. Ook op de Galaxy S26 claim je tijdelijk extra voordeel met de actiecode.

Nog meer Black Friday-voordeel op horloges en tablets

Naast de aantrekkelijke acties op smartphones pakt Samsung tijdens Black Friday ook uit met acties op andere apparaten. Zo ontvang je op tablets zoals de Samsung Galaxy Tab S12 Ultra tot 465 euro inruilvoordeel, tot 300 euro voordeel én 10 procent extra voordeel met de code BF26.

Zoek je een nieuw slim horloge, dan pak je op de Samsung Galaxy Watch9-serie tot 150 euro inruilvoordeel, tot 180 euro voordeel en eveneens 10 procent extra voordeel met dezelfde code. Ook op draadloze oortjes en laptops lopen de voordelen stevig op. Op de actiepagina vind je het complete overzicht van alle tijdelijke deals.