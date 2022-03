Bizarre Belsimpel Dagen maart 2022: check de beste aanbiedingen

Tot en met 28 maart profiteer je weer van de Bizarre Belsimpel Dagen. Bij de bekende Nederlandse retailer vind je de beste prijzen voor losse smartphones of toestellen met abonnement. Ook kun je er terecht voor accessoires, wearables, draadloze oordopjes en meer!

Bizarre Belsimpel Dagen maart 2022

Een nieuwe editie van de Bizarre Belsimpel Dagen is weer van start gegaan. Zo scoor je de beste deals tot en met woensdag 28 maart. Op zoek naar een nieuw sim only-abonnement, losse smartphone, toestel met abonnement, wearable, accessoire of gadget? Bij Belsimpel ben je daarvoor aan het juiste adres, zoals je gewend bent.

Voorraden zijn trouwens beperkt, dus wees er snel bij. Alleen in deze periode kun je namelijk producten aanschaffen voor de actieprijzen. Is het product uitverkocht, dan heb je simpelweg pech.

Smartphones met abonnement

Bij Belsimpel kun je terecht voor honderden smartphones van alle bekende merken. Daarbij kun je ook kiezen voor alle bekende providers en zo terecht voor mobiele telefoons met abonnement. Kwestie van even doorklikken op de website, kiezen wat voor abonnement precies bij jou past qua belminuten, sms’jes en natuurlijk data en afsluiten maar.

Losse smartphone aanbiedingen

Niet toe aan een abonnement (of ga je voor sim-only), maar alleen op zoek naar een losse smartphone? Natuurlijk zijn de Bizarre Belsimpel Dagen dan ook hét moment om te kijken voor zo’n gloednieuw toestel. Zoals gezegd kun je er terecht voor alle bekende merken en prijsklassen. Zo vind je altijd de perfecte mobiele telefoon voor jouw eisen.

Smartphones van Samsung

Smartphones en tablets van andere merken

Nokia T20: van 209 voor 189 euro

van 209 voor 189 euro Realme Pad: van 199 voor 179 euro

Dit zijn echter niet alle aanbiedingen voor losse smartphones en tablets. Op zoek naar ander specifiek model of gewoon eens kijken wat er allemaal te koop is? Check alle deals via onderstaande button.

Sim only deals

Niet op zoek naar een nieuwe smartphone, maar wel naar een voordelig abonnement? Dan is een sim only-abonnement misschien de perfecte keuze voor jou. Zo betaal je alleen voor de sms’jes, data en belminuten, maar heb je geen hoge toestelkosten.

Bij verschillende sim only-deals scoor je ook een toffe gadget. Zo krijg je bij een tweejarig Lebara sim only-abonnement de AmazFit GTS 2-smartwatch cadeau. Kies je voor een abonnement bij 50 Plus Mobiel, dan ontvang je de Google Nest Hub 2.

Kies je voor een sim only-abo van HollandsNieuw of Vodafone dan ontvang je een setje Skullcandy Indy ANC draardloze oordopje. Die krijg je ook als je een abonnement afsluit bij KPN of Simyo. Al met al zeker het overwegen waard, check dus snel de deals.

Accessoires met hoge kortingen

Google Pixel Stand 2e generatie: van 99,95 voor 84,95 euro

Smartwatches en fitnesstrackers

Draadloze oordopjes en koptelefoons

