Black Friday: de beste Sonos-deals scoor je hier

Sonos heeft weer Black Friday-deals voor dit jaar klaar staan. Als je op zoek bent naar nieuwe speakers of soundbars, dan kun je nu profiteren van toffe deals. We hebben de beste aanbiedingen voor je geselecteerd.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sonos Black Friday-deals 2021

Dit jaar staan er weer aanbiedingen van Sonos klaar. Het merk staat bekend om zijn compacte en hoogwaardige geluidssystemen. De producten van Sonos zijn onderling verbonden met elkaar, maar ook met de verschillende media-apps op bijvoorbeeld je televisie en smartphone.

Dit jaar valt op dat de kortingen minder hoog zijn, of aanbiedingen op sommige producten zelfs helemaal uitblijven. Voorgaande jaren hebben we namelijk kortingen tussen 50 en 100 euro gezien. Desondanks hebben we de beste aanbiedingen voor je uitgelicht.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One

Een slimme speaker met een compact formaat, maar ook heel mooi geluid: dat is de Sonos One in een notendop. Praat tegen het apparaatje via de Google Assistent of bestuur ‘m met de Sonos-app. Bovendien komen niet alleen muziek en radio loepzuiver door de speaker, maar ook luisterboeken en podcasts.

Meerdere speakers kunnen draadloos met elkaar verbonden worden. Je content speelt zich dan af door al je speakers verspreid in je huis. Zo loop je de ene kamer uit en de andere in zonder iets van van je muziek te missen. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Beam

Met de Sonos Beam wordt films kijken net iets leuker. De Beam is een compacte soundbar die makkelijk in je kamer past. Het geluid is van hd-kwaliteit en panoramisch dankzij Dolby Atmos-technologie. Hiermee ervaar je het geluid alsof het van alle kanten op je af komt, terwijl de soundbar zich voor je bevindt.

Bovendien is de Beam fijn in gebruik door de spraakbesturing. Als je toch liever handmatig of met de app werkt, dan kan dat ook. Heb je meerdere Sonos-speakers? Dan kun je deze naadloos met elkaar verbinden en je geluidsinstallatie uitbreiden. Benieuwd naar de deals? Bekijk ze hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Roam

De Sonos Roam kan tegen een stootje: letterlijk, want deze speaker is valbestendig én waterdicht. Dit komt door een robuust ontwerp en de IP67-certificatie. Ondanks deze stevigheid is het een lichte speaker die geschikt is om thuis te gebruiken of mee te nemen naar buiten.

Eenmaal buiten geniet je ook lang van de Sonos Roam door een batterijduur van ruim 10 uur. Tot slot gaat dit allemaal eenvoudig dankzij de spraakbediening of bediening via bluetooth of wifi.

Black Friday-aanbiedingen op Sonos One SL

De Sonos One SL is vergelijkbaar met de Sonos One, want ze hebben dezelfde versterkers. Wel is er een belangrijk verschil ten opzichte van de reguliere One, omdat spraakbediening ontbreekt. Hierdoor is de One SL een goedkopere optie. Wel heb je touch-knoppen voor de bediening als aanvulling op de app. Check de deals hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos Arc

Een soundbar die de lat wat hoger legt: zo kun je de Sonos Arc omschrijven. Wanneer je televisie aan staat, fungeert de Arc als het kopstuk van je thuisbioscoop. Dankzij de Dolby Atmos-functie van de versterkers ervaar je het geluid van alle kanten. Voor jouw gemak is het apparaat te bedienen met de touch-knoppen aan de bovenzijde.

Staat je televisie uit? Dan verandert de Sonos Arc in een high-end speaker. Hiermee kun je luisteren naar je favoriete podcasts en luisterboeken of gewoon de radio. Bedien ‘m van een afstand door de ondersteuning voor de Google Assistent. Als je dat goed vindt klinken, bekijk dan eens de deals hieronder:

Black Friday-aanbiedingen op Sonos SUB en Move

De Sonos SUB vervult een belangrijke rol in een geluidssysteem. De SUB voegt namelijk de bass toe, die de lage tonen extra zuiver laat horen. Met de SUB heb je ook geen last meer van vibraties die je geluid vervormen.

De Sonos Move heeft verder alles wat je van een verwacht van een goede speaker: waterbestendigheid, touchbediening, wifi, bluetooth, valbestendigheid en spraakbesturing. Tot slot gaat de batterij langer dan 11 uur mee.

Dit jaar heeft Sonos geen Black Friday-aanbiedingen voor deze twee producten, maar dat weerhoudt ons er niet van om voordelige prijzen voor je te vinden. Hieronder zijn de beste prijzen uitgelicht voor de Sonos SUB en Sonos Move:

Sonos SUB: voor €799 met Bol.com select – Bol.com

voor €799 met Bol.com select – Bol.com Sonos Move: voor €399 – HiFi Klubben

Nog meer Black Friday-deals en nieuws

Hieronder hebben we al het laatste nieuws en aanbiedingen omtrent Black Friday. Lees dus door en vind meer deals: