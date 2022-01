Bizarre Belsimpel Dagen januari 2022: check de beste aanbiedingen

Het is weer januari en dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe versie van de Bizarre Belsimpel Dagen! In dit artikel vind je scherpste deals voor losse smartphones, accessoires, gadgets en natuurlijk abonnementen.

Bizarre Belsimpel Dagen januari 2022

De Bizarre Belsimpel Dagen van de gerenommeerde Nederlandse webwinkel zijn weer van start gegaan. Tot en met woensdag 26 januari kun je daar terecht voor alle mobiele technologie! Naast smartphones en abonnementen zijn ook wearables, accessoires, gadgets of een sim only-abonnement met hoge kortingen verkrijgbaar.

Let er wel op dat de voorraad niet oneindig is en een product dus snel uitverkocht kan raken. Wees er dus snel bij, voordat alles op is. Dat is een kwestie van pech, want de actieprijs geldt enkel voor een select aantal producten.

Smartphones met abonnement

Op zoek naar een nieuwe smartphone met een abonnement? Bij Belsimpel ben je dan natuurlijk aan het juiste adres. Praktisch elk toestel in hun assortiment is namelijk te combineren met een abonnement van jouw favoriete Nederlandse provider. Kies de looptijd die bij jou past en selecteer de juiste bundel qua minuten, sms’jes en hoeveelheid data. Klopt dit allemaal? Bestellen maar!

Je kunt er onder andere terecht voor populaire smartphones van allerlei merken waaronder Samsung, Oppo en Xiaomi. Ook verschillende toestellen van Google, OnePlus en Sony zijn in de aanbieding. Check alle deals dus via onderstaande button.

Losse smartphone aanbiedingen

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen hoef je niet per se aan een abonnement vast te zitten. Je scoort ook heel eenvoudig de beste losse smartphones voor de zachtste prijs. De webwinkel biedt toestellen aan van alle bekende merken. Hieronder hebben we alvast verschillende toestellen voor je op een rij gezet waarvan wij denken dat je de aanbieding niet wil missen.

Smartphones van Samsung

Tot en met 23 januari lopen er trouwens verschillende cashback-acties op toestellen van Samsung, ook in combinatie met Belsimpel. Daardoor scoor je verschillende smartphones voor een nog fijnere prijs. Check dat even op de website van de verkoper.

Smartphones van andere merken

Dit is slechts een klein deel van het assortiment wat Belsimpel te bieden heeft! Op zoek naar een ander (los) toestel? Check dan alle deals via onderstaande knop.

Sim only deals

Heb je nog een smartphone die prima werkt, maar is je abonnement al wel verlopen? Dan is een sim only de beste keuze voor jou. Daarbij kies je jouw ultieme bundel en hoef je niet mee te betalen aan losse toestelkosten.

Bedenk dus even hoeveel belminuten je nodig hebt, maar ook hoeveel sms’jes en data. Ook de looptijd van een sim only is belangrijk om van te voren te bepalen. Zo heb je keuze uit maandelijks opzegbare, eenjarige of tweejarige abonnementen.

Bij elke sim only-deal scoor je daarnaast ook nog een toffe gadget! Kies je voor Lebara, dan ontvang je een gratis Sony WH-H910N-koptelefoon. Bij provider Ben scoor je een gratis Google Nest Hub 2. Bij andere providers zoals Tele2, Vodafone, T-Mobile en KPN ligt het aan het exacte type abonnement. Zo krijg je daarbij de de Bang & Olufsen Beoplay H4 RAF Camora-koptelefoon of bijvoorbeeld LG Tone Free DFP5-oordopjes!

Accessoires met hoge kortingen

Google Nest Hub 2: van 74,95 voor 69,95 euro

Smartwatches en fitnesstrackers

Draadloze oordopjes

We doen uiteraard ons best om bovenstaande informatie regelmatig te controleren op juistheid. We kunnen echter niet garanderen dat deze op elk moment volledig klopt. Andere prijs gezien? Laat het ons dan weten, dan passen we dit uiteraard direct aan.