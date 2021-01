De Bizarre Belsimpel Dagen zijn periodes met flinke korting op smartphones, abonnementen en accessoires bij de Nederlandse webshop. De eerste periode van hoge kortingen van 2021 is nu aangebroken en hier check je de beste deals!

Bizarre Belsimpel Dagen januari 2021 zijn van start

De eerste editie van de Bizarre Belsimpel Dagen van 2021 zijn gestart! Tot en met woensdag 20 januari krijg je korting op smartphones, abonnementen, gadgets, accessoires en meer. Zo kun je de beste deals scoren van onder andere Alcatel, Oppo, OnePlus, Realme, Samsung en bijvoorbeeld Motorola.

Naast nieuwe hardware (smartphones, smartwatches en onder andere koptelefoons) zijn er ook allerlei abonnementsdeals te sluiten met korting of bijvoorbeeld grotere databundels. Ook kun je natuurlijk kijken naar een sim only-abonnement, waarbij je soms ook nog eens een Google Nest Mini-speaker krijgt ter waarde van 59 euro.

Zoals altijd is de voorraad beperkt en geldt op is op. Is een bepaald product niet meer op voorraad, dan is het niet mogelijk om ‘m alsnog te kopen voor het actietarief.

Losse smartphone aanbiedingen

Hieronder hebben wij een selectie gemaakt met de beste losse smartphonedeals.

Samsung smartphones

Samsung Galaxy Note 20 128GB – 779 nu 729 euro

Overige smartphones

Op zoek naar een ander type smartphone? Bekijk via onderstaande knop alle aanbiedingen voor losse smartphones bij Belsimpel.

Smartphone in combinatie met abonnement aanbiedingen

We hebben de beste combinaties van smartphones en providers al voor je geselecteerd. Op de website van Belsimpel kun je zelf de voor jou perfecte bundel kiezen tijdens het bestelproces. Zo kies je het juiste aantal belminuten, MB’s of sms’jes.

Samsung smartphones met abonnement

Samsung Galaxy A41 – Ben

Samsung Galaxy A42 5G – KPN

– KPN Samsung Galaxy A51 – KPN

– KPN Samsung Galaxy S20 Plus – KPN

– KPN Samsung Galaxy S21 – KPN + Galaxy Buds-oordopjes en Smart Tag

– KPN + Galaxy Buds-oordopjes en Smart Tag Samsung Galaxy S21 Plus – KPN + Galaxy Buds-oordopjes en Smart Tag

– KPN + Galaxy Buds-oordopjes en Smart Tag Samsung Galaxy S21 Ultra – KPN + Galaxy Buds-oordopjes en Smart Tag

Samsung Galaxy A20e – Lebara

Samsung Galaxy A41 – Simyo

– Simyo Samsung Galaxy A51 – Simyo

– Simyo Samsung Galaxy S20 FE 4G – Simyo

Samsung Galaxy A71 – T-Mobile

– T-Mobile Samsung Galaxy S20 Plus – T-Mobile

Samsung Galaxy A71 – Tele2

– Tele2 Samsung Galaxy S10 – Tele2

– Tele2 Samsung Galaxy S20 FE 4G – Tele2

Overige smartphones met abonnement

Ook verschillende smartphones van andere merken zijn in de aanbieding in combinatie met een abonnement. De exacte inhoud en prijzen van de bundels check je het beste zelf op de website van Belsimpel.

De beste sim only aanbiedingen

Geen nieuw toestel nodig, maar wel op zoek naar een betaalbare bundel? Dan is een sim only-abonnement een slimme keuze die je afsluit per maand, jaar of met een looptijd van twee jaar. Belsimpel heeft daarvoor ook een ruime keuze bij de grote Nederlandse providers. Bij sommige sim only-deals krijg je zelfs een gratis Google Nest Mini. Die actie geldt bij verschillende deals met providers T-Mobile, KPN en Lebara.

Accessoires met hoge kortingen

