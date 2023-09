Bizarre kortingen op Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7 en meer (gesponsord)

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn weer gestart en dat betekent dat je tot en met 1 oktober van bizarre kortingen profiteert, onder andere op de Samsung Galaxy S23. We hebben de beste deals op een rij gezet.

(Dit artikel is in samenwerking met Belsimpel geschreven)

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer en daarmee profiteer je van de beste deals. Veel losse smartphones zijn voordelig in huis te halen, maar in combinatie met een abonnement wordt het nog voordeliger. De Samsung Galaxy S23 Ultra scoor je met korting, maar ook de A54, Z Flip 5 en Google Pixel 7 zijn tijdelijk goedkoper.

Deze prijzen gelden alleen tijdens de actieperiode. Die loopt tot en met 1 oktober. Zijn de producten populair en is er geen voorraad meer? Dan heb je helaas pech. Wees er dus snel bij!

Google Pixel 7: 100 euro cashback én tot 209 euro voordeel

Ook de Google Pixel 7 is met een toffe deal in huis te halen. Zo krijg je 100 euro terug na je aankoop en sluit je daarbij een abonnement af, dan loopt het voordeel verder op. In combinatie met een KPN-abonnement tot zelfs 209 euro extra, want de Pixel 7 kost je dan 360 euro.

Je herkent de Google-telefoon aan zijn typische camerabalk. Daarin zitten een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens, zodat je foto’s nagenoeg altijd lukken. Het scherm van 6,3 inch is lekker helder en de fijne Android-software wordt lang geüpdatet. Met de Google Pixel 7 zit je dus goed voor de toekomst.

Samsung Galaxy S23: tot 207 euro voordeel

Het compacte 6,1 inch-amoled-scherm van de Samsung Galaxy S23 kijkt lekker weg en is bovendien makkelijk met één hand te bedienen. Welke taak je ook voor hem hebt, de Snapdragon 8 Gen 2-chip zorgt ervoor dat het zonder haperingen wordt uitgevoerd. Kiekjes schiet je met één van de vier camera’s die het toestel rijk is.

De Samsung S23 is in combinatie met een abonnement via Belsimpel extra voordelig. Sluit een Odido-abonnement af en je betaalt 492 euro voor de S23. Dat is een besparing van 207 euro. Liever een los toestel? Dan kost hij je 699 euro bij de webwinkel. Tijdelijk ontvang je ook de Samsung Galaxy Buds 2 Pro-oordopjes (ter waarde van 229 euro) bij je bestelling.

Samsung Galaxy Z Flip 5: tot 290 euro voordeel

Het buitenste scherm van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is veel handiger dan dat van zijn voorganger. Dit komt doordat hij flink is gegroeid en nu 1,3 inch meet. Daarop check je snel het weerbericht of stuur je een WhatsAppje. Is de Flip opengeklapt, dan maak je gebruik van het 6,7 inch-scherm – dat ideaal is voor multitasking.

Je haalt de smartphone tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen extra voordelig in huis. Voor de vouwtelefoon betaal je 829 euro bij een Vodafone-abonnement. Daarmee scoor je 290 euro voordeel, want voor het losse toestel leg je 1119 euro neer bij Belsimpel.

Samsung Galaxy A54: tot 167 euro voordeel

De Samsung Galaxy A54 heeft een lekker vlotte processor, zodat apps vloeiend draaien en multitasken geen probleem is. Daarnaast is het scherm erg helder en heeft het toestel een 50 megapixel-hoofdcamera. Die maakt in het licht én donker goede foto’s. Een groothoeklens, macrocamera en natuurlijk een selfiecamera zijn ook aan boord.

Bij Belsimpel is de A54 met een abonnement van Ben tijdens de Bizarre Dagen extra voordelig. Scoor voordeel tot 167 euro, want voor de A54 betaal je nog maar 228 euro. Voor het losse toestel leg je 395 euro neer bij Belsimpel.

Nog meer Bizarre kortingen

Bovenstaande smartphones zijn niet de enige producten die voordelig in huis te halen zijn tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Luister bijvoorbeeld je favoriete muziek via de Jabra Elite 5-oordopjes. Tot en met 1 oktober zijn ze voor 88,95 euro op de kop te tikken.

Heb je je uitrusting al compleet, maar mist er nog een abonnement? Een sim only is vaak voordelig af te sluiten. Bovendien heeft Belsimpel bij een Lebara-abonnement een toffe deal: je ontvangt gratis Sony WF-C500 oordopjes ter waarde van 99,95 euro. Daarvoor kies je een twee jarig-abonnement met minstens 5GB data.