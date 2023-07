Google Pixel 7 Pro en Samsung Galaxy A54 tijdelijk in prijs verlaagd

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer! Je scoort tijdelijk weer veel verschillende toestellen, zoals de Google Pixel 7 Pro en Samsung Galaxy A54, accessoires en andere gadgets voor leuke prijzen. Check hier de beste deals.

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn terug

Een nieuwe editie van de Bizarre Belsimpel Dagen is weer van start gegaan. Je profiteert van de beste deals op veel losse smartphones, maar ze zijn nog voordeliger te verkrijgen in combinatie met een abonnement. Zo zijn onder andere de Google Pixel-smartphones en de Samsung Galaxy A54 in de aanbieding. Verder ben je ook voor smartwatches, draadloze oortjes en andere elektronica op de goede plek.

Voor deze prijzen aanschaffen kan alleen tijdens de actieperiode. Die loopt van 24 juli tot en met 2 augustus. Gaan de producten hard en is er geen voorraad meer? Dan heb je helaas pech. Wees er dus snel bij!

Samsung Galaxy A54: bespaar tot 201 euro

De Samsung Galaxy A54 heeft een lekker vlotte processor, zodat apps moeiteloos draaien en multitasken zonder problemen kan. Daarnaast is het scherm erg helder en heeft het toestel een 50 megapixel-hoofdcamera. Die maakt in het licht én donker goede foto’s. Verder zijn er een groothoeklens, macrocamera en natuurlijk een selfiecamera aan boord.

Bij Belsimpel is de A54 met 128GB opslagruimte in het zwart tijdelijk voordelig in huis te halen. Je legt nu 369 euro neer voor het toestel. In combinatie met een abonnement wordt het nog leuker, want dan bespaar je tot 201 euro. De A54 kost je dan 168 euro met een abonnement van KPN.

Google Pixel 7 Pro: bespaar tot 307 euro

De Pixel-smartphones van Google zijn fijne en krachtige toestellen. De meest recente topper uit de lijn, de Google Pixel 7 Pro, is met een scherm van 6,7 inch een flinke jongen. Dat display is kleurrijk en lekker helder, zodat je ook in de felle zon het scherm goed kunt aflezen. Verder zijn er een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens en een zoomlens aanwezig, waarmee je tot vijf keer optisch inzoomt. Je maakt verder gebruik van handige bewerkingstools, zoals de Magische Gum.

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen haal je de krachtige smartphone in huis voor 739 euro, een korting van 40 euro. In combinatie met een Vodafone Red Unlimited-abonnement bespaar je echter nog meer. De Pixel 7 Pro kost je in dat geval 432 euro.

Google Pixel 7: bespaar tot 418 euro

De Google Pixel 7 heeft één camera minder – de zoomlens is achterwege gelaten – maar schiet nog steeds uitstekende plaatjes. Verder is ‘ie met 6,3 inch een slag kleiner en daardoor handzamer dan de Pro-versie. Het jarenlange updatebeleid van Google maakt de Pixel 7 een smartphone waarmee je voorlopig goed zit.

Je shopt ‘m nu bij Belsimpel en dan krijg je na je aankoop 100 euro cashback! Sluit je direct ook een abonnement af, dan bespaar je tot 418 euro. De Pixel 7 kost je dan 261 euro in combinatie met Vodafone.

Google Pixel 7a: bespaar tot 213 euro

De budgetvriendelijke Google Pixel 7a is net zo krachtig als zijn duurdere broers, want onder de motorkap zit dezelfde Tensor G2-chip. Doordat het scherm maar 6,1 inch groot is, kun je de telefoon makkelijker met één hand bedienen. Foto’s maak je met de 64 megapixel-hoofdcamera, de hoogste resolutie ooit in een Pixel-smartphone. Een groothoeklens is er voor de nodige foto’s met een wijdere hoek.

Ook voor de Google Pixel 7a is er tijdens de actieperiode van Belsimpel een cashback-actie. Na aankoop krijg je 50 euro terug. Met een abonnement van Vodafone erbij bespaar je nog eens 163 euro, waardoor je 336 euro betaalt voor de Pixel 7a.

Nog veel meer voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Zit er tussen de deals die we noemen niets voor je bij? Er zijn tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen nog veel meer smartwatches, telefoons en te scoren. Denk aan de Garmin Vivoactive 4S-smartwatch of Samsung Watch 5 Pro. Klik hieronder om de deal te vinden die bij jou past.