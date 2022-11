Black Friday-aanbiedingen Samsung: een handig overzicht met alle deals

Samsung slaat Black Friday niet over en heeft heel veel producten tijdelijk afgeprijsd. Check hier de (fikse) kortingen op smartphones, tablets, smartwatches en meer.

Samsung-deals Black Friday

Black Friday vindt officieel pas op vrijdag 26 november plaats, maar je hebt vast gezien dat veel webshops en merken al met de aanbiedingen zijn gestart. Samsung hoort daar ook bij, want de fabrikant heeft veel producten voorzien van flinke kortingen. Denk aan smartphones, tablets en smartwatches.

Om je een handig overzicht te bieden, zetten we in dit artikel alle Samsung-deals op een rijtje. De aanbiedingen vind je bij verschillende webshops en providers en via de linkjes ga je in één keer naar de deal je die wil bekijken. Let op: voor alle Black Friday-kortingen geldt op = op, dus wacht niet te lang met bestellen!

Black Friday: Samsung smartphone-aanbiedingen

Samsung Galaxy S22 aanbiedingen

Het huidige vlaggenschip van Samsung is afgeprijsd tijdens Black Friday. De Galaxy S22 is voorzien van erg krachtige hardware, een stel prima camera’s en een relatief compact scherm. Daardoor kun je ‘m ook aardig met één hand bedienen, wat natuurlijk fijn is.

Leg je de S22 naast zijn voorganger, dan heeft de smartphone vooral betere camera’s en een snellere processor. Ook kun je rekenen op veel Android-updates, zodat de Galaxy S22 ook heel wat jaren meegaat. Check de beste Black Friday-deals hieronder.

Abonnement:

Je ontvangt 100 euro cashback bij alle onderstaande providers en webwinkels. De korting is verwerkt in de totale prijs.

Los:

Je ontvangt 100 euro cashback bij MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Belsimpel. Dit is niet standaard verwerkt in de prijs.

Samsung Galaxy S22 Ultra deals

Als je echt het beste van het beste wil, dan moet je bij de Samsung Galaxy S22 Ultra zijn. Deze telefoon heeft het grootste scherm, de beste camera’s, een forse accu en misschien wel het mooiste design. Tijdens Black Friday haal je ‘m voor minder in huis.

Abonnement:

Je ontvangt 100 euro cashback bij alle onderstaande providers en webwinkels. De korting is verwerkt in de totale prijs.

Los:

Samsung Galaxy A53 aanbiedingen

Ook de goedkopere smartphones van Samsung zijn tijdens Black Friday in de aanbieding. De Galaxy A53 is het populairste toestel in de Galaxy A-reeks en een prima keuze als je een fijne smartphone wil voor relatief weinig geld. Profiteer van de kortingen via de linkjes hieronder.

Abonnement:

Los:

Samsung Galaxy S21 FE deals

De Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) is dan wel een goedkopere versie van de S21, maar hij is niet per se minder goed. Hij heeft een mooi 120Hz-scherm, snelle hardware en de camera’s maken scherpe foto’s. Ook fijn is dat ‘ie inmiddels is bijgewerkt naar Android 13 én nog jaren updates krijgt.

Abonnement:

Los:

Overige smartphone-aanbiedingen

Samsung verkoopt ook opvouwbare smartphones en de Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 zijn de huidige topmodellen. De Fold 4 vouwt horizontaal open zodat je een soort tablet krijgt, terwijl de Flip juist lekker compact is omdat je ‘m verticaal open en dicht kan klappen. Op zoek naar een goede deal? Check dan de Black Friday-aanbiedingen hieronder.

Samsung Galaxy Z Flip 4 met abonnement

Samsung Galaxy Z Flip 4 los toestel

Samsung Galaxy Z Flip 4: van €1.079 voor €923 bij Belsimpel (en met Galaxy Watch4 t.w.v. €179,95 cadeau)

van voor €923 bij Belsimpel (en met Galaxy Watch4 t.w.v. €179,95 cadeau) Samsung Galaxy Z Flip 4: van €1.099 voor €734 bij Accessmarket

Samsung Galaxy Z Fold 4 met abonnement

Samsung Galaxy Z Fold 4 los toestel

Samsung Galaxy Z Fold 4: €150 cashback en de Galaxy Watch4 t.w.v. €179,95 cadeau bij Belsimpel

Black Friday: Samsung wearables deals

Op zoek naar een nieuwe smartwatch? Ook dan kun je een kijkje nemen bij de Samsung Black Friday-deals. Veel wearables zijn namelijk tijdelijk goedkoper, zoals de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro – de nieuwste slimme horloges van het bedrijf.

De Watch 5 is het instapmodel, dat voor de meeste mensen uitgebreid en slim genoeg is. De Watch 5 Pro is – zoals de naam verklapt – een stukje uitbreider en voorzien van een titanium behuizing, dat luxer en steviger is. Er is ook een laagje saffierglas aanwezig om krasjes te voorkomen.

Galaxy Watch 5 deals

Galaxy Watch 5 Pro aanbiedingen

Galaxy Watch 4 deals

Samsung Galaxy Watch 4: van €159,00 voor €117,81 bij Amazon

van voor €117,81 bij Amazon Samsung Galaxy Watch 4: van €159,00 voor €119 bij MediaMarkt

Galaxy Buds 2 Pro deals

Overige wearables-aanbiedingen

Black Friday: Samsung tablet-aanbiedingen

Galaxy Tab S8 deals

Galaxy Tab S8+ aanbiedingen

Galaxy Tab S8 Ultra aanbiedingen

Galaxy Tab S8 Ultra: van €949,00 voor €899,00 bij Belsimpel

Overige tablet aanbiedingen

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.