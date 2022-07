Samsung S21 FE nu enorm in prijs gedaald, hier is ‘ie het goedkoopst

Tijdens de juli-editie van de Bizarre Belsimpel Dagen zijn er heel wat toestellen van Samsung in de aanbieding. Zo kun je er terecht voor high-end modellen, maar ook smartphones met wat mindere specs en daardoor lagere prijzen. De fijnste aanbiedingen zetten we op een rijtje.

#1. Samsung Galaxy S21 FE – bespaar tot 198 euro

De Samsung Galaxy S21 FE is een interessant toestel die al even op de markt is – en daardoor intussen flink in prijs is gezakt. De S21 FE is een iets minder krachtige variant van de reguliere Galaxy S21, maar heeft ook een lager prijskaartje. Je kunt nog steeds genieten van een haarscherp en soepel scherm, een stel goede camera’s en een krachtige processor. Tevens heb je keuze uit verschillende hippe kleuren.

Samsung S21 FE met T-Mobile abonnement bij Belsimpel – tot 198 euro voordeel

De 256GB-variant is nu gunstig geprijsd tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Het toestel kost los 714 euro, maar in combinatie met een abonnement van T-Mobile betaal je nog 516 euro. Daarbij heb je een abonnement met 10GB data en onbeperkt bellen en sms’en, wat 41,50 euro per maand kost.

#2. Samsung Galaxy A52s

De Galaxy A52s is een erg populair toestel van de fabrikant en tijdens de Bizarre Belsipmel Dagen ook interessant geprijsd. De smartphone valt in de A-serie, die veel biedt voor een fijne prijs. Heb je al die kracht van de S21 FE niet nodig of ben je op zoek naar een smartphone voor minder geld? Dan is de A52s een goede keuze.

Ook hier zien we weer een prima processor en genoeg geheugen voor elke app of game. De accuduur is prima en ook met het updatebeleid zit het wel goed. Zo kun je nog jarenlang genieten van alles wat de A52s te bieden heeft als je ‘m nu aanschaft!

Samsung A52s met KPN abonnement bij Belsimpel – tot 175 euro voordeel

Kies je voor de A52s in combinatie met een abonnement van KPN, dan loopt het toestelvoordeel al snel op. Een losse Galaxy A52s met 128GB intern geheugen kost bij Belsimpel 319 euro. Combineer je ‘m met een KPN-abonnement van 10GB data en 150 belminuten / smsjes per maand, dan betaal je voor het toestel zelf nog 144 euro.

#3. Samsung Galaxy A13

De Galaxy A13 is van een heel andere prijsklasse dan de andere twee toestellen. De telefoon kwam op de markt voor 189 euro, maar kost inmiddels nog wat tientjes minder. Natuurlijk zijn de prestaties daar ook naar, maar dat maakt ‘m zeker niet minder interessant. Als je op zoek bent naar een instapsmartphone voor wat simpele taken met een goede accuduur, dan is de Galaxy A13 zeker het overwegen waard.

Samsung A13 met Lebara abonnement bij Belsimpel – tot 169 euro voordeel

Je kunt de A13 combineren met een Lebara-abonnement van 9,50 euro per maand. Daarvoor krijg je 2GB aan data en kun je onbeperkt sms’en en bellen. Voor het toestel ben je dan niks meer verschuldigd, dat is dus een besparing van 169 euro!

Meer Bizarre Belsimpel Deals

Niet op zoek naar een apparaat van Samsung, maar wel van een andere fabrikant? Dan kun je natuurlijk ook terecht bij Belsimpel terecht. Datzelfde geldt voor sim only-abonnementen, accessoires, wearables en andere toffe gadgets. Benieuwd naar alle aanbiedingen, check dan de website van Belsimpel voor alle deals!