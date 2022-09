Beste deals voor Samsung Galaxy A53, S21 FE en S22 met abonnement

Het is weer tijd voor de Bizarre Belsimpel Dagen en dat betekent dat je korting krijgt op allerlei smartphones, accessoires en meer. In dit artikel vind je de beste deals voor verschillende toestellen van Samsung met een abonnement.

#1. Samsung Galaxy A53 – bespaar tot 108 euro

Kies je voor de populaire Samsung Galaxy A53 in combinatie met een abonnement van Ben, dan bespaar je tot 108 euro. Het toestel valt in de A-serie en die staat bekend om de prima prijs-kwaliteitverhouding. Op elk gebied staat de Galaxy A53 zijn mannetje. We zien onder andere een kleurrijk amoled-scherm, prima stel camera’s en goede batterijduur. Tel daarbij op dat je jarenlang updates krijgt en de A53 is een prima keuze.

In combinatie met een Ben-abonnement bespaar je tot 108 euro, waarbij het niet uitmaakt of je kiest voor het model met 128GB of 256GB interne opslagruimte. Je hebt dan een abonnement met 4GB data per maand en 200 belminuten en / of sms’jes.

Vind je iets mindere specificaties ook prima, of is je budget beperkter? Ook dan biedt Samsung genoeg mooie smartphones. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je bijvoorbeeld ook tot 72 euro korting op de Samsung Galaxy A52 of het A52s-model.

#2. Samsung Galaxy S21 FE – bespaar tot 132 euro

Kies je voor de Samsung Galaxy S21 FE in combinatie met een Ben-abonnement, dan loopt het voordeel op tot 132 euro. Dan heb je een bundel van 6GB aan data en 200 belminuten en / of sms’jes. Dit toestel heeft net wat mindere specificaties dan de reguliere Galaxy S21, maar biedt nog steeds heel veel waar voor zijn geld.

Extra interessant is het feit dat als je nu een S21 FE koopt, je ook gratis een setje Samsung Galaxy Buds 2-oordopjes kunt aanvragen. Al met al genoeg voordeel dus, tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen!

#3. Samsung Galaxy S22-serie – bespaar tot 120 euro

De Samsung Galaxy S22-serie bestaat uit een drietal smartphones met elk hun unieke eigenschappen. Het instapmodel is de normale S22, uitgerust met een relatief klein scherm van 6,1 inch, snelle processor en goed stel camera’s. De Galaxy S22 Plus deelt veelal dezelfde specificaties, maar komt met een groter scherm en accu met hogere capaciteit.

Dan is er ook nog de Samsung Galaxy S22 Ultra, het topmodel uit de serie. Naast high-end specificaties en een scherm met afgeronde schermranden wordt ‘ie ook geleverd met een geavanceerd camerasysteem en S-Pen. Met de stylus kun je preciezer werken, aantekeningen maken of handige functies gebruiken als het maken van een foto op afstand of ‘m gebruiken als afstandsbediening bij een Powerpointpresentatie.

Bij de telefoons loopt het voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen op tot maar liefst 120 euro bij het S22 Plus-model. Dat is in combinatie met een KPN-abonnement met onbeperkt internet en belminuten of sms’jes. Bij de andere twee toestellen is dat maximaal 108 euro bij een T-Mobile abonnement. Daarbij heb je een internetbundel van 10GB en kun je ongelimiteerd bellen.

Tevens loopt er nog een actie, waarbij je 100 euro cashback scoort bij de aanschaf van een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra. Combineer je dat met het voordeel tijdens de actieperiode, dan loopt de korting al gauw op tot een zeer fijn bedrag.

Niet op zoek naar een apparaat van Samsung, maar wel van een andere fabrikant? Dan kun je natuurlijk ook terecht bij Belsimpel terecht. Datzelfde geldt voor sim only-abonnementen, accessoires, wearables en andere toffe gadgets. Benieuwd naar alle aanbiedingen, check dan de website van Belsimpel voor alle deals!