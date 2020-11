Black Friday gestart: check hier de eerste deals

Black Friday vindt dit jaar zeker niet meer alleen op 27 november plaats. Veel grote (web)shops zijn namelijk al los en dat betekent dat je nu al hoge korting kunt scoren op veel interessante producten. In dit artikel zetten we veel toffe deals op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Black Friday is al gestart

Jazeker, je kunt nu al shoppen voor Black Friday! Dit jaar beginnen veel winkels wat eerder dan normaal, om de drukte in de fysieke winkels wat te verspreiden. Dat heeft uiteraard weer te maken met het coronavirus. Ben jij op zoek naar een presentje voor jezelf of bijvoorbeeld alvast voor Sinterklaas of kerst, sla dan nu je slag!

MediaMarkt is los

Zo kun je nu al terecht bij MediaMarkt, zowel online als in één van de 50 fysieke winkels. Wist je dat je ook online kunt bestellen en het product dezelfde dag nog op kunt pikken bij een winkel? Zo weet je namelijk zeker dat je er op tijd bij bent.

Coolblue en de beste deals

Ook Coolblue is van de partij en biedt korting op nagenoeg alle productcategorieën die je maar kunt bedenken. Zo kun je er niet alleen terecht voor smartphones, smart home-apparatuur of audioproducten, maar ook voor witgoed, televisies, laptops en meer. Check dus zeker het gehele assortiment via onderstaande knop.

Belsimpel-deals op een rijtje

Ook (web)winkel Belsimpel is al gestart met allerlei interessante Black Friday-aanbiedingen! Zo kun je bij de shop terecht voor losse smartphones, accessoires of bijvoorbeeld toestellen in combinatie met een abonnement. Enkele van de Belsimpel-deals hebben we al voor je op een rijtje gezet!

Bol.com en shoppen maar

Ook fans van Billie kunnen naar hartenlust winkelen bij een van de grootste webwinkels van Nederland. Ook Bol.com is er namelijk vroeg bij dit jaar en biedt korting op erg veel producten. Sla dus snel je slag en bekijk snel of er iets voor jou tussen zit!

De winkel kiest ervoor om elke dag in een nieuwe categorie deals uit te lichten, zodat je precies weet wanneer je je slag moet slaan. Zo kun je denken aan electronica, huishouden, kerst of spellen en entertainment. Bol trapt vandaag echter af met allerlei aanbiedingen voor persoonlijke verzorging.

Lees meer over Black Friday op Android Planet

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.