De Bizarre Belsimpel Dagen van mei 2020 zijn gestart en dat betekent dat je een week lang korting krijgt bij de Nederlandse webwinkel. Naast korting op losse smartphones, kun je ook denken aan korting op je toestel met een abonnement, sim only-aanbiedingen en accessoires.



Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, gadget of toestel met abonnement? Tot en met woensdag 27 mei vinden de Bizarre Belsimpel Dagen plaats, waarbij de korting flink kan oplopen.

Smartphones van merken als Samsung, Motorola, Samsung en Huawei zijn in de aanbieding. Naast korting op toestellen, zijn ze ook te combineren met een abonnement, waardoor je elke maand bespaart. Of je kiest een toestel met een losse sim only om nog meer te besparen.

Ook qua accessoires pakt de (web)winkel flink uit. Zo kun je accessoires kopen met korting van onder andere Beats, Marshall, Sennheiser en Samsung. Daarnaast kun je denken aan merken zoals Xiaomi, Honor en Bang & Olufsen.

Losse smartphones en dus zonder abonnement

De beste aanbiedingen qua losse smartphones:

Smartphones in combinatie met een abonnement

De beste aanbiedingen van smartphones in combinatie met een abonnement:

Smartphones met een Ben abonnement

Smartphones met een KPN abonnement

Smartphones met een Tele2 abonnement

Smartphones met een Lebara abonnement

Smartphones met een T-Mobile abonnement

Smartphones met een Simyo-abonnement

Accessoires met korting tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Accessoires met korting tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen:

Wacht niet te lang, want de Bizarre Belsimpel Dagen lopen tot en met woensdag 27 mei. Bovendien is de voorraad beperkt. Is een smartphone of accessoire uitverkocht, dan zul je hem niet meer tegen het actietarief kunnen krijgen.