Black Friday 2022 nu gestart bij MediaMarkt, Coolblue, Bol.com en Amazon

De feestdagen komen voorzichtig in zicht en dat betekent dat de verlanglijstjes langzaam maar zeker worden gevuld. De perfecte tijd dus om aanbiedingen te scoren tijdens Black Friday! MediaMarkt, Coolblue, Bol.com en Amazon zijn van de partij.

Black Friday deals

Black Friday is een Amerikaans fenomeen dat een dag na Thanksgiving plaatsvindt. Deze vrijdag is bedoeld als een startschot voor de kerstinkopen. Op Black Friday bieden winkeliers grote kortingen aan. Ondanks dat Nederland geen Thanksgiving viert, heeft ons land de Black Friday-traditie overgenomen. Ook hier komen (web)winkels met grote aanbiedingen, maar wees er snel bij want OP = OP.

Black Friday deals van MediaMarkt

MediaMarkt is een bekende Black Friday-speler en biedt ook dit jaar van maandag 14 november tot en met 28 november mooie kortingen aan. Sonos-speakers zijn dit jaar extra scherp geprijsd bij MediaMarkt en op dit moment hier het meest voordelig verkrijgbaar. Je hoeft je geen zorgen te maken over de bezorging van de deals, want de producten worden zeven dagen per week thuisbezorgd. Wil je liever het product ophalen in de winkel? Dit kan 30 minuten nadat je de bestelling hebt geplaatst.

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over je aankoop, dan kun je het binnen 30 dagen gratis retourneren. Wij hebben de beste MediaMarkt Black Friday-deals op een rijtje gezet voor je:

Smartphones-deals van MediaMarkt

Smartwatch-deals van MediaMarkt

Sonos-deals van MediaMarkt

Overige Black Friday-aanbiedingen

Black Friday deals van Coolblue

Ook Coolblue doet dit jaar van vrijdag 18 november tot en met maandag 28 november mee met Black Friday. Wanneer je een deal voor 23.59 uur bestelt, wordt het de volgende dag gratis bezorgd.

Ook kun je gratis ruilen en terecht bij de 14 winkels van Coolblue voor service. Bekijk hieronder de beste Coolblue-aanbiedingen voor Black Friday:

Black Friday deals van Bol.com

Bol.com is er dit jaar ook vroeg bij om je van allerlei Black Friday-deals te voorzien. Bezorging van je favoriete gadgets kan op dezelfde dag als je Select hebt, ook in het weekend. Daarnaast biedt Bol.com extra aanbiedingen voor Select-leden. Verder kun je gratis retourneren bij de webwinkel.

Smartphones-deals van Bol.com

Tablet deals van Bol.com

Koptelefoon en oordopjes deals van Bol.com

Black Friday deals van Amazon

Het van origine Amerikaanse Amazon kan natuurlijk niet ontbreken tijdens Black Friday. Van vrijdag 18 november tot en met maandag 28 november profiteer je van hoge kortingen.

Meestal geldt dat als je het voor 23.59 uur bestelt, het de volgende dag in huis is. Deze bezorging is gratis vanaf een bestelbedrag van 20 euro. Is het toch niet helemaal wat je wil? Dan kun je het binnen 30 dagen retourneren.

Dit zijn de beste Amazon-aanbiedingen tijdens Black Friday:

Ook hoge kortingen bij diverse andere webshops

Ook andere webshops spelen dit jaar al vroeg in op de Black Friday-hype. Ook bij deze shops kun je kortingen scoren op je bestellingen.

Black Friday 2022 bij Belsimpel

Bij Belsimpel profiteer je van 14 tot en met 28 november van absurde kortingen. Zo haal je de Google Pixel 7 Pro in huis met 100 euro cashback of krijg je 200 euro korting op de Honor Magic 4 Pro. Ook zijn er diverse sim only-aanbiedingen.

Ontvang een Apple HomePod Mini cadeau bij een abonnement van KPN en Lebara, of krijg Sennheiser-oortjes cadeau bij Simyo. Ook kun je bij Belsimpel terecht voor hoge kortingen op tablets en smartwatch. Er lopen diverse acties op de Samsung Tab S8 Series, iPads en Galaxy Watch 4.

Black Friday 2022 bij KPN

Bij KPN haal je tijdelijk de Samsung S22 Series extra voordelig in huis. Tussen 7 november en 28 november loopt er namelijk een cashbackactie van 100 euro. Ook zijn alledrie de modellen tijdelijk extra scherp geprijsd en krijg je tot 10 euro korting per maand op je bundel. Ga jij liever voor de populaire Galaxy A53? Ook dit toestel haal je tijdelijk extra voordelig in huis.

Black Friday 2022 bij Samsung

Sinds 7 november profiteer je bij Samsung van hoge kortingen op televisies, soundbars, smartphones, tablets en smartwatches. Zo krijg je 100 euro cashback op de Galaxy S22-telefoons of zelfs tot 150 euro bij de Z Fold 4. Ook haal je de populaire Watch 5 (Pro) nu met 30 euro voordeel in huis. Op zoek naar nieuwe oordopjes? De Buds 2 Pro en Buds Live zijn scherp geprijsd.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.